Россия завершает необъявленную аннексию Беларуси, - Лубкивский о миграционном кризисе

Главным автором кризиса, который разворачивается на польско-белорусской границе, а точнее – на восточной границе Европейского Союза, является Путин и его силовики.

Об этом заявил директор Киевского Форума безопасности Даниил Лубкивский, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Он отметил, что нынешняя ситуация – это не обострение отношений между Беларусью и Польшей, а очередная попытка Москвы усилить давление на наш регион и Запад.

"Я бы советовал определить такие приоритеты нашей реакции на кризис:

1) Уже давно следовало существенно усилить защиту границы с Беларусью. Этот рубеж становится для Украины источником угроз на длительное время.

2) Следует занять однозначную позицию солидарности с Польшей и балтийскими партнерами. Это не только проверка на единство, но и прямая необходимость в безопасности. Украина должна поднять вопрос о своем участии в консультациях НАТО и ЕС по "белорусскому кризису".

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3) Необходимо применить все рычаги сдерживания на самопровозглашенное руководство Беларуси. Лукашенко должен осознавать цену за провокации против Украины и такие недружественные действия, как фактическое признание оккупации Россией украинских территорий. С Лукашенко нет места для подковерных договоренностей или для торговли интересами.

4) Украина должна поставить вопрос о полной ответственности нынешнего "официального Минска" за защиту прав и обеспечение потребностей беженцев, пропущенных им на свою территорию.

5) Нынешний кризис – еще один повод для Украины сказать, что Запад должен пересмотреть свое видение стратегии отношений с государствами Востока Европы, которые стремятся стать членами ЕС и НАТО", - пояснил Лубкивский.

По его словам, фактически Россия завершает необъявленную аннексию Беларуси.

"Главный стимул для стран-аспирантов при таких условиях – четкое осознание, что перспектива нашего присоединения к Объединенной Европе – реальная и достижимая. Это также важнейший фактор сдерживания против новых провокаций Москвы", - подытожил он.

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