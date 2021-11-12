Міграційна криза була штучно створена Путіним та Лукашенком, - Данілов

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі штучно створена спільними зусиллям Путіна та Лукашенка, і, станом на сьогодні, в Білорусі вже перебувають близько 15 тисяч мігрантів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Це штучна криза, яку підготували Путін спільно з Лукашенком для Євросоюзу… За нашими розвідданими вже 15 тисяч біженців знаходиться на території Білорусії. Щобільше, зараз розгортається така компанія, щоб їх було якомога більше, щоб тиснути на Євросоюз", - зазначив він.

За його словами, Україна уважно стежить за міграційною кризою та готується до різних сценаріїв розвитку події.

"Ми розуміємо всі виклики, які є, у нас відбулося дві великі наради з цього приводу, потім був звіт президенту Володимиру Зеленському з цього питання… На цю неділю запланована велика нарада безпосередньо в місті Луцьку, де буде брати участь принаймні три міністри. Ми запрошуємо на цю нараду амбасадорів Польщі та Литви й будемо там розв'язувати питання в який спосіб нам відповідати на ці виклики. Виклики доволі непрості. Ще раз наголошую: мова йде про туристів, які чомусь починають вважатися біженцями", - додав секретар РНБО.

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