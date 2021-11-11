Кабмин разрешил гражданам с паспортами-книжечками менять место жительства онлайн

Правительство утвердило с доработкой экспериментальный проект о возможности людей с паспортами в форме книжки осуществлять регистрацию места жительства в электронной форме с помощью портала "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Правительственный портал.

Сейчас смена места регистрации онлайн работает для владельцев ID-карт в 7 городах. Услуга уже доступна жителям Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ривне, Кривого Рога и Мариуполя. Постановление позволяет к моменту вступления закона в силу запустить экспериментальный проект для жителей всей страны, в том числе владельцев паспортов-книжечек.

Как изменить место регистрации с паспортом-книжечкой?

На портале "Дія" выбрать пункт "Регистрация места жительства" и заполнить заявление. Владелец жилья, где вы проживаете, сможет подтвердить запрос и позволить зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства после обработки заявления регистратором появятся в реестре территориальной громады, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена ​​в течение одних суток.

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Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон об изменении места регистрации онлайн. С декабря регионы начнут постепенно переходить на электронное изменение места регистрации. Благодаря этому регистрация места жительства будет декларативной — человек просто на портале "Дыя" сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья. Никаких бумажек или походов в ЦПАУ. А мужчины не должны каждый раз посещать военкоматы при переезде - они будут получать эту информацию автоматически. Закон позволяет получить вторичную и третичную медицинскую помощь, оформить пенсию по месту фактического проживания.