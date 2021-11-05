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Рада ввела онлайн-прописку

Рада ввела онлайн-прописку

Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания.

За соответствующий законопроект № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине во втором чтении и целом проголосовал 238 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, декларировать место проживания можно онлайн при помощи единого государственного портала "Дія".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-прописке

Автор: 

ВР (29303) регистрация (291) диджитализация (222) Дія (428)


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Топ комментарии
+21
"Лучше иметь манию преследования, чем нож в спине" (мой брат так говорит)

Что-то не нравится, що нас всех по всем сферам загоняют в эту Дию. Я не правовед, но что-то тут не так.
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05.11.2021 12:54 Ответить
+14
На черзі онлайн-опалення і онлайн-подача води.
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05.11.2021 12:58 Ответить
+14
Согласен на 100% (Личный пример.) Заключил договор с врачом в больничке. Необходимо было выписать лекарство. "Страшая" медсестра мне и толкает - прежде чем подписать справку надо мне принести копию паспорта и ИНН. Отвечаю - так у врача есть все данные, она через стенку сидит??? Ну вы лучше принесите на всякий случай... Говорю - знаешь шо, подорвала жопу, зашла в соседний кабинет, и сама взяла что тебе надо!!!
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05.11.2021 13:18 Ответить
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Ага, тролляка, ну ка раскажи с Федоровым, как у Джо Байдена появилась квалифицированная цифровая подпись резидента Украины?
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05.11.2021 20:38 Ответить
Бо він насправді Іван Байденко . Його дід з Тернопільщини
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05.11.2021 20:42 Ответить
После установки приложухи в смартфоне они потребовали ввести номер карточки банка и все просто...
А в компе я так нифига и не понял с єтим ключем...неужели реально топать в банк?
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05.11.2021 20:42 Ответить
Если есть счет в Привате, или Моно или еще ряд банков, там проще. Заходишь в банк и генерируешь ключ. Можно параллельно висеть на телефоне со службой поддержки. Они подскажут шо нажимать. Получишь ключ в компе. Потом, при входе в ДИЮ она потребует этот ключ и ты укажешь место где он лежиттна компе. Он будет где-то в загрузках. Нажмешь кнопочку "открыть" , ключ подгрузится.... Фигня все это и окозамылевание.
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05.11.2021 21:02 Ответить
Зашел без ключа..просто там меню скріто..пока догадался весь мокрый...целая эпопея..еще и приложуху на убунту пришлось устанавливать..
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05.11.2021 21:13 Ответить
В Україні мали б ліквідувати інститут прописки, що залишився і з совка і ввести реєтрацію. Але "зелені слуги" інститут прописки ввели в електронні системи. Дайош цифровізацію прописки!
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05.11.2021 13:39 Ответить
так ее и нет прописки..))) но для совковых чиновников реестрация таже прописка...может лучше их ликвидировать
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05.11.2021 13:47 Ответить
Зареєструватися на порталі Дія просто. Вам потрібен ваш електронний підпис. Натисніть кнопку зареєструватися, ідентифікуйтесь за допомогою електронного підпису. Тепер ви можете користуватися послугами зручно і швидко.
==========
Як це працюєЕлектронний підпис має вигляд окремого файлу або зберігається на захищеному носії. Також, він може бути записаний на ID-картку.Система автоматично перевіряє ваш електронний підпис та статус сертифікату за інформацією від акредитованого центру сертифікації ключів, що й дозволяє вас ідентифікувати.

====
Вопрос жидидитализаторам в какой ***** ***** или жопе его віковірять???? какой еще в сраку айди картке???!!!!
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05.11.2021 13:42 Ответить
Дивіться опис як війти в Дію нижче
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05.11.2021 14:24 Ответить
там только с телефона можно ...у тем у кого кнопочный??? И требуют карточку банка...??? Ну хорошо у меня смартфон..а у брата нет..
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05.11.2021 14:27 Ответить
нет, с компа все можно, на тел придет смс авторизации или робот позвонит. номер телефона должен быть подтвержден через банкомат привата или в их базе. процедура геморная чуть, но в целом выполнимая.
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05.11.2021 14:30 Ответить
На звичайному компьютері (ні на смартфоні, телефоні) набираєте у пошуку Дія.
Відкриваєте программу та реєструєтесь за допомогою https://id.gov.ua/bankid-nbu-auth Bank ID НБУ .
Випадає список банків десь до 40 шт. Натискаєте на свій банк, де у вас є картка. В банку є данні про
вас-код, адреса, призвище, телефон... вони достовірні і Дія їх отримує з вашого дозволу. І далі по запиту Дії відповідаєте на анкету.
Якщо у вас є картка банка та інтернет на звичайному компьютері. На ньому зручно завантажити, а потім роздрукувати, можно з флешки.
Для смартфона пару днів тому появилась інформація про спрощення.
Перевірила, сертефікат на екрані генерується без ключа.
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05.11.2021 17:00 Ответить
дякую
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05.11.2021 21:28 Ответить
Короче с компом разобрался ..пришлось попотеть с єтим меню...не все же сразу отображается...пока дело дошло до паспорта...Жесть
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05.11.2021 21:11 Ответить
в жопе привата есть и по аналогии у прочих банков, вот мануал для примера:
https://ukrpravo.biz/ru/kak-sozdat-etsp-v-obychnom-privat24-ne-dlya-biznesa.html
это если клиент привата.
но паспорта/фото/.. в дие не подтянутся, если старого образца, т.к. не додумались посадить армию долбодятлов сканировать документы и вводить инфу, просто отрапортавали, что все готово )
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05.11.2021 14:28 Ответить
В Дії спрощення, пару днів тому була інформація на Цензорі. Вже нічого не потрібно. Сгенеруєте сертифікат вакцинації на екрані смартфона (без вашого фото на ньому) і з паперовим паспортом.
Пару кнопок і все готово
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05.11.2021 17:08 Ответить
Таке враження , що ви прибулець з середньовіччя
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05.11.2021 13:59 Ответить
Колись давно, ще на початку ери цифрових технологій мене раптом почала розшукувати вся міліція міста. Що таке, блін? Виявляється, напередодні синуля одного з ще живих на той час братків збив на смерть двох людей і якимось дивним чином його авто (модель, держ. номер) раптом само зареєструвалось під моїм іменем і моєю адресою. Все місто знало, хто збив і чиє то авто, а мені випало таке щастя, блін. Хріновате, я вам скажу, то було "щастя".
До чого то я. Ні, я не проти цифрових технологій. Сам в них, слава Богу, вже не один десяток років, але коли вони попадають в руки, що ростуть з задниці або у їх власника смердюча совість, херня всяка може бути. А враховуючи жопорукість і "чистоту совісті" того всього зброду, що в нас сьогодні рулить, чомусь страшнувато робиться.
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05.11.2021 14:00 Ответить
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміну місця реєстрації онлайн🔥

Це значить, що штамп у паспорті та славнозвісний паперовий додаток до ID-картки - у минулому!💥

Як це змінить життя українців❓

✅територіальні громади зможуть вести реєстри в електронному форматі. Це дає змогу зробити послугу з реєстрації місця проживання онлайн доступною по всій Україні

✅не треба особисто ходити до військкомату для отримання «прописки», адже електронні реєстри забезпечують передачу даних

✅соціальні та медичні держпослуги можна отримати без прив'язки до місця реєстрації

Крім того, місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло - а тільки повідомлятиме державу про вашу фактичну адресу👌🏼

Цифровізація триває ...
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05.11.2021 14:01 Ответить
Якби нардепи , які проголосували за цей законопроект знали як складно через суд виписати з квартири (будинку) прописаних в ній, то думаю такої херні не прийняли б. Або мають внести зміни в Положення про реєстрацію, СК, ЦК тощо. Я особисто вже прогнозую зростання кількості звернень щодо незаконної прописки.
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05.11.2021 14:12 Ответить
Тут кучк троллей Федоровских сейчас натравят. Они будут нести всякую околесицу, шо можно просто так выписать и прочую муйню. А народ то еще не ученный! Еще не пришлось побегать по опекунским советам и судам.
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05.11.2021 19:58 Ответить
Довідка про місце реєстрації потрібна також для отримання субсидії, грошової допомоги на дітей.

Зайти в Дію можна з звичайного компьютера. Заходите не через ключ, а через кнопку банк тра-та-та, вибираєте той, де є про вас данні в електронному вигляді (Приват, Ощад...)
Дія робить тільки запити по данним в інші служби та генерує для вас документ.
Заповнюєте анкету для входу особистий кабінет та реєструєтесь. У "послугах" заказуєте потрібний
документ - наприклад сертифікат про вакцинацію. Документи завантажуються у форматі pdf, який можна самому роздрукувати.

Єдиний недолік програми - у Дніпропетровській області в переліку міст - усього три міста. Зареєструвалась в районі та селі. Сертифікат сгенерували, все пройшло.
І як звичайно при реєстрації-коди, півідомлення на ел. пошту, телефон

Мій дід завжди казав- те що знаєш, за плечима не носити.
Хай щастить!
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05.11.2021 14:13 Ответить
Теперь любые выборы у них в кармане. Прописал через Дию пару млн. липовых граждан , а далее дело техники.
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05.11.2021 14:14 Ответить
Нарешті. А то як придуркам доводилось А4 носити разом з ID-картою.
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05.11.2021 14:33 Ответить
А сколько человек можно будет прописать у себя ?

если я перед выборами главы села пропишу у себя 500 человек и они соответственно будут иметь право голоса на выборах главы села - тогда можно колесить по стране и выбирать нужных глав нужных населенных пунктов благодаря легкой смене прописки
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05.11.2021 14:41 Ответить
ЦИК не рекомендует использовать для голосования паспорт в приложении «Дія»

Центральная избирательная комиссия рекомендует избирателям приходить с физическими документами для получения бюллетеня на местных выборах.

Как https://www.facebook.com/Lena.Gataullina33/posts/1215478092167992 сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина, у избирательных комиссий нет возможности верифицировать электронные документы в приложении https://recruitika.com/companies/diia Дія .
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05.11.2021 15:08 Ответить
В приложении "Дия" запустили реестр избирателей

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ 2020, 16:30

В приложении diia.gov.ua в электронной кабинете гражданина теперь будет отображаться информация из Государственного реестра избирателей. В частности, следующие данные: место регистрации, адрес голосования, адрес избирательной комиссии.

Также пользователи портала смогут проверить себя в списке избирателей и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.

Предыстория:

Ранее проверить наличие своего имени в списке https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/28/7205094/ избирателей можно было онлайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/26/7274968/
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05.11.2021 15:11 Ответить
Избиратели не ходите на выборы. Отдыхайте. Все сделают за вас!
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05.11.2021 15:32 Ответить
Киевлянка Людмила в марте выяснила, что на ее имя взяли кредит без ее ведома. Впоследствии выяснилось, что ее лицо подтвердили с помощью приложения Дия

История получила резонанс после https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1699942000190894 публикаций в Facebook эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна. Сейчас киберполиции проводит расследование, окончательно не известно, как действовали мошенники.
Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, CEO Berezha Security:
Я думаю, что мошенники где-то получили копии ее паспорта и кода, и зарегистрировались онлайн в одном из банков. Они прислали эти копии документов и прошли идентификацию по видеовызову, ведь сейчас в связи с COVID-19 и ограничениями банки разрешили открывать счета клиентам без личного посещения банка. Когда мошенники открыли счет, они стали клиентом банка от имени Людмилы. А если ты клиент банка, то имеешь право бесплатно получить электронную цифровую подпись, или BankID. Имея это, они зарегистрировали на ее имя аккаунт в Дии, хотя она этого не делала и не планировала делать.
Итак, паспорт Людмилы в Дии стал легальным без нее. Микрофинансовые учреждения пока обязаны принимать цифровой паспорт, как аналог обычного. Таким образом мошенники взяли кредит на этот паспорт. Они пытались взять еще несколько кредитов, однако у них не получилось.
Сейчас Минцифры и Дия говорят, что это не их вина, а вина банка, который не придерживался определенной процедуры. Мне странно это слышать, ведь банк действовал исключительно в пределах полномочий, которые ему определили. С этим надо разбираться.
Основная проблема заключается в том, что в этой ситуации нет крайних. Система Министерства цифровой трансформации введена таким образом, что нет ответственной организации или человека. Министерство направляет в банки, банки тоже куда-то направляют.
https://ru.espreso.tv/bezopasno-li-polzovatsya-prilozheniem-diya-ekspertnyy-opros
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05.11.2021 15:19 Ответить
А до появи "Дії" шахрайств не було?
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05.11.2021 16:43 Ответить
Були, и что от этого кому -то легче?
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05.11.2021 17:00 Ответить
Были. Теперь будет на порядок больше.
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05.11.2021 20:00 Ответить
Ссилка подозрітєльна. Ru.espreso.tv Це український портал чи говноіейк з Кацапстану!?
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05.11.2021 23:12 Ответить
эспресо это украинский канал ТВ. Включайте телевизор и посмотрите.
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05.11.2021 23:31 Ответить
На жаль не знаю такого каналу. Завтра поцікавлюсь про нього, власника "цієї музики" та що там достовірного видають. Добраніч.
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05.11.2021 23:35 Ответить
Относительно уязвимости Дии как приложения, нет достоверной информации, хотя она должна быть.

Например, разработчики тщательно скрывают документы на это приложение. Исходный код приложения также никто не показывает, хотя это также должно быть открытым. Также не показывают выводы независимых экспертов или организаций, желательно международных, которые доказали безопасность Дии.

Кроме того, Министерство доверяет всем тем частям, из которых состоит инфраструктура приложений - то есть каналы передачи данных шифруются не ими, серверы находятся где-то в облачного провайдера, пусть и украинского. Минцифры слепо доверяет банкам, которые выдают клиентам электронную цифровую подпись, - как оказалось, это тоже слабое звено

https://ru.espreso.tv/bezopasno-li-polzovatsya-prilozheniem-diya-ekspertnyy-opros

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05.11.2021 15:21 Ответить
Знову ссилка на ru.espreso.tv. Не схоже на українські новини. Не на що не намікаю, але ru - це вже говной попахуэ.
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05.11.2021 23:14 Ответить
Вам шашечки или вам ехать? Вас волнует суть вопроса или на каком канале обсуждался вопрос?

На украинском. В расее Дию не обсуждают
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05.11.2021 23:34 Ответить
Меня волнует можно ли доверять этому каналу и тому что он выдает. Ехать можно и на свинье, далеко не уедем. Откуда вы можете быть Уверены что это не ВБРОС!? В Рассее обсуждают все что им в голову взбредет. Поэтому и интересуюсь. А что мало у нас дезинформации транслируют проплаченные агенты ради треша!? Или сомнения - это удел слабаков!?
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05.11.2021 23:40 Ответить
Господи, да посмотрите вы саму передачу на ТВ Эспрессо и успокойтесь.
Передача идет на украинском канале и ведет ее известный украинский эксперт по кибербезпеке.
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06.11.2021 00:04 Ответить
Чого ви нервуєте!? Я вам попередньо в пості написала що вже завтра поцікавлюсь. Не знаю такого каналу, не знаю чи можна йому довіряти, то моя срава. Але такі Трешові новини та лише якесь есрессо тв про це знає та й все?! І більш ніхто про це ні слухом ні духом!? Добраніч.
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06.11.2021 00:11 Ответить
Якесь Эспресо очень известный в Украине канал.
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06.11.2021 00:48 Ответить
на справді не настільки він і відомий. Дякую за інформацію, але жінка Авакова у Власниках Каналу, це мені взагалі не імпонує разом з Арсенієм Яценюком. Треба більше часу щоб оцінинити загалом контент інформації, що там видають. На жаль я не звикла довіряти подібним джерелам. Тому не сприймайте мої коменти за образу, лише як сумніви щодо джерела та достовірності.
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06.11.2021 11:02 Ответить
Яким джерелам ви довіряєте?
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06.11.2021 13:50 Ответить
При всій моїй повазі до Вас, як до старожила цього форуму, але я не звикла на 100% довіряти джерелам про які я щойно дізналась, тим більше з такою "Атомною інфою", потрібен час для висновків та підтвердження чи спростування інформації, якщо Ви праві - то цей казус має ще десь "всплыть" в інформаційному просторі Медіа. А якщо ви вже щодо моїх вподобаннь, то вони досить різнопланові, для переліку бракне часу.
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06.11.2021 14:56 Ответить
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - експерт

https://gazeta.ua/ru/articles/life/_diyu-mozhno-vzlomat-vopros-v-cene-ekspert/1032857
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05.11.2021 15:31 Ответить
Теоретически все можно взломать, вопрос в цене. Просто что-то ломать легче, что-то труднее. Недавно вот Фейсбук положили, например.
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05.11.2021 19:57 Ответить
Физбук-делр вкуса. А вот когда возникнут случаи масмового мошенничества с использование пиар-продукта ДИЯ, будут вопеть. Но Федоров уже давно будет жить например в США или Израиле, где никаких ДИЙ нет и они никогда не появятся. Просто в такого вида интерфейсе нет никакой необходимрсти. Дрстаточно иметь идентификационный признак вписаный в водительские права например, а да льше при наличии он-лайн доступа к базам решение любой задачи.
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05.11.2021 20:07 Ответить
Ваш паспорт і паперову картотеку взломати в мільйон раз простіше.
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05.11.2021 21:06 Ответить
Пальцем в двери?
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05.11.2021 21:30 Ответить
Как на зоне...
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05.11.2021 20:24 Ответить
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