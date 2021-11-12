МВФ 22 листопада планує переглянути програму stand-by для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначився з датою перегляду програми для України. Рада директорів проведе перший перегляд програми stand-by уже через 10 днів.

Про це зазначається в календарі виконавчої ради МВФ на офіційному сайті установи, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з попереднім розкладом офіційних засідань виконавчої ради МВФ, перший перегляд програми stand-by для України обговорять 22 листопада.

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