Росія завершує неоголошену анексію Білорусі, - Лубківський про міграційну кризу

Головним автором кризи, яка розгортається на польсько-білоруському кордоні, а точніше – на східному кордоні Європейського Союзу, є Путін та його силовики.

Про це заявив директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нинішня ситуація – це не загострення у відносинах між Білоруссю і Польщею, а чергова спроба Москви посилити тиск на наш регіон і Захід.

"Я б радив визначити такі пріоритети нашої реакції на кризу:

1) Вже давно слід було істотно посилити захист кордону з Білоруссю. Цей рубіж стає для України джерелом небезпек на тривалий час.

2) Треба зайняти однозначну позицію солідарності з Польщею та балтійськими партнерами. Це – не лише перевірка на єдність, але й пряма безпекова необхідність. Україна має порушити питання про свою участь у консультаціях НАТО та ЄС з "білоруської кризи".

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3) Необхідно застосувати всі наявні важелі стримування на самопроголошене керівництво Білорусі. Лукашенко має усвідомлювати ціну за провокації проти України і за такі недружні дії, як фактичне визнання окупації Росією українських територій. З Лукашенком немає місця для підкилимних домовленостей чи торгівлі інтересами.

4) Україна має поставити питання про повну відповідальність нинішнього "офіційного Мінська" за захист прав і задоволення потреб біженців, яких він пропустив на свою територію.

5) Нинішня криза – це ще один привід для України сказати, що Захід повинен переглянути своє бачення стратегії відносин з державами Сходу Європи, які прагнуть стати членами ЄС і НАТО", - пояснив Лубківський.

За його словами, фактично, Росія завершує неоголошену анексію Білорусі.

"Головний стимул для країн-аспірантів за таких умов – чітке усвідомлення, що перспектива нашого приєднання до Об’єднаної Європи – реальна і досяжна. Це – також найважливіший фактор стримування проти нових провокацій Москви", - підсумував він.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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