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Новини
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Росія завершує неоголошену анексію Білорусі, - Лубківський про міграційну кризу

Росія завершує неоголошену анексію Білорусі, - Лубківський про міграційну кризу

Головним автором кризи, яка розгортається на польсько-білоруському кордоні, а точніше – на східному кордоні Європейського Союзу, є Путін та його силовики.

Про це заявив директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нинішня ситуація – це не загострення у відносинах між Білоруссю і Польщею, а чергова спроба Москви посилити тиск на наш регіон і Захід.

"Я б радив визначити такі пріоритети нашої реакції на кризу:

1) Вже давно слід було істотно посилити захист кордону з Білоруссю. Цей рубіж стає для України джерелом небезпек на тривалий час.

2) Треба зайняти однозначну позицію солідарності з Польщею та балтійськими партнерами. Це – не лише перевірка на єдність, але й пряма безпекова необхідність. Україна має порушити питання про свою участь у консультаціях НАТО та ЄС з "білоруської кризи".

Читайте: Лукашенко мститься Європі за санкції, а Путін обіцяє "розрулити" міграційну кризу в обмін на поступки з боку ЄС, - нардеп "Голосу" Рахманін

3) Необхідно застосувати всі наявні важелі стримування на самопроголошене керівництво Білорусі. Лукашенко має усвідомлювати ціну за провокації проти України і за такі недружні дії, як фактичне визнання окупації Росією українських територій. З Лукашенком немає місця для підкилимних домовленостей чи торгівлі інтересами.

4) Україна має поставити питання про повну відповідальність нинішнього "офіційного Мінська" за захист прав і задоволення потреб біженців, яких він пропустив на свою територію.

5) Нинішня криза – це ще один привід для України сказати, що Захід повинен переглянути своє бачення стратегії відносин з державами Сходу Європи, які прагнуть стати членами ЄС і НАТО", - пояснив Лубківський.

За його словами, фактично, Росія завершує неоголошену анексію Білорусі.

"Головний стимул для країн-аспірантів за таких умов – чітке усвідомлення, що перспектива нашого приєднання до Об’єднаної Європи – реальна і досяжна. Це – також найважливіший фактор стримування проти нових провокацій Москви", - підсумував він.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також читайте: Безсмертний про міграційну кризу: Путін планує дискредитувати ЄС, а як максимум - розвалити

Автор: 

Білорусь (7926) мігранти (1109) росія (65010) анексія (125)


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Топ коментарі
+9
Если бы не майдан, та же судьба ждала бы и Украину
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12.11.2021 11:54
+7
Какая крыза? Ето гибридное вторжение. Когда вы уже начнете все своими именами называть. Крыза ето когда нечаянно обосрался. А когда все делается преднамеренно притом вражеским государством ето уже неоглашенная война. Тем более в кремле даже не скрывают что пытаются разрушить Евросоюз таким образом и поставить своих гауляйтеров типо Лепен и Штангенциркуля
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12.11.2021 11:54
+5
Бейте медведя-шатуна по морде пока он только в дверь морду просунул. Потому что если пустите его полностью и еще типо посадите за стол договариваться то и вам и вашему дому п***ц окончательный.
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12.11.2021 11:57
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Шатун!!! Кругом шатун!!!
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12.11.2021 11:51 Відповісти
Если бы не майдан, та же судьба ждала бы и Украину
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12.11.2021 11:54 Відповісти
На жаль, уже два роки як переміг Антимайдан.
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12.11.2021 12:35 Відповісти
Какая крыза? Ето гибридное вторжение. Когда вы уже начнете все своими именами называть. Крыза ето когда нечаянно обосрался. А когда все делается преднамеренно притом вражеским государством ето уже неоглашенная война. Тем более в кремле даже не скрывают что пытаются разрушить Евросоюз таким образом и поставить своих гауляйтеров типо Лепен и Штангенциркуля
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12.11.2021 11:54 Відповісти
Самое страшное, что расия это практически безлюдная, слабая страна даже не тянущая на региональную державу. Но при этом шатает 500 миллионный дружный и сплоченый Евросоюз, Украину и Молдову. Вот как???
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12.11.2021 13:48 Відповісти
Бейте медведя-шатуна по морде пока он только в дверь морду просунул. Потому что если пустите его полностью и еще типо посадите за стол договариваться то и вам и вашему дому п***ц окончательный.
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12.11.2021 11:57 Відповісти
Кто такой лубкивский чтоб его слушать? Всплывают на поверхность ляппнут что-то и снова на дне.
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12.11.2021 12:08 Відповісти
Если не брать во внимание личность говорящего, разве он лжёт
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12.11.2021 12:25 Відповісти
Путін створив точку неповернення для Лукашенко. Навіть за умов, що Лукашенко не поїде на Рубльовку до Януковича, він підпише документи про "Спільну державу". Не одномоментно, поетапно.
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12.11.2021 12:19 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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12.11.2021 12:21 Відповісти
Давайте ще більше купувати у Білорусів палива електроенергії, щоб фінансувати диктатора Захід вказує на мільярди $, які платять українські "бариги" в кишеню Лукашенку
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12.11.2021 12:28 Відповісти
Скорей бы уже.
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12.11.2021 12:41 Відповісти
Почему?😂🌷
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12.11.2021 12:44 Відповісти
я пам'ятаю, як влітку 2014 в Мінську мені хвалилися стабільністю і запитували: "А що вам дав Майдан?"
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12.11.2021 13:01 Відповісти
Не, в пункте один явно ошибка. Там должно быть:

1. Купить, наконец, сук@, этот гребаный уголь и перестать спонсировать режим Лукашенко покупкой электричества.
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12.11.2021 13:19 Відповісти
Лубківський в стилі оракула сказав, що Росія завершує непроголошену анексію Біларусі.
Для мене це звучить як безвідповідальна провокація зі сторони Лубківського на анексію. Правильно кажуть, що думки (тим більше твердження) мають здатність матеріалізуватись. Схоже, що Лубківський чи не розуміє простих речей, чи йому плювати на долю Біларусі.

Якби Лукашенко хотів віддати Біларусь московії, то за ці роки що він керує, він давно вже здав би. На мій погляд він усима силами тримає державність Біларусі. А це складно, бо більшість біларусів вважають московитів братами і навіть одним народом, а українців націоналістами й бендерівцями. А з тим народом необхідно обережно, бо інакше, при черговому підвищені ціни на газ може бути промосковський "майдан".

Тому не треба штовхати Лукашенка й Біларусь в обійми хутіну. Ніхто про це не думає - ні Захід ні срані українські політики.
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12.11.2021 13:26 Відповісти
Захід бездумно нав'язує Біларусі "демократію". І наші політики підгавкують Заходу. При тому що в нас демократії й близько нема.
Але біларусам не можна давати повну демократію. Бо, при черговому підвищенні московією ціни на газ, на референдумі вони можуть проголосувати за входження Біларусі в склад московії.
Для того щоб біларусам стати нормальними патріотами, їм необхідно в державності пожити ще років 30.
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12.11.2021 13:27 Відповісти
 
 