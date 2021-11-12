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В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификата

В

В приложении "Дія" убрали функцию "удалить сертификат".

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме.

Федоров отметил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дії" в неподходящий момент.

"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию "удалить сертификат", – заявил Федоров.

По его словам, новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил гражданам с паспортами-книжечками менять место жительства онлайн

Автор: 

сертификат (226) Федоров Михаил (505) Дія (423)


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Топ комментарии
+11
То бишь сделать по уму...подтверждение попытки удаления ...что исключает случайное удаление...вы делать не стали...пошли по легкому пути...
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12.11.2021 13:17
+9
Поражает масштаб мысли.Министр удаляет кнопку!
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12.11.2021 13:23
+4
Федоров зазначив, що прочитав пост у Фейсбуці, як користувач Джерело:

Тестировать ну хоть чучуть не пробовали?
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12.11.2021 13:29
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То бишь сделать по уму...подтверждение попытки удаления ...что исключает случайное удаление...вы делать не стали...пошли по легкому пути...
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12.11.2021 13:17 Ответить
А за шо гроші будуть отримувати. за кожну кнопку - всім по зарплаті.
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12.11.2021 13:30 Ответить
Поражает масштаб мысли.Министр удаляет кнопку!
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12.11.2021 13:23 Ответить
И с чувством выполненного долга гордо рапортует об этом...
На ужин заработал(с)😀
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12.11.2021 13:25 Ответить
Федоров зазначив, що прочитав пост у Фейсбуці, як користувач Джерело:

Тестировать ну хоть чучуть не пробовали?
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12.11.2021 13:29 Ответить
эмм, а нахрена? ее уже впилили в бюджет, прифигачили к госбазам данных и т.п. мудрый нарид уже не особо нужен как бы. конкуренции нет, можно теперь лишь посоветовать монетизацию на рекламе чтоб был хоть какой-то стимул. (ну или п*здить всех министров и разработчиков раз в месяц бесплатно всем желающим - хотя это наверное относится ко всем у гос кормушки во время войны)
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12.11.2021 14:02 Ответить
Приємно що ДіЯ постійно покращується . Але всі чекають вибори в смартфоні . Щоб не стояти в ковідних чергах , ніде не бігати , не гаяти часу , не носитися з рулонами макулатури , яку потім скидають в мішки , і не дивитися як різні члени різних комісій потім солять в коридорах на цих мішках . Щоб громадянин України мав змогу проголосувати з будь якої точки світу , і щоб голосували всі , а не лише ті ,кому за 70 . Схема: бабця на вибори - внучок в еміграцію має бути нарешті зліквідована .
Що ж це за вибори , коли явка 15-25% ?
І хіба ж це легітимність при такій явці ?
Це пародія на вибори.
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12.11.2021 13:29 Ответить
Дуже добре. Тепер за бабців буду голосувати я. За гречку.
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12.11.2021 13:31 Ответить
Дадада, вот какраз выборов там и не хватает.
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12.11.2021 13:41 Ответить
Потихеньку готуєте фальсифікації на електронних виборах? Забудь. Зєля свій шанс всрав, а якщо махлювати почне, то втікти не встигне.
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12.11.2021 14:05 Ответить
Вот ни разу ITшник и совсем не разработчик мобильных приложений. Но с Дией - это запредельное лузерство. Как можно было напихать столько багов в примитивную разработку, которую способен написать любой начинающий малолетний программист?
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12.11.2021 13:37 Ответить
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12.11.2021 13:47 Ответить
Своїми постами знову підтверджуєте, що Ви - недорозвинена, аморальна істота.
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12.11.2021 14:03 Ответить
Ваксманы придумывают типа лозунги антиваксеров и разносят их по инету...
А в чем смысл сего действа??
Такой тупизной вы меня вакцинироваться не убедите никогда...да и не меня одного...
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12.11.2021 14:14 Ответить
А де мій сертефікат? Я ширнувся вже 2 тижні тому
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12.11.2021 13:48 Ответить
Повинен вже бути. Навіть після першого щеплення "жовтий" є.
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12.11.2021 14:06 Ответить
У Ляшка спитай.
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12.11.2021 17:17 Ответить
Если выйти из приложения, как положено, нажав в меню "выход", тоже лишитесь сертификата... При следующем входе в приложение придётся добавлять его заново.
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12.11.2021 15:02 Ответить
 
 