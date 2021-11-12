Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком, - Данілов
Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі штучно створена спільними зусиллям Путіна та Лукашенка, і, станом на сьогодні, в Білорусі вже перебувають близько 15 тисяч мігрантів.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Це штучна криза, яку підготували Путін спільно з Лукашенком для Євросоюзу… За нашими розвідданими вже 15 тисяч біженців знаходиться на території Білорусії. Щобільше, зараз розгортається така компанія, щоб їх було якомога більше, щоб тиснути на Євросоюз", - зазначив він.
За його словами, Україна уважно стежить за міграційною кризою та готується до різних сценаріїв розвитку події.
"Ми розуміємо всі виклики, які є, у нас відбулося дві великі наради з цього приводу, потім був звіт президенту Володимиру Зеленському з цього питання… На цю неділю запланована велика нарада безпосередньо в місті Луцьку, де буде брати участь принаймні три міністри. Ми запрошуємо на цю нараду амбасадорів Польщі та Литви й будемо там розв'язувати питання в який спосіб нам відповідати на ці виклики. Виклики доволі непрості. Ще раз наголошую: мова йде про туристів, які чомусь починають вважатися біженцями", - додав секретар РНБО.
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Кураторами спецопераций по переброске мигрантов и организации с их использованием актов агрессии являются 1-я служба ФСБ России и контрразведка КГБ РБ.
Это означает, что Путин и Лукашенко готовятся к осуществлению в ближайшем будущем широкомасштабных актов вооруженной агрессии с использованием как минимум десятков тысяч мигрантов против стран Европейского Союза.
Причем, в случае провала данных спецопераций, планируется переброска мигрантов в принудительном порядке к участкам белорусско-украинской границы, которые наименее всего контролируются пограничной службой Украины.
Именно к этим событиям сейчас нужно активно готовиться.
То есть, власти Украины и стран Евросоюза должны немедленно усилить охрану своих границ, разместив на них ограниченные контингенты полиции и вооруженных сил.
По распоряжению Александра Лукашенко, его родственники на самом высоком государственном уровне создали систему переброски мигрантов с территорий Ирака, Ливана, Иордании, ОАЭ, Турции и Сирии к границам соседних с Беларусью стран Евросоюза: Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Эта система действует следующим образом: нелегалы получают в упрощенном порядке белорусские студенческие визы, прибывают в Минск в специально отведенные места, затем на автобусах сотрудники лукашенковского КГБ подвозят их к наименее охраняемым участкам польской и литовской границы. После этого сотрудники лукашенковского КГБ направляют мигрантов на прорыв границы.
Нелегальные мигранты пытаются проникнуть и проникают в страны Евросоюза, включая Германию. За содействие в нелегальном пересечении границы мигранты платят властям Беларуси до 4 тысяч евро. Стоит отметить, что сотрудники консульств Республики Беларусь бесплатно выдают в упрощенном порядке белорусские студенческие визы воевавшим в международно-признанных террористических организациях, после проведения белорусскими дипломатами соответствующих вербовочных мероприятий. - https://cyprus-daily.news/boris-demash-yurij-*******-migratsionnaya-vojna-kremlya-protiv-zapada/?fbclid=IwAR17rxwXXjnlBUDWsAtRITMGDJbO80FlGAx2g0kzcGds1rT0uVw3pchk3T8
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.
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