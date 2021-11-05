Рада запровадила онлайн-реєстрацію місця проживання

Верховна Рада запровадила для українців електронну реєстрацію місця проживання.

За відповідний законопроєкт № 5463 про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні у другому читанні та загалом проголосував 238 народний депутат на пленарному засіданні парламенту у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроєктом, декларувати місце проживання можна онлайн за допомогою єдиного державного порталу "Дія".

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