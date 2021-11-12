МВФ 22 ноября планирует пересмотреть программу stand-by для Украины
Международный денежный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы Украины. Совет директоров проведет первый пересмотр программы stand-by уже через 10 дней.
Об этом говорится в календаре исполкома МВФ на официальном сайте учреждения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно предварительному расписанию официальных заседаний исполнительного совета МВФ первый пересмотр программы stand-by для Украины обсудят 22 ноября.
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Русский Алкаш
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