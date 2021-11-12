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МВФ 22 ноября планирует пересмотреть программу stand-by для Украины

МВФ 22 ноября планирует пересмотреть программу stand-by для Украины

Международный денежный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы Украины. Совет директоров проведет первый пересмотр программы stand-by уже через 10 дней.

Об этом говорится в календаре исполкома МВФ на официальном сайте учреждения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно предварительному расписанию официальных заседаний исполнительного совета МВФ первый пересмотр программы stand-by для Украины обсудят 22 ноября.

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Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334) финансирование (1795)


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У Слуг народа и Зеленского слюни потекли от этой новости.
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12.11.2021 12:13 Ответить
Плювати Зє на той стєн-бай. На ті 700 млн, які може позичать . Минулого тижня лише за три дні НацБанк купив на міжбанку 500 млн баксів. З початку року 3 млрд баксів. А доляр то впав вже до 26. Українські банки приймають доларові вклади під 0, 01% річних. Заробітчани перечислять.
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12.11.2021 12:29 Ответить
А ты разве не знаешь, за что они скупают и почему курс падает? Печатают гривны. Когда придется кредиты отдавать, тогда и начнутся горки по вертикали. Юлька такое весной 2009 или 2008 делала, когда весной курс падал до 4, 6, а осенью до 10 скакал. Потом объявили победой стабилизацию курса по 8.
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12.11.2021 12:33 Ответить
а может пересмотрят в "стоп"
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12.11.2021 12:30 Ответить
Пересмотрят, но никто не знает, хорошо это или нет.
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12.11.2021 12:34 Ответить
 
 