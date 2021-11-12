Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Вмешательство граждан Украины в дела Грузии недопустимо
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела Грузии. Речь идет о ситуации с Михеилом Саакашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Правительства Грузии.
Сообщается, что Зеленский позвонил премьер-министру Грузии и поинтересовался здоровьем Саакашвили. Гарибашвили заявил, что тот, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня в тюрьме и получает необходимую медицинскую помощь.
Он также объяснил ситуацию с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отметил, что к нему применяли силу в соответствии с грузинскими законами.
"Президент Зеленский обсудил вопрос о переводе заключенного Саакашвили в тюремную больницу, на что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил президенту Украины, что заключенный Михеил Саакашвили сопротивлялся, а также словесно и физически оскорблял его персонал после перевода в 18 изолятор. Соответственно администрация учреждения исполнения наказаний совершила действия, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении.
"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михеила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится далее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не думаю, що саакашвілі створив грузинську державу але, наскільки я розумію, в самій Грузії є як його прихильники так й ті, хто вважає, що він скоїв певні злочини.
що я знаю напевно, так це те, що він показово та нахабно принизив українську державу та плює на українське законодавство неодноразово в незаконний спосіб перетнувши український кордон (а тепер ще й грузинський).
мало кацапы откусили от Грузии, остальное за деньги купят ...
получилось у него...
Зеля ему дал гражданство - теперь вот позорится.
и возникает закономерный вопрос - снимает ли уголовную ответственность принятие другого гражданства?
Стандартний совковий мусарський лексикон.