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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Вмешательство граждан Украины в дела Грузии недопустимо

Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Вмешательство граждан Украины в дела Грузии недопустимо

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела Грузии. Речь идет о ситуации с Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Правительства Грузии.

Сообщается, что Зеленский позвонил премьер-министру Грузии и поинтересовался здоровьем Саакашвили. Гарибашвили заявил, что тот, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня в тюрьме и получает необходимую медицинскую помощь.

Он также объяснил ситуацию с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отметил, что к нему применяли силу в соответствии с грузинскими законами.

"Президент Зеленский обсудил вопрос о переводе заключенного Саакашвили в тюремную больницу, на что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил президенту Украины, что заключенный Михеил Саакашвили сопротивлялся, а также словесно и физически оскорблял его персонал после перевода в 18 изолятор. Соответственно администрация учреждения исполнения наказаний совершила действия, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении.

"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михеила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится далее.

Также читайте: Зеленский обсудил с премьером Грузии Гарибашвили возможность допуска к Саакашвили украинских врачей, - ОП

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) госпитализация (236) Гарибашвили Ираклий (31)


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Топ комментарии
+21
Якщо коротко - дипломатично послали.
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12.11.2021 11:43
+17
Правильно. Міхо відповідає за свої злочини, які скоїв в Грузії, чи наші довбодятли не довіряють реформрованому ним же в Грузії суду?
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12.11.2021 11:49
+16
Ну що , зелень , отримав брудною ганчіркою по писку 😀
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12.11.2021 11:45
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Якщо коротко - дипломатично послали.
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12.11.2021 11:43 Ответить
Ну що , зелень , отримав брудною ганчіркою по писку 😀
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12.11.2021 11:45 Ответить
а чему вы извините от тупости радуетесь то???!! как бы нравилось или нет но пока у Саакашвили гражданство Украины.... а посылать Украину этим "чебурекам в кепках"... как то сильно западло геть грузины потеряли чуйку и нюх....и что то мне подсказывает- как вариант- вся Грузия возможно и скоро станет похожей на Абхазию... даже Армяне поумнели малость.. и держат дистанцию от Москвы.... а тут Тбилиси прямо из кожи вон лезет угождая Путину...
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12.11.2021 13:08 Ответить
Путінський Іванішвілі потирає руки...Гарібашвілі доведе помсту Путіна Михайлу Саакашвілі до кінця..
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12.11.2021 11:47 Ответить
Это агенты ***** карлсона заставили поехать в грузию, да еще и нарушить закон при вьезде?
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12.11.2021 12:01 Ответить
Грузія пишеться з великої літери..
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12.11.2021 12:11 Ответить
Да, опечатка, клавиша шифт не нажалась до конца и буква вышла маленькой. Но, как я понимаю, это все, чем ты можешь возразить?
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12.11.2021 12:29 Ответить
вам до вподоби те, що саакашвілі сере на українське законодавство вже вкотре незаконно перетинаючи український кордон?
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12.11.2021 12:51 Ответить
Правильно. Міхо відповідає за свої злочини, які скоїв в Грузії, чи наші довбодятли не довіряють реформрованому ним же в Грузії суду?
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12.11.2021 11:49 Ответить
Вы нормальный? За какие это злодеяния? Что с нуля построил грузинское государство, это вы считаете злодеянием? Россия тоже так считает, вы наверное и Крым считаете российским ?!
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12.11.2021 12:30 Ответить
О яке... А небо та землю теж Саакашвілі сотворив?
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12.11.2021 12:31 Ответить
Сакварелідзе - невже ти 😀?
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12.11.2021 12:51 Ответить
мамука мамука? серйозно?
не думаю, що саакашвілі створив грузинську державу але, наскільки я розумію, в самій Грузії є як його прихильники так й ті, хто вважає, що він скоїв певні злочини.
що я знаю напевно, так це те, що він показово та нахабно принизив українську державу та плює на українське законодавство неодноразово в незаконний спосіб перетнувши український кордон (а тепер ще й грузинський).
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12.11.2021 12:56 Ответить
Не зважайте,серед коментаторів тут магато брехливих маніпуляторів..
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12.11.2021 12:59 Ответить
Мамука - скажи - в Украину Саакашвили приехал реформы делать или прятался от грузинского правосудия ? И что он - Саакашвили сделал для Украины за 7 лет пребывания в ней ? Пиарился на всем что беспокоило граждан Украины для того чтоб его не выдали Грузии. Саакашвили - 5 кривое колесо в автомобиле - Украина .
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12.11.2021 13:53 Ответить
А ми і не втручаємося. А що там хріпить "половина шостого" не звертайте уваги. Це ще трохи від Міши залишилось. Скоро закінчиться і усе буде норм.
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12.11.2021 11:50 Ответить
та задрав вже цей вєнтілятор на двох ногах.
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12.11.2021 11:53 Ответить
Треба ж було вести розмову підвищеним тоном!
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12.11.2021 12:03 Ответить
русские деньги творят чудиса
мало кацапы откусили от Грузии, остальное за деньги купят ...
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12.11.2021 12:03 Ответить
Вообще-то как ни крути, а Миша тоже гражданин Украины. Так получилось.
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12.11.2021 12:09 Ответить
что значит "получилось"? с неба упала заява и кто-то неизвестный ее подписал?
получилось у него...
Зеля ему дал гражданство - теперь вот позорится.
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12.11.2021 12:44 Ответить
Мда..С юморком у тебя не очень.
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12.11.2021 13:31 Ответить
А наш, прости господи, президент интересуется так ВСЕМИ гражданами Украины, которые находятся в тюрьмах за рубежом? Или он нам таким образом решил лишний раз показать, что есть "быдло", а есть "дружбаны"?
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12.11.2021 12:13 Ответить
как-то все двояко... с одной стороны Михуил дважды ))) гражданин Украины... с другой стороны он осужден по Грузинским законам как бывший гражданин (и през)....
и возникает закономерный вопрос - снимает ли уголовную ответственность принятие другого гражданства?
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12.11.2021 12:13 Ответить
зато успел с Ясько пошурымурничать))))
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12.11.2021 12:22 Ответить
))) Путину напиши,он похвалит тебя))))
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12.11.2021 12:31 Ответить
А за що ***** не любити Саакашвілі?
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12.11.2021 12:33 Ответить
Политический гэшэфт Нашим и вашим не получается. Нашим: Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем . Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. Вашим: Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили.
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12.11.2021 12:21 Ответить
"Іраклій Гарібашвілі повідомив президенту України, що ув'язнений Міхеіл Саакашвілі чинив опір, а також словесно та фізично ображав його персонал".
Стандартний совковий мусарський лексикон.
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12.11.2021 12:27 Ответить
И тут зекрысу факнули...
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12.11.2021 12:32 Ответить
Гарибашвили в беседе с Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела Грузии .-Антисемитизм. Зеленский должен гневно потребовать от парламента Грузии принять закон о противодействии антисемитизму .
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12.11.2021 12:34 Ответить
Фу, воняет здесь как! Кацевским духом!
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12.11.2021 12:49 Ответить
Зе дограється, що ще й Грузія покаже йому середній палець
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12.11.2021 13:55 Ответить
 
 