Миграционный кризис был искусственно создан Путиным и Лукашенко, - Данилов
Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши искусственно создан совместными усилиями Путина и Лукашенко, и, по состоянию на сегодня, в Беларуси уже находится около 15 тысяч мигрантов.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Это искусственный кризис, который подготовили Путин совместно с Лукашенко для Евросоюза... По нашим разведданным уже 15 тысяч беженцев находится на территории Беларуси. Более того, сейчас разворачивается такая компания, чтобы их было как можно больше, чтобы давить на Евросоюз", — подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что Украина внимательно следит за миграционным кризисом и готовится к разным сценариям развития события.
"Мы понимаем все вызовы, которые есть, у нас состоялось два больших совещания по этому поводу, потом был отчет президенту Владимиру Зеленскому по этому вопросу... На это воскресенье запланировано большое совещание непосредственно в городе Луцке, где будет участвовать по крайней мере три министра. Мы приглашаем на это совещание послов Польши и Литвы и будем там решать вопрос, как нам отвечать на эти вызовы. Вызовы достаточно непростые. Еще раз подчеркиваю: речь идет о туристах, почему-то начинающих считаться беженцами", — подчеркнул Данилов.
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Кураторами спецопераций по переброске мигрантов и организации с их использованием актов агрессии являются 1-я служба ФСБ России и контрразведка КГБ РБ.
Это означает, что Путин и Лукашенко готовятся к осуществлению в ближайшем будущем широкомасштабных актов вооруженной агрессии с использованием как минимум десятков тысяч мигрантов против стран Европейского Союза.
Причем, в случае провала данных спецопераций, планируется переброска мигрантов в принудительном порядке к участкам белорусско-украинской границы, которые наименее всего контролируются пограничной службой Украины.
Именно к этим событиям сейчас нужно активно готовиться.
То есть, власти Украины и стран Евросоюза должны немедленно усилить охрану своих границ, разместив на них ограниченные контингенты полиции и вооруженных сил.
По распоряжению Александра Лукашенко, его родственники на самом высоком государственном уровне создали систему переброски мигрантов с территорий Ирака, Ливана, Иордании, ОАЭ, Турции и Сирии к границам соседних с Беларусью стран Евросоюза: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Эта система действует следующим образом: нелегалы получают в упрощенном порядке белорусские студенческие визы, прибывают в Минск в специально отведенные места, затем на автобусах сотрудники лукашенковского КГБ подвозят их к наименее охраняемым участкам польской и литовской границы. После этого сотрудники лукашенковского КГБ направляют мигрантов на прорыв границы.
Нелегальные мигранты пытаются проникнуть и проникают в страны Евросоюза, включая Германию. За содействие в нелегальном пересечении границы мигранты платят властям Беларуси до 4 тысяч евро. Стоит отметить, что сотрудники консульств Республики Беларусь бесплатно выдают в упрощенном порядке белорусские студенческие визы воевавшим в международно-признанных террористических организациях, после проведения белорусскими дипломатами соответствующих вербовочных мероприятий. - https://cyprus-daily.news/boris-demash-yurij-*******-migratsionnaya-vojna-kremlya-protiv-zapada/?fbclid=IwAR17rxwXXjnlBUDWsAtRITMGDJbO80FlGAx2g0kzcGds1rT0uVw3pchk3T8
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.
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