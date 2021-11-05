Рада ввела онлайн-прописку

Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания.

За соответствующий законопроект № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине во втором чтении и целом проголосовал 238 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, декларировать место проживания можно онлайн при помощи единого государственного портала "Дія".

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