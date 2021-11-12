Монастырский представил временного исполняющего обязанности главы ГСЧС Украины Сергея Крука. ФОТО
Сегодня, 12 ноября, министр внутренних дел Денис Монастырский представил временного исполняющего обязанности главы ГСЧС Сергея Крука, который до этого возглавлял Главное управление ГСЧС в Ривненской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Денис Монастырский поблагодарил Николая Чечоткина за плодотворное сотрудничество и отметил, что в течение шести с половиной лет его работы в сфере ГСЧС было сделано очень много полезных и нужных изменений. По словам министра внутренних дел, бывший глава ГСЧС возглавил ведомство в непростой 2015 год: "Вы приняли эту Службу в чрезвычайно сложное время для нашего государства, кризисное, однако я вижу, что именно вы вывели ГСЧС на новый уровень – уровень доверия, материально-технического обновления, уровень уважения к Службе".
Министр также выразил уверенность, что и при новом руководителе курс на реформы и положительные изменения в ведомстве будет сохранен. По его словам, территориальное подразделение ГСЧС Ривненской области было одним из лучших в системе, а опыт Сергея Крука, занимавшего должность руководителя 7 лет, позволит организовать работу на столь высоком уровне и в других областях.
Министр отметил необходимость в ближайшее время провести заседание Коллегии ГСЧС по основным направлениям реформирования. Речь идет, в первую очередь, о реформировании подходов. "Я бы хотел видеть больше акцента именно на профилактике. Мы имеем сегодня цель, с которой я пришел на должность министра, это – уменьшение смертности от чрезвычайных ситуаций. Этот показатель очень высок, однако я думаю, что в наших силах его сократить. Для этого нужны и новые подходы, и новое видение, а также новое финансирование для Службы", - сказал Денис Монастырский.
В свою очередь Сергей Крук поблагодарил руководство МВД и государства за доверие и возможность координировать деятельность одной из самых мощных и рейтинговых Служб Украины.
Фото: сайт МВД
"Я убежден, что руководители и Аппарата ГСЧС, и подразделений в регионах выполнят поставленные первоочередные и актуальные задачи, а все предварительные достижения и наработки будут сохранены и приумножены. Коллектив пожарных-спасателей готов к выполнению задач по назначению и сделает все возможное, чтобы ГСЧС стала примером в системе Министерства внутренних дел", - сказал он.
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