В усіх районах Києва посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, - КМДА

У всіх районах столиці посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної" зони.

Таке рішення ухвалено на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з протоколом, для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних в місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона".

"Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, забезпечують РДА, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Державна установа "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", ГУ Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в м. Києві, КП "Муніципальна охорона", КП "Київпастранс", - додали в КМДА.

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