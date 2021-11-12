Определены 10 участков, где могут происходить подходы мигрантов к границе, - Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "нормальная граница" между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью отсутствует, и что 10 участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Монастырский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть"
"Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет.
И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, на следующий год построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь.
Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", - подчеркнул он.
Монастырский продолжил: "Определены 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.
Там в первую очередь будут усиливаться пограничники Национальной гвардией, полицией. Кроме того, основной месседж – это консолидация всех усилий.
Монастырский также отметил, что на заседании СНБО говорилось и о подразделениях теробороны, которые в случае необходимости будут привлекаться к защите границы.
Министр сообщил, что в точках возможного обострения есть смысл провести "обучение по территориальной обороне".
Кроме того, по словам Монастырского, он дал указание "поднять все общественные формирования по охране общественного порядка" у украинско-белорусской границы, которые должны пройти соответствующие учения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Утворення та боротьба УПА «Поліська Січ»[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit§ion=4 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taras_Bulba-Borovets._1941.jpg
Отаман Поліської Січі, 2 вересня 1941 року
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 20 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Президента УНР в екзилі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Лівицького мав сформувати та очолити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» . У ніч https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 разом із розвідницею-кур'єром Валентиною Кульчинською перетинає радянський кордон для виконання наказу - перепливає річку Буг поблизу м. Влодави і потрапляє під сильний обстріл прикордонників.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-:0-3 [3] Кульчинська загинула, а Боровець до місця призначення пішов сам. Там зайнявся підготовкою кадрів для майбутньої «Поліської Січі», УПА. Передбачалося створення й інших окружних бойових одиниць - наприклад, «Волинська Січ», «Полтавська Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-:2-4 [4] Станом на 1941 рік чисельність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» сягала 10 000 бійців. До початку війни він діяв під псевдами Байда, Гонта. Потім усі накази уже підписував подвійним іменем Тарас Бульба-Боровець.
Как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота, там их за плюшки янтарная мафия переведет, вот их план с картой:
https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900
Ну, так от: зедебіли, завдяки тобі прийшовши до влади, зупинили її фінансування та будівництво.
Тара́с Дми́трович Борове́ць (псевдоніми: Тарас Бульба, Чуб, Ґонта; https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 9 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1908 1908 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96 Бистричі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинська губернія , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - діяч українського повстанського руху часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , засновник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» , від 16 листопада 1941 року - генерал-хорунжий (наказ № 22 ГК «Поліська Січ»).
https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900
Не благодарите