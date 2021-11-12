В усіх районах Києва посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, - КМДА
У всіх районах столиці посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної" зони.
Таке рішення ухвалено на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.
Згідно з протоколом, для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних в місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона".
"Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, забезпечують РДА, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Державна установа "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", ГУ Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в м. Києві, КП "Муніципальна охорона", КП "Київпастранс", - додали в КМДА.
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Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг во время визита в Брегенц прокомментировал сложную ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в стране. По его словам, введение отдельных ограничений для невакцинированных "вероятно, неизбежно".
"Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.
Кроме этого, австрийский канцлер рассказал, что власти рассмотрят вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения. В целом, по словам Александра Шалленберга, уровень вакцинации в стране "позорно низкий" - по последним данным, в Австрии вакцинировались 65% населения.
Пандемия ковида унесла жизни 5 001 764 человек, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Общее число заражений SARS-CoV-2 подошло к 247 млн. Генсек ООН Гутерриш напомнил о необходимости вакцинации.
Число людей, скончавшихся от COVID-19, во всем мире превысило 5 млн человек. К утру понедельника, 1 ноября, американский Университет имени Джонса Хопкинса https://coronavirus.jhu.edu/map.html зафиксировал в общей сложности 5 001 764 смерти пациентов с ковидом. Пандемия этого заболевания длится почти 2 года.
Общее число заражений возбудителем ковида, коронавирусом SARS-CoV-2, составило 246,8 млн случаев. Больше всего подтвержденных заражений (почти 46 млн) и летальных исходов (свыше 745 тысяч) приходится на США.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продолжать активно действовать с целью "обеспечить жителей всех уголков мира крайне https://www.dw.com/ru/privivat-ili-ne-privivat-massovaja-vakcinacija-detej-ne-za-gorami/a-59619392 необходимыми вакцинами ". Пандемию удастся победить лишь вместе и проявляя солидарность, уверен генсек ООН.
Коронавирус в Германии и России
Тем временем в Германии суточный прирост заражений составил 9658 случаев, а летальных исходов среди пациентов с ковидом - 23. Всего в ФРГ вирус выявлен у 4 607 208 человек, 95 752 из них скончались, более 4,28 млн выздоровели, https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_0/ указывает Институт имени Роберта Коха .