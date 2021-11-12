Россия завершает необъявленную аннексию Беларуси, - Лубкивский о миграционном кризисе
Главным автором кризиса, который разворачивается на польско-белорусской границе, а точнее – на восточной границе Европейского Союза, является Путин и его силовики.
Об этом заявил директор Киевского Форума безопасности Даниил Лубкивский, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Он отметил, что нынешняя ситуация – это не обострение отношений между Беларусью и Польшей, а очередная попытка Москвы усилить давление на наш регион и Запад.
"Я бы советовал определить такие приоритеты нашей реакции на кризис:
1) Уже давно следовало существенно усилить защиту границы с Беларусью. Этот рубеж становится для Украины источником угроз на длительное время.
2) Следует занять однозначную позицию солидарности с Польшей и балтийскими партнерами. Это не только проверка на единство, но и прямая необходимость в безопасности. Украина должна поднять вопрос о своем участии в консультациях НАТО и ЕС по "белорусскому кризису".
3) Необходимо применить все рычаги сдерживания на самопровозглашенное руководство Беларуси. Лукашенко должен осознавать цену за провокации против Украины и такие недружественные действия, как фактическое признание оккупации Россией украинских территорий. С Лукашенко нет места для подковерных договоренностей или для торговли интересами.
4) Украина должна поставить вопрос о полной ответственности нынешнего "официального Минска" за защиту прав и обеспечение потребностей беженцев, пропущенных им на свою территорию.
5) Нынешний кризис – еще один повод для Украины сказать, что Запад должен пересмотреть свое видение стратегии отношений с государствами Востока Европы, которые стремятся стать членами ЕС и НАТО", - пояснил Лубкивский.
По его словам, фактически Россия завершает необъявленную аннексию Беларуси.
"Главный стимул для стран-аспирантов при таких условиях – четкое осознание, что перспектива нашего присоединения к Объединенной Европе – реальная и достижимая. Это также важнейший фактор сдерживания против новых провокаций Москвы", - подытожил он.
Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.
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1. Купить, наконец, сук@, этот гребаный уголь и перестать спонсировать режим Лукашенко покупкой электричества.
Для мене це звучить як безвідповідальна провокація зі сторони Лубківського на анексію. Правильно кажуть, що думки (тим більше твердження) мають здатність матеріалізуватись. Схоже, що Лубківський чи не розуміє простих речей, чи йому плювати на долю Біларусі.
Якби Лукашенко хотів віддати Біларусь московії, то за ці роки що він керує, він давно вже здав би. На мій погляд він усима силами тримає державність Біларусі. А це складно, бо більшість біларусів вважають московитів братами і навіть одним народом, а українців націоналістами й бендерівцями. А з тим народом необхідно обережно, бо інакше, при черговому підвищені ціни на газ може бути промосковський "майдан".
Тому не треба штовхати Лукашенка й Біларусь в обійми хутіну. Ніхто про це не думає - ні Захід ні срані українські політики.
Але біларусам не можна давати повну демократію. Бо, при черговому підвищенні московією ціни на газ, на референдумі вони можуть проголосувати за входження Біларусі в склад московії.
Для того щоб біларусам стати нормальними патріотами, їм необхідно в державності пожити ще років 30.