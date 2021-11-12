Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Вмешательство граждан Украины в дела Грузии недопустимо

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела Грузии. Речь идет о ситуации с Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Правительства Грузии.

Сообщается, что Зеленский позвонил премьер-министру Грузии и поинтересовался здоровьем Саакашвили. Гарибашвили заявил, что тот, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня в тюрьме и получает необходимую медицинскую помощь.

Он также объяснил ситуацию с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отметил, что к нему применяли силу в соответствии с грузинскими законами.

"Президент Зеленский обсудил вопрос о переводе заключенного Саакашвили в тюремную больницу, на что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил президенту Украины, что заключенный Михеил Саакашвили сопротивлялся, а также словесно и физически оскорблял его персонал после перевода в 18 изолятор. Соответственно администрация учреждения исполнения наказаний совершила действия, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении.

"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михеила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится далее.

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