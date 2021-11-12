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Россия завершает необъявленную аннексию Беларуси, - Лубкивский о миграционном кризисе

Россия завершает необъявленную аннексию Беларуси, - Лубкивский о миграционном кризисе

Главным автором кризиса, который разворачивается на польско-белорусской границе, а точнее – на восточной границе Европейского Союза, является Путин и его силовики.

Об этом заявил директор Киевского Форума безопасности Даниил Лубкивский, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Он отметил, что нынешняя ситуация – это не обострение отношений между Беларусью и Польшей, а очередная попытка Москвы усилить давление на наш регион и Запад.

"Я бы советовал определить такие приоритеты нашей реакции на кризис:

1) Уже давно следовало существенно усилить защиту границы с Беларусью. Этот рубеж становится для Украины источником угроз на длительное время.

2) Следует занять однозначную позицию солидарности с Польшей и балтийскими партнерами. Это не только проверка на единство, но и прямая необходимость в безопасности. Украина должна поднять вопрос о своем участии в консультациях НАТО и ЕС по "белорусскому кризису".

Также читайте: Миграционный кризис был искусственно создан Путиным и Лукашенко, - Данилов

3) Необходимо применить все рычаги сдерживания на самопровозглашенное руководство Беларуси. Лукашенко должен осознавать цену за провокации против Украины и такие недружественные действия, как фактическое признание оккупации Россией украинских территорий. С Лукашенко нет места для подковерных договоренностей или для торговли интересами.

4) Украина должна поставить вопрос о полной ответственности нынешнего "официального Минска" за защиту прав и обеспечение потребностей беженцев, пропущенных им на свою территорию.

5) Нынешний кризис – еще один повод для Украины сказать, что Запад должен пересмотреть свое видение стратегии отношений с государствами Востока Европы, которые стремятся стать членами ЕС и НАТО", - пояснил Лубкивский.

По его словам, фактически Россия завершает необъявленную аннексию Беларуси.

"Главный стимул для стран-аспирантов при таких условиях – четкое осознание, что перспектива нашего присоединения к Объединенной Европе – реальная и достижимая. Это также важнейший фактор сдерживания против новых провокаций Москвы", - подытожил он.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (981) россия (95420) аннексия (149)


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Топ комментарии
+9
Если бы не майдан, та же судьба ждала бы и Украину
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12.11.2021 11:54
+7
Какая крыза? Ето гибридное вторжение. Когда вы уже начнете все своими именами называть. Крыза ето когда нечаянно обосрался. А когда все делается преднамеренно притом вражеским государством ето уже неоглашенная война. Тем более в кремле даже не скрывают что пытаются разрушить Евросоюз таким образом и поставить своих гауляйтеров типо Лепен и Штангенциркуля
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12.11.2021 11:54
+5
Бейте медведя-шатуна по морде пока он только в дверь морду просунул. Потому что если пустите его полностью и еще типо посадите за стол договариваться то и вам и вашему дому п***ц окончательный.
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12.11.2021 11:57
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Шатун!!! Кругом шатун!!!
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12.11.2021 11:51 Ответить
Если бы не майдан, та же судьба ждала бы и Украину
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12.11.2021 11:54 Ответить
На жаль, уже два роки як переміг Антимайдан.
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12.11.2021 12:35 Ответить
Какая крыза? Ето гибридное вторжение. Когда вы уже начнете все своими именами называть. Крыза ето когда нечаянно обосрался. А когда все делается преднамеренно притом вражеским государством ето уже неоглашенная война. Тем более в кремле даже не скрывают что пытаются разрушить Евросоюз таким образом и поставить своих гауляйтеров типо Лепен и Штангенциркуля
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12.11.2021 11:54 Ответить
Самое страшное, что расия это практически безлюдная, слабая страна даже не тянущая на региональную державу. Но при этом шатает 500 миллионный дружный и сплоченый Евросоюз, Украину и Молдову. Вот как???
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12.11.2021 13:48 Ответить
Бейте медведя-шатуна по морде пока он только в дверь морду просунул. Потому что если пустите его полностью и еще типо посадите за стол договариваться то и вам и вашему дому п***ц окончательный.
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12.11.2021 11:57 Ответить
Кто такой лубкивский чтоб его слушать? Всплывают на поверхность ляппнут что-то и снова на дне.
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12.11.2021 12:08 Ответить
Если не брать во внимание личность говорящего, разве он лжёт
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12.11.2021 12:25 Ответить
Путін створив точку неповернення для Лукашенко. Навіть за умов, що Лукашенко не поїде на Рубльовку до Януковича, він підпише документи про "Спільну державу". Не одномоментно, поетапно.
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12.11.2021 12:19 Ответить
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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12.11.2021 12:21 Ответить
Давайте ще більше купувати у Білорусів палива електроенергії, щоб фінансувати диктатора Захід вказує на мільярди $, які платять українські "бариги" в кишеню Лукашенку
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12.11.2021 12:28 Ответить
Скорей бы уже.
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12.11.2021 12:41 Ответить
Почему?😂🌷
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12.11.2021 12:44 Ответить
я пам'ятаю, як влітку 2014 в Мінську мені хвалилися стабільністю і запитували: "А що вам дав Майдан?"
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12.11.2021 13:01 Ответить
Не, в пункте один явно ошибка. Там должно быть:

1. Купить, наконец, сук@, этот гребаный уголь и перестать спонсировать режим Лукашенко покупкой электричества.
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12.11.2021 13:19 Ответить
Лубківський в стилі оракула сказав, що Росія завершує непроголошену анексію Біларусі.
Для мене це звучить як безвідповідальна провокація зі сторони Лубківського на анексію. Правильно кажуть, що думки (тим більше твердження) мають здатність матеріалізуватись. Схоже, що Лубківський чи не розуміє простих речей, чи йому плювати на долю Біларусі.

Якби Лукашенко хотів віддати Біларусь московії, то за ці роки що він керує, він давно вже здав би. На мій погляд він усима силами тримає державність Біларусі. А це складно, бо більшість біларусів вважають московитів братами і навіть одним народом, а українців націоналістами й бендерівцями. А з тим народом необхідно обережно, бо інакше, при черговому підвищені ціни на газ може бути промосковський "майдан".

Тому не треба штовхати Лукашенка й Біларусь в обійми хутіну. Ніхто про це не думає - ні Захід ні срані українські політики.
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12.11.2021 13:26 Ответить
Захід бездумно нав'язує Біларусі "демократію". І наші політики підгавкують Заходу. При тому що в нас демократії й близько нема.
Але біларусам не можна давати повну демократію. Бо, при черговому підвищенні московією ціни на газ, на референдумі вони можуть проголосувати за входження Біларусі в склад московії.
Для того щоб біларусам стати нормальними патріотами, їм необхідно в державності пожити ще років 30.
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12.11.2021 13:27 Ответить
 
 