Гарібашвілі про ситуацію з Саакашвілі: Втручання громадян України у справи Грузії неприпустимо
Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у справи Грузії. Йдеться про ситуацію з Міхеілом Саакашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Уряду Грузії.
Повідомляється, що Зеленський подзвонив прем'єр-міністру Грузії і поцікавився станом здоров'я Саакашвілі. Гарібашвілі заявив, що той, як і інші ув'язнені, перебуває під наглядом з першого дня у в'язниці і отримує необхідну медичну допомогу.
Він також пояснив ситуацію з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню і зазначив, що до нього застосовували силу відповідно до грузинських законів.
"Президент Зеленський обговорив питання про переведення ув’язненого Саакашвілі до тюремної лікарні, на що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив президенту України, що ув’язнений Міхеіл Саакашвілі чинив опір, а також словесно та фізично ображав його персонал після переведення до 18-го ізолятора. Відповідно адміністрація установи виконання покарань здійснила дії, передбачені законодавством", - сказано в повідомленні.
"В ході телефонної розмови глава уряду Грузії назвав незаконні дії Міхеіла Саакашвілі провокаційними, деструктивними і загрозливими стабільності країни і заявив, що втручання громадян України у внутрішні справи Грузії неприпустимо", - йдеться далі.
Крім того, на вимогу Зеленського допустити українських лікарів до Саакашвілі грузинський прем'єр відповів, що про ув'язненого піклуються професійні та висококваліфіковані лікарі Грузії.
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не думаю, що саакашвілі створив грузинську державу але, наскільки я розумію, в самій Грузії є як його прихильники так й ті, хто вважає, що він скоїв певні злочини.
що я знаю напевно, так це те, що він показово та нахабно принизив українську державу та плює на українське законодавство неодноразово в незаконний спосіб перетнувши український кордон (а тепер ще й грузинський).
мало кацапы откусили от Грузии, остальное за деньги купят ...
получилось у него...
Зеля ему дал гражданство - теперь вот позорится.
и возникает закономерный вопрос - снимает ли уголовную ответственность принятие другого гражданства?
Стандартний совковий мусарський лексикон.