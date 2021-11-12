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Определены 10 участков, где могут происходить подходы мигрантов к границе, - Монастырский

Определены 10 участков, где могут происходить подходы мигрантов к границе, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "нормальная граница" между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью отсутствует, и что 10 участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Монастырский заявил в эфире ток-шоу "Право на власть"

"Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет.

И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, на следующий год построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь.

Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", - подчеркнул он.

Монастырский продолжил: "Определены 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не можем открывать огонь на поражение, - Данилов о ситуации с мигрантами в Беларуси

Там в первую очередь будут усиливаться пограничники Национальной гвардией, полицией. Кроме того, основной месседж – это консолидация всех усилий.

Монастырский также отметил, что на заседании СНБО говорилось и о подразделениях теробороны, которые в случае необходимости будут привлекаться к защите границы.

Министр сообщил, что в точках возможного обострения есть смысл провести "обучение по территориальной обороне".

Кроме того, по словам Монастырского, он дал указание "поднять все общественные формирования по охране общественного порядка" у украинско-белорусской границы, которые должны пройти соответствующие учения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси находится около 5 тыс. мигрантов с Ближнего Востока: эскалация на границе возможна в любой момент, - Енин

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) нелегалы (452) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+9
а це не ти знущався з її будівництва?
Ну, так от: зедебіли, завдяки тобі прийшовши до влади, зупинили її фінансування та будівництво.
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12.11.2021 02:32
+3
Згадав про стіну? А хто ж реготав з неї та кепкував?
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12.11.2021 06:51
+3
"І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і республікою Білорусь" - ні, придурки зелені, це вашого недолугого уряду була задача рік тому, але ви її провалили, а гроші платників податків вкрали, кордон абсолютно незахищений і за цей злочин рано чи пізно доведеться відповідати
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12.11.2021 06:58
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Правила форума Совет форумчан
Осталось только на картах эти участки обозначить, и будет так же как Байден ***** список передал с объектами которые запрещено атаковать российским хакерам.
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12.11.2021 01:58 Ответить
і повідомити полішуків

Утворення та боротьба УПА «Поліська Січ»[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&section=4 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taras_Bulba-Borovets._1941.jpg


Отаман Поліської Січі, 2 вересня 1941 року

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 20 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Президента УНР в екзилі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Лівицького мав сформувати та очолити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» . У ніч https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 разом із розвідницею-кур'єром Валентиною Кульчинською перетинає радянський кордон для виконання наказу - перепливає річку Буг поблизу м. Влодави і потрапляє під сильний обстріл прикордонників.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-:0-3 [3] Кульчинська загинула, а Боровець до місця призначення пішов сам. Там зайнявся підготовкою кадрів для майбутньої «Поліської Січі», УПА. Передбачалося створення й інших окружних бойових одиниць - наприклад, «Волинська Січ», «Полтавська Січ»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-:2-4 [4] Станом на 1941 рік чисельність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» сягала 10 000 бійців. До початку війни він діяв під псевдами Байда, Гонта. Потім усі накази уже підписував подвійним іменем Тарас Бульба-Боровець.
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12.11.2021 08:20 Ответить
Конные патрули будут эффективней и иметь психологический эффект.

Как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота, там их за плюшки янтарная мафия переведет, вот их план с картой:

https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900

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12.11.2021 11:51 Ответить
А де ж "стіна Яценюка"?
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12.11.2021 02:19 Ответить
Довгоносик зїв
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12.11.2021 02:27 Ответить
а це не ти знущався з її будівництва?
Ну, так от: зедебіли, завдяки тобі прийшовши до влади, зупинили її фінансування та будівництво.
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12.11.2021 02:32 Ответить
Так я й зараз з неї знущаюсь - бо де вона? Побудував Сєня одну секцію, попіарився перед журналістами - і все, нема стіни.
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12.11.2021 13:30 Ответить
Згадав про стіну? А хто ж реготав з неї та кепкував?
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12.11.2021 06:51 Ответить
Та я й зараз з неї кепкую - бо де вона? Побудував Сєня одну секцію стіни і все.
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12.11.2021 13:28 Ответить
Навала буде.
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12.11.2021 02:26 Ответить
Срочно нужно сеню подтянуть, он знает толк в границах и заборах.
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12.11.2021 05:23 Ответить
Сєню пішли корисні ідіоти.
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12.11.2021 06:55 Ответить
почему об этом говорит очередной небрито-немытый, а не руководитель погранслужбы? или это метод безугло-реально-безумной спрашивать о безопасности на границе у ГУР МО?
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12.11.2021 06:08 Ответить
Потрібно пустити чутку, що всі ці нелегали йдуть колоною до найвеличнішого лідера **********. Кордон будуть охороняти так, що навіть миш не пролізе.
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12.11.2021 06:44 Ответить
"І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і республікою Білорусь" - ні, придурки зелені, це вашого недолугого уряду була задача рік тому, але ви її провалили, а гроші платників податків вкрали, кордон абсолютно незахищений і за цей злочин рано чи пізно доведеться відповідати
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12.11.2021 06:58 Ответить
Монастирський дав вказівку підняти всі громадські формування для захисту кордону , він це серйозно ? У нас 250 тис. армія , 300 тис .МВС , 80 тис .Нацгвардія , 35 тис .СБУ , врешті прикордонники , а на захист кордону дядьків з берданками ? (
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12.11.2021 07:05 Ответить
"дядько з берданкою" в 1941 р. не пускав німців на Полісся, створив загони самооборони.
Тара́с Дми́трович Борове́ць (псевдоніми: Тарас Бульба, Чуб, Ґонта; https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 9 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1908 1908 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%96 Бистричі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинська губернія , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1981 1981 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ) - діяч українського повстанського руху часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , засновник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 УПА «Поліська Січ» , від 16 листопада 1941 року - генерал-хорунжий (наказ № 22 ГК «Поліська Січ»).
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12.11.2021 08:12 Ответить
Дякую за історичну довідку , але така аналогія недоречна , я пишу про те що у нас сотні тисяч співробітників які отримують великі зарплати саме за те щоб захищати країну , чи вони у нас тільки для того щоб забивати кийками людей коли вони виходять на протести ?
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12.11.2021 08:36 Ответить
до 2013 також дехто отримував зарплату, а зараз вони на службі в мордорі. народ є носієм влади, а армія є з народу, тому народ має право на захист своєї землі
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12.11.2021 09:16 Ответить
Какие мигранты в Украину?Он серьезно?Кто хотел,давно уже прошел,а больше желающих попасть в дыру нет
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12.11.2021 07:10 Ответить
А кто их спрашивать будет?
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12.11.2021 08:35 Ответить
повідомте місцевих, що мігранти мають янтар і доляри , а мігрантів, повідомте, що полішуки їх чекають, як чекали на німців в 1941
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12.11.2021 08:10 Ответить
а ще 110 ділянок не визначено, бо заткнути їх нічим.
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12.11.2021 08:14 Ответить
Ярош позавчера обратился к Добровольческой армии с призывом быть наготове. Сразу подумалось про укр-бел границу. Таки да, надо защищать. И если бесконечные подразделеия МВС не особо могут силу применять, то добровольцы не обязаны стесняться и по необходимости жестко мочить киянками чернобородых агентов Хремля. Гибридная оборона кордонов более эффективная в 21 веке.
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12.11.2021 08:51 Ответить
Як тільки це, потрапить на відео то, всі ліваки в ЄС та США з Канадою піднімуть неймовірний плач по сірійсько-ірако-афганським жертвам біндєравцев. І рашатудей з трусів вискочить аби це розповсюдити.
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12.11.2021 11:35 Ответить
та і хєр на них
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12.11.2021 16:23 Ответить
Значит туда нужно подогнать пару десятков автобусов и ждать, потом всех организованно на украинско-венгерскую границу, всем понравиться!😁
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12.11.2021 08:54 Ответить
А на строительство границы СРОЧНОнадо тряхнуть миллиардера Ахметова или национализировать все ТЭС , которые он за копейки выкупил и теперь херит 😀
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12.11.2021 09:15 Ответить
Коли вам згадують Сєню і "стіну" не сприймайте серйозно це, звичайний стьоб. Просто люди забувають смайлики ставити. Ато наївні прихильники Сєні думають що, за ним народ вже засумував. Його та Яресько, як поганих котів, ще 18 років будуть тикати носом в "реструктуризацію" боргу за якою маємо виплатити до 2040 року щонайменше мільярдів 60 або жити в злиднях.
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12.11.2021 11:31 Ответить
ЗІ: коли у Сєні спитали, якого бєні він підписав таку "реструктуризацію", за якою маємо платити відсотками від ВВП то, він з посмішкою відповів: а ви розраховуєте на зростання ВВП більше ніж 1,5%?! Він свідомо заклав "обмежувач росту" до 2040 року.
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12.11.2021 11:55 Ответить
а ты хотел выплатить 60 ярдов единовременно в 2015-м году?
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12.11.2021 16:24 Ответить
Как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота, там их за плюшки янтарная мафия переведет, вот их план с картой:

https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900


Не благодарите
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12.11.2021 11:47 Ответить
 
 