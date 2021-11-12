Гарібашвілі про ситуацію з Саакашвілі: Втручання громадян України у справи Грузії неприпустимо

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у справи Грузії. Йдеться про ситуацію з Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Уряду Грузії.

Повідомляється, що Зеленський подзвонив прем'єр-міністру Грузії і поцікавився станом здоров'я Саакашвілі. Гарібашвілі заявив, що той, як і інші ув'язнені, перебуває під наглядом з першого дня у в'язниці і отримує необхідну медичну допомогу.

Він також пояснив ситуацію з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню і зазначив, що до нього застосовували силу відповідно до грузинських законів.

"Президент Зеленський обговорив питання про переведення ув’язненого Саакашвілі до тюремної лікарні, на що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив президенту України, що ув’язнений Міхеіл Саакашвілі чинив опір, а також словесно та фізично ображав його персонал після переведення до 18-го ізолятора. Відповідно адміністрація установи виконання покарань здійснила дії, передбачені законодавством", - сказано в повідомленні.

"В ході телефонної розмови глава уряду Грузії назвав незаконні дії Міхеіла Саакашвілі провокаційними, деструктивними і загрозливими стабільності країни і заявив, що втручання громадян України у внутрішні справи Грузії неприпустимо", - йдеться далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з прем'єром Грузії Гарібашвілі можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів, - ОП

Крім того, на вимогу Зеленського допустити українських лікарів до Саакашвілі грузинський прем'єр відповів, що про ув'язненого піклуються професійні та висококваліфіковані лікарі Грузії.