МВФ 22 ноября планирует пересмотреть программу stand-by для Украины

Международный денежный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы Украины. Совет директоров проведет первый пересмотр программы stand-by уже через 10 дней.

Об этом говорится в календаре исполкома МВФ на официальном сайте учреждения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно предварительному расписанию официальных заседаний исполнительного совета МВФ первый пересмотр программы stand-by для Украины обсудят 22 ноября.

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