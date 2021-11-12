Росія завершує неоголошену анексію Білорусі, - Лубківський про міграційну кризу
Головним автором кризи, яка розгортається на польсько-білоруському кордоні, а точніше – на східному кордоні Європейського Союзу, є Путін та його силовики.
Про це заявив директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що нинішня ситуація – це не загострення у відносинах між Білоруссю і Польщею, а чергова спроба Москви посилити тиск на наш регіон і Захід.
"Я б радив визначити такі пріоритети нашої реакції на кризу:
1) Вже давно слід було істотно посилити захист кордону з Білоруссю. Цей рубіж стає для України джерелом небезпек на тривалий час.
2) Треба зайняти однозначну позицію солідарності з Польщею та балтійськими партнерами. Це – не лише перевірка на єдність, але й пряма безпекова необхідність. Україна має порушити питання про свою участь у консультаціях НАТО та ЄС з "білоруської кризи".
3) Необхідно застосувати всі наявні важелі стримування на самопроголошене керівництво Білорусі. Лукашенко має усвідомлювати ціну за провокації проти України і за такі недружні дії, як фактичне визнання окупації Росією українських територій. З Лукашенком немає місця для підкилимних домовленостей чи торгівлі інтересами.
4) Україна має поставити питання про повну відповідальність нинішнього "офіційного Мінська" за захист прав і задоволення потреб біженців, яких він пропустив на свою територію.
5) Нинішня криза – це ще один привід для України сказати, що Захід повинен переглянути своє бачення стратегії відносин з державами Сходу Європи, які прагнуть стати членами ЄС і НАТО", - пояснив Лубківський.
За його словами, фактично, Росія завершує неоголошену анексію Білорусі.
"Головний стимул для країн-аспірантів за таких умов – чітке усвідомлення, що перспектива нашого приєднання до Об’єднаної Європи – реальна і досяжна. Це – також найважливіший фактор стримування проти нових провокацій Москви", - підсумував він.
Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
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1. Купить, наконец, сук@, этот гребаный уголь и перестать спонсировать режим Лукашенко покупкой электричества.
Для мене це звучить як безвідповідальна провокація зі сторони Лубківського на анексію. Правильно кажуть, що думки (тим більше твердження) мають здатність матеріалізуватись. Схоже, що Лубківський чи не розуміє простих речей, чи йому плювати на долю Біларусі.
Якби Лукашенко хотів віддати Біларусь московії, то за ці роки що він керує, він давно вже здав би. На мій погляд він усима силами тримає державність Біларусі. А це складно, бо більшість біларусів вважають московитів братами і навіть одним народом, а українців націоналістами й бендерівцями. А з тим народом необхідно обережно, бо інакше, при черговому підвищені ціни на газ може бути промосковський "майдан".
Тому не треба штовхати Лукашенка й Біларусь в обійми хутіну. Ніхто про це не думає - ні Захід ні срані українські політики.
Але біларусам не можна давати повну демократію. Бо, при черговому підвищенні московією ціни на газ, на референдумі вони можуть проголосувати за входження Біларусі в склад московії.
Для того щоб біларусам стати нормальними патріотами, їм необхідно в державності пожити ще років 30.