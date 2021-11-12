Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС України Сергія Крука. ФОТО
Сьогодні, 12 листопада, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Сергія Крука, який до цього очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Денис Монастирський подякував Миколі Чечоткіну за плідну співпрацю та зазначив, що упродовж 6 із половиною років його роботи у сфері ДСНС було дуже багато корисних та потрібних змін. За словами міністра внутрішніх справ, колишній голова ДСНС очолив відомство у непростий 2015 рік: "Ви прийняли цю Службу у надзвичайно складний час для нашої держави, кризовий, проте я бачу, що саме ви вивели ДСНС на новий рівень – рівень довіри, матеріально-технічного оновлення, рівень поваги до Служби".
Міністр також висловив упевненість, що й при новому керівникові курс на реформи та позитивні зміни у відомстві буде збережено. За його словами, територіальний підрозділ ДСНС Рівненщини був одним з найкращих в системі, а досвід Сергія Крука, який займав посаду керівника 7 років, дозволить організувати роботу на такому високому рівні й в інших областях.
Міністр наголосив на необхідності найближчим часом провести засідання Колегії ДСНС за основними напрямками реформування. Йдеться, у першу чергу, про реформування підходів. "Я би хотів бачити більше акценту саме на профілактиці. Ми маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це – зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що в наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для Служби", - сказав Денис Монастирський.
Своєю чергою, Сергій Крук подякував керівництву МВС та держави за довіру і можливість координувати діяльність однієї з найпотужніших і найрейтинговіших Служб України.
"Я переконаний, що керівники і Апарату ДСНС, і підрозділів у регіонах виконають поставлені першочергові й актуальні завдання, а усі попередні здобутки та напрацювання будуть збережені і примножені. Колектив пожежників-рятувальників готовий до виконання завдань за призначенням і зробить усе можливе, аби ДСНС стала прикладом в системі Міністерства внутрішніх справ", - сказав він.
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