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Миграционный кризис был искусственно создан Путиным и Лукашенко, - Данилов

Миграционный кризис был искусственно создан Путиным и Лукашенко, - Данилов

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши искусственно создан совместными усилиями Путина и Лукашенко, и, по состоянию на сегодня, в Беларуси уже находится около 15 тысяч мигрантов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это искусственный кризис, который подготовили Путин совместно с Лукашенко для Евросоюза... По нашим разведданным уже 15 тысяч беженцев находится на территории Беларуси. Более того, сейчас разворачивается такая компания, чтобы их было как можно больше, чтобы давить на Евросоюз", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина внимательно следит за миграционным кризисом и готовится к разным сценариям развития события.

"Мы понимаем все вызовы, которые есть, у нас состоялось два больших совещания по этому поводу, потом был отчет президенту Владимиру Зеленскому по этому вопросу... На это воскресенье запланировано большое совещание непосредственно в городе Луцке, где будет участвовать по крайней мере три министра. Мы приглашаем на это совещание послов Польши и Литвы и будем там решать вопрос, как нам отвечать на эти вызовы. Вызовы достаточно непростые. Еще раз подчеркиваю: речь идет о туристах, почему-то начинающих считаться беженцами", — подчеркнул Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определены 10 участков, где могут происходить подходы мигрантов к границе, - Монастырский

Автор: 

Беларусь (7888) Данилов Алексей (1066) мигранты (981)


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Топ комментарии
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По распоряжению В. Путина, в настоящее время российские власти готовят железнодорожную инфраструктуру для переброски афганских мигрантов из Узбекистана и Таджикистана на территорию Республики Беларусь.

Кураторами спецопераций по переброске мигрантов и организации с их использованием актов агрессии являются 1-я служба ФСБ России и контрразведка КГБ РБ.

Это означает, что Путин и Лукашенко готовятся к осуществлению в ближайшем будущем широкомасштабных актов вооруженной агрессии с использованием как минимум десятков тысяч мигрантов против стран Европейского Союза.

Причем, в случае провала данных спецопераций, планируется переброска мигрантов в принудительном порядке к участкам белорусско-украинской границы, которые наименее всего контролируются пограничной службой Украины.

Именно к этим событиям сейчас нужно активно готовиться.

То есть, власти Украины и стран Евросоюза должны немедленно усилить охрану своих границ, разместив на них ограниченные контингенты полиции и вооруженных сил.

По распоряжению Александра Лукашенко, его родственники на самом высоком государственном уровне создали систему переброски мигрантов с территорий Ирака, Ливана, Иордании, ОАЭ, Турции и Сирии к границам соседних с Беларусью стран Евросоюза: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Эта система действует следующим образом: нелегалы получают в упрощенном порядке белорусские студенческие визы, прибывают в Минск в специально отведенные места, затем на автобусах сотрудники лукашенковского КГБ подвозят их к наименее охраняемым участкам польской и литовской границы. После этого сотрудники лукашенковского КГБ направляют мигрантов на прорыв границы.

Нелегальные мигранты пытаются проникнуть и проникают в страны Евросоюза, включая Германию. За содействие в нелегальном пересечении границы мигранты платят властям Беларуси до 4 тысяч евро. Стоит отметить, что сотрудники консульств Республики Беларусь бесплатно выдают в упрощенном порядке белорусские студенческие визы воевавшим в международно-признанных террористических организациях, после проведения белорусскими дипломатами соответствующих вербовочных мероприятий. - https://cyprus-daily.news/boris-demash-yurij-*******-migratsionnaya-vojna-kremlya-protiv-zapada/?fbclid=IwAR17rxwXXjnlBUDWsAtRITMGDJbO80FlGAx2g0kzcGds1rT0uVw3pchk3T8
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12.11.2021 10:18
+3
Висловився капітан-очевидність 😃
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12.11.2021 10:17
+3
Не искусственно...Умышленно ! - Цель - вынудить Европу убить нескольких прорывающихся. Затем талибан будет им мстить террактами. То,что нужно путину. Это же гэбэшная мразота.
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12.11.2021 10:41
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Правила форума Совет форумчан
Висловився капітан-очевидність 😃
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12.11.2021 10:17 Ответить
А ты рассчитывал что Данилов будет заниматься укреплением обороноспособности Украины?
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12.11.2021 10:40 Ответить
По распоряжению В. Путина, в настоящее время российские власти готовят железнодорожную инфраструктуру для переброски афганских мигрантов из Узбекистана и Таджикистана на территорию Республики Беларусь.

Кураторами спецопераций по переброске мигрантов и организации с их использованием актов агрессии являются 1-я служба ФСБ России и контрразведка КГБ РБ.

Это означает, что Путин и Лукашенко готовятся к осуществлению в ближайшем будущем широкомасштабных актов вооруженной агрессии с использованием как минимум десятков тысяч мигрантов против стран Европейского Союза.

Причем, в случае провала данных спецопераций, планируется переброска мигрантов в принудительном порядке к участкам белорусско-украинской границы, которые наименее всего контролируются пограничной службой Украины.

Именно к этим событиям сейчас нужно активно готовиться.

То есть, власти Украины и стран Евросоюза должны немедленно усилить охрану своих границ, разместив на них ограниченные контингенты полиции и вооруженных сил.

По распоряжению Александра Лукашенко, его родственники на самом высоком государственном уровне создали систему переброски мигрантов с территорий Ирака, Ливана, Иордании, ОАЭ, Турции и Сирии к границам соседних с Беларусью стран Евросоюза: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Эта система действует следующим образом: нелегалы получают в упрощенном порядке белорусские студенческие визы, прибывают в Минск в специально отведенные места, затем на автобусах сотрудники лукашенковского КГБ подвозят их к наименее охраняемым участкам польской и литовской границы. После этого сотрудники лукашенковского КГБ направляют мигрантов на прорыв границы.

Нелегальные мигранты пытаются проникнуть и проникают в страны Евросоюза, включая Германию. За содействие в нелегальном пересечении границы мигранты платят властям Беларуси до 4 тысяч евро. Стоит отметить, что сотрудники консульств Республики Беларусь бесплатно выдают в упрощенном порядке белорусские студенческие визы воевавшим в международно-признанных террористических организациях, после проведения белорусскими дипломатами соответствующих вербовочных мероприятий. - https://cyprus-daily.news/boris-demash-yurij-*******-migratsionnaya-vojna-kremlya-protiv-zapada/?fbclid=IwAR17rxwXXjnlBUDWsAtRITMGDJbO80FlGAx2g0kzcGds1rT0uVw3pchk3T8
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12.11.2021 10:18 Ответить
конспірологія дуже "гарна", але це все дешеві домисли... наприклад, що готовити на залізнй дорозі? сади в вагони та й вези.... - один фейк, по ньому можу сказати, що вся писанина - фейк. Зіншої сторони - увага кордону потрібна усилена.
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12.11.2021 11:23 Ответить
Ну звичайно-звичайно.... Ніхто і не сумнівався.
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12.11.2021 10:18 Ответить
А чому - "була" ? Зелені "чемпіони" уже і її побороли ?
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12.11.2021 10:20 Ответить
Це тільки початок. )(уйло використає тисячі мігрантів - розпорошує наших силовиків вздовж білоруського кордону ,основні війська концентрує на сході .
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12.11.2021 10:33 Ответить
Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.
"Тройки смерти" и терракты: Путин готовит Европе "веселое Рождество"
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12.11.2021 10:40 Ответить
Не искусственно...Умышленно ! - Цель - вынудить Европу убить нескольких прорывающихся. Затем талибан будет им мстить террактами. То,что нужно путину. Это же гэбэшная мразота.
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12.11.2021 10:41 Ответить
правильно сказал . если бы на неделю -две раньше . а так даже бабки на базарчике давно это знают
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12.11.2021 10:43 Ответить
Лукобульбос не смог бы организовать этот поток мигрантов ни умственно, ни логистически, ни физически без зеленого кремлевского говна. И только зеленый урод, другая форма жизни, с таким безразличием может толкать толпы людей, в такое время года, на пике пандемии, когда даже в самой Расссиии по полку в день косит, на тотальные риски авантюрных путешествий.
Для этого используется все и Курдская партия, и Аэрофлот, и подготовленные молодые люди, один в один в пуховиках.
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12.11.2021 10:45 Ответить
а все так думали - что за дела творятся и тут:
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12.11.2021 10:51 Ответить
Кремль перебрасывает самолеты ИЛ 76 в Гродно из Пскова .Там дислоцируется ВДВ.Может с войсками и вооружением,а может забирать туристов к границам Латвии,Литвы, в Кенисберг к границам Польши.Налицо эскалация.
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12.11.2021 10:57 Ответить
Цими мігрантами вони ще нам крові попсують багато, причому розбавленими озброєними кадировцями.
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12.11.2021 11:12 Ответить
маленька поправка для Данілова, то ніяк не біженці, то в першу чергу економічні мігранти. цифра 15000 ближча до істини, так як ще вчора писали смішну цифру в 5000.
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12.11.2021 11:16 Ответить
Какой кризис, просто Лука решил помочь мусульманам привить эвропейские ценности. По началу он хотел приобщить их к колхозам, но они на отрез отказались, только к бабе Меркель.
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12.11.2021 12:02 Ответить
 
 