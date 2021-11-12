В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификата
В приложении "Дія" убрали функцию "удалить сертификат".
Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме.
Федоров отметил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дії" в неподходящий момент.
"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию "удалить сертификат", – заявил Федоров.
По его словам, новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.
Топ комментарии
+11 Привет
показать весь комментарий12.11.2021 13:17
+9 Alexey G
показать весь комментарий12.11.2021 13:23
+4 Eugen Mk
показать весь комментарий12.11.2021 13:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На ужин заработал(с)😀
Тестировать ну хоть чучуть не пробовали?
Що ж це за вибори , коли явка 15-25% ?
І хіба ж це легітимність при такій явці ?
Це пародія на вибори.
А в чем смысл сего действа??
Такой тупизной вы меня вакцинироваться не убедите никогда...да и не меня одного...