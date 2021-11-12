Определены 10 участков, где могут происходить подходы мигрантов к границе, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "нормальная граница" между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью отсутствует, и что 10 участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Монастырский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть"

"Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет.

И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, на следующий год построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь.

Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", - подчеркнул он.

Монастырский продолжил: "Определены 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

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Там в первую очередь будут усиливаться пограничники Национальной гвардией, полицией. Кроме того, основной месседж – это консолидация всех усилий.

Монастырский также отметил, что на заседании СНБО говорилось и о подразделениях теробороны, которые в случае необходимости будут привлекаться к защите границы.

Министр сообщил, что в точках возможного обострения есть смысл провести "обучение по территориальной обороне".

Кроме того, по словам Монастырского, он дал указание "поднять все общественные формирования по охране общественного порядка" у украинско-белорусской границы, которые должны пройти соответствующие учения.

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