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МВФ 22 листопада планує переглянути програму stand-by для України

МВФ 22 листопада планує переглянути програму stand-by для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначився з датою перегляду програми для України. Рада директорів проведе перший перегляд програми stand-by уже через 10 днів.

Про це зазначається в календарі виконавчої ради МВФ на офіційному сайті установи, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з попереднім розкладом офіційних засідань виконавчої ради МВФ, перший перегляд програми stand-by для України обговорять 22 листопада.

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Автор: 

кредит (3817) МВФ (3068) фінансування (3103)


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У Слуг народа и Зеленского слюни потекли от этой новости.
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12.11.2021 12:13 Відповісти
Плювати Зє на той стєн-бай. На ті 700 млн, які може позичать . Минулого тижня лише за три дні НацБанк купив на міжбанку 500 млн баксів. З початку року 3 млрд баксів. А доляр то впав вже до 26. Українські банки приймають доларові вклади під 0, 01% річних. Заробітчани перечислять.
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12.11.2021 12:29 Відповісти
А ты разве не знаешь, за что они скупают и почему курс падает? Печатают гривны. Когда придется кредиты отдавать, тогда и начнутся горки по вертикали. Юлька такое весной 2009 или 2008 делала, когда весной курс падал до 4, 6, а осенью до 10 скакал. Потом объявили победой стабилизацию курса по 8.
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12.11.2021 12:33 Відповісти
а может пересмотрят в "стоп"
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12.11.2021 12:30 Відповісти
Пересмотрят, но никто не знает, хорошо это или нет.
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12.11.2021 12:34 Відповісти
 
 