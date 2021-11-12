Миграционный кризис был искусственно создан Путиным и Лукашенко, - Данилов

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши искусственно создан совместными усилиями Путина и Лукашенко, и, по состоянию на сегодня, в Беларуси уже находится около 15 тысяч мигрантов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это искусственный кризис, который подготовили Путин совместно с Лукашенко для Евросоюза... По нашим разведданным уже 15 тысяч беженцев находится на территории Беларуси. Более того, сейчас разворачивается такая компания, чтобы их было как можно больше, чтобы давить на Евросоюз", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина внимательно следит за миграционным кризисом и готовится к разным сценариям развития события.

"Мы понимаем все вызовы, которые есть, у нас состоялось два больших совещания по этому поводу, потом был отчет президенту Владимиру Зеленскому по этому вопросу... На это воскресенье запланировано большое совещание непосредственно в городе Луцке, где будет участвовать по крайней мере три министра. Мы приглашаем на это совещание послов Польши и Литвы и будем там решать вопрос, как нам отвечать на эти вызовы. Вызовы достаточно непростые. Еще раз подчеркиваю: речь идет о туристах, почему-то начинающих считаться беженцами", — подчеркнул Данилов.

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