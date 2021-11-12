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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Гарібашвілі про ситуацію з Саакашвілі: Втручання громадян України у справи Грузії неприпустимо

Гарібашвілі про ситуацію з Саакашвілі: Втручання громадян України у справи Грузії неприпустимо

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у справи Грузії. Йдеться про ситуацію з Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Уряду Грузії.

Повідомляється, що Зеленський подзвонив прем'єр-міністру Грузії і поцікавився станом здоров'я Саакашвілі. Гарібашвілі заявив, що той, як і інші ув'язнені, перебуває під наглядом з першого дня у в'язниці і отримує необхідну медичну допомогу.

Він також пояснив ситуацію з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню і зазначив, що до нього застосовували силу відповідно до грузинських законів.

"Президент Зеленський обговорив питання про переведення ув’язненого Саакашвілі до тюремної лікарні, на що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив президенту України, що ув’язнений Міхеіл Саакашвілі чинив опір, а також словесно та фізично ображав його персонал після переведення до 18-го ізолятора. Відповідно адміністрація установи виконання покарань здійснила дії, передбачені законодавством", - сказано в повідомленні.

"В ході телефонної розмови глава уряду Грузії назвав незаконні дії Міхеіла Саакашвілі провокаційними, деструктивними і загрозливими стабільності країни і заявив, що втручання громадян України у внутрішні справи Грузії неприпустимо", - йдеться далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з прем'єром Грузії Гарібашвілі можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, - ОП

Крім того, на вимогу Зеленського допустити українських лікарів до Саакашвілі грузинський прем'єр відповів, що про ув'язненого піклуються професійні та висококваліфіковані лікарі Грузії.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155) госпіталізація (187) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+21
Якщо коротко - дипломатично послали.
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12.11.2021 11:43
+17
Правильно. Міхо відповідає за свої злочини, які скоїв в Грузії, чи наші довбодятли не довіряють реформрованому ним же в Грузії суду?
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12.11.2021 11:49
+16
Ну що , зелень , отримав брудною ганчіркою по писку 😀
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12.11.2021 11:45
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Якщо коротко - дипломатично послали.
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12.11.2021 11:43 Відповісти
Ну що , зелень , отримав брудною ганчіркою по писку 😀
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12.11.2021 11:45 Відповісти
а чему вы извините от тупости радуетесь то???!! как бы нравилось или нет но пока у Саакашвили гражданство Украины.... а посылать Украину этим "чебурекам в кепках"... как то сильно западло геть грузины потеряли чуйку и нюх....и что то мне подсказывает- как вариант- вся Грузия возможно и скоро станет похожей на Абхазию... даже Армяне поумнели малость.. и держат дистанцию от Москвы.... а тут Тбилиси прямо из кожи вон лезет угождая Путину...
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12.11.2021 13:08 Відповісти
Путінський Іванішвілі потирає руки...Гарібашвілі доведе помсту Путіна Михайлу Саакашвілі до кінця..
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12.11.2021 11:47 Відповісти
Это агенты ***** карлсона заставили поехать в грузию, да еще и нарушить закон при вьезде?
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12.11.2021 12:01 Відповісти
Грузія пишеться з великої літери..
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12.11.2021 12:11 Відповісти
Да, опечатка, клавиша шифт не нажалась до конца и буква вышла маленькой. Но, как я понимаю, это все, чем ты можешь возразить?
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12.11.2021 12:29 Відповісти
вам до вподоби те, що саакашвілі сере на українське законодавство вже вкотре незаконно перетинаючи український кордон?
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12.11.2021 12:51 Відповісти
Правильно. Міхо відповідає за свої злочини, які скоїв в Грузії, чи наші довбодятли не довіряють реформрованому ним же в Грузії суду?
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12.11.2021 11:49 Відповісти
Вы нормальный? За какие это злодеяния? Что с нуля построил грузинское государство, это вы считаете злодеянием? Россия тоже так считает, вы наверное и Крым считаете российским ?!
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12.11.2021 12:30 Відповісти
О яке... А небо та землю теж Саакашвілі сотворив?
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12.11.2021 12:31 Відповісти
Сакварелідзе - невже ти 😀?
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12.11.2021 12:51 Відповісти
мамука мамука? серйозно?
не думаю, що саакашвілі створив грузинську державу але, наскільки я розумію, в самій Грузії є як його прихильники так й ті, хто вважає, що він скоїв певні злочини.
що я знаю напевно, так це те, що він показово та нахабно принизив українську державу та плює на українське законодавство неодноразово в незаконний спосіб перетнувши український кордон (а тепер ще й грузинський).
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12.11.2021 12:56 Відповісти
Не зважайте,серед коментаторів тут магато брехливих маніпуляторів..
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12.11.2021 12:59 Відповісти
Мамука - скажи - в Украину Саакашвили приехал реформы делать или прятался от грузинского правосудия ? И что он - Саакашвили сделал для Украины за 7 лет пребывания в ней ? Пиарился на всем что беспокоило граждан Украины для того чтоб его не выдали Грузии. Саакашвили - 5 кривое колесо в автомобиле - Украина .
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12.11.2021 13:53 Відповісти
А ми і не втручаємося. А що там хріпить "половина шостого" не звертайте уваги. Це ще трохи від Міши залишилось. Скоро закінчиться і усе буде норм.
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12.11.2021 11:50 Відповісти
та задрав вже цей вєнтілятор на двох ногах.
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12.11.2021 11:53 Відповісти
Треба ж було вести розмову підвищеним тоном!
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12.11.2021 12:03 Відповісти
русские деньги творят чудиса
мало кацапы откусили от Грузии, остальное за деньги купят ...
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12.11.2021 12:03 Відповісти
Вообще-то как ни крути, а Миша тоже гражданин Украины. Так получилось.
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12.11.2021 12:09 Відповісти
что значит "получилось"? с неба упала заява и кто-то неизвестный ее подписал?
получилось у него...
Зеля ему дал гражданство - теперь вот позорится.
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12.11.2021 12:44 Відповісти
Мда..С юморком у тебя не очень.
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12.11.2021 13:31 Відповісти
А наш, прости господи, президент интересуется так ВСЕМИ гражданами Украины, которые находятся в тюрьмах за рубежом? Или он нам таким образом решил лишний раз показать, что есть "быдло", а есть "дружбаны"?
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12.11.2021 12:13 Відповісти
как-то все двояко... с одной стороны Михуил дважды ))) гражданин Украины... с другой стороны он осужден по Грузинским законам как бывший гражданин (и през)....
и возникает закономерный вопрос - снимает ли уголовную ответственность принятие другого гражданства?
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12.11.2021 12:13 Відповісти
зато успел с Ясько пошурымурничать))))
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12.11.2021 12:22 Відповісти
))) Путину напиши,он похвалит тебя))))
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12.11.2021 12:31 Відповісти
А за що ***** не любити Саакашвілі?
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12.11.2021 12:33 Відповісти
Политический гэшэфт Нашим и вашим не получается. Нашим: Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем . Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. Вашим: Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили.
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12.11.2021 12:21 Відповісти
"Іраклій Гарібашвілі повідомив президенту України, що ув'язнений Міхеіл Саакашвілі чинив опір, а також словесно та фізично ображав його персонал".
Стандартний совковий мусарський лексикон.
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12.11.2021 12:27 Відповісти
И тут зекрысу факнули...
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12.11.2021 12:32 Відповісти
Гарибашвили в беседе с Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела Грузии .-Антисемитизм. Зеленский должен гневно потребовать от парламента Грузии принять закон о противодействии антисемитизму .
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12.11.2021 12:34 Відповісти
Фу, воняет здесь как! Кацевским духом!
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12.11.2021 12:49 Відповісти
Зе дограється, що ще й Грузія покаже йому середній палець
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12.11.2021 13:55 Відповісти
 
 