Рада запровадила онлайн-реєстрацію місця проживання
Верховна Рада запровадила для українців електронну реєстрацію місця проживання.
За відповідний законопроєкт № 5463 про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні у другому читанні та загалом проголосував 238 народний депутат на пленарному засіданні парламенту у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно із законопроєктом, декларувати місце проживання можна онлайн за допомогою єдиного державного порталу "Дія".
Топ коментарі
+21 Svitlana English
показати весь коментар05.11.2021 12:54 Відповісти Посилання
+14 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.11.2021 12:58 Відповісти Посилання
+14 Сергей Иванченко #454402
показати весь коментар05.11.2021 13:18 Відповісти Посилання
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А в компе я так нифига и не понял с єтим ключем...неужели реально топать в банк?
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Як це працюєЕлектронний підпис має вигляд окремого файлу або зберігається на захищеному носії. Також, він може бути записаний на ID-картку.Система автоматично перевіряє ваш електронний підпис та статус сертифікату за інформацією від акредитованого центру сертифікації ключів, що й дозволяє вас ідентифікувати.
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Вопрос жидидитализаторам в какой ***** ***** или жопе его віковірять???? какой еще в сраку айди картке???!!!!
Відкриваєте программу та реєструєтесь за допомогою https://id.gov.ua/bankid-nbu-auth Bank ID НБУ .
Випадає список банків десь до 40 шт. Натискаєте на свій банк, де у вас є картка. В банку є данні про
вас-код, адреса, призвище, телефон... вони достовірні і Дія їх отримує з вашого дозволу. І далі по запиту Дії відповідаєте на анкету.
Якщо у вас є картка банка та інтернет на звичайному компьютері. На ньому зручно завантажити, а потім роздрукувати, можно з флешки.
Для смартфона пару днів тому появилась інформація про спрощення.
Перевірила, сертефікат на екрані генерується без ключа.
https://ukrpravo.biz/ru/kak-sozdat-etsp-v-obychnom-privat24-ne-dlya-biznesa.html
это если клиент привата.
но паспорта/фото/.. в дие не подтянутся, если старого образца, т.к. не додумались посадить армию долбодятлов сканировать документы и вводить инфу, просто отрапортавали, что все готово )
Пару кнопок і все готово
До чого то я. Ні, я не проти цифрових технологій. Сам в них, слава Богу, вже не один десяток років, але коли вони попадають в руки, що ростуть з задниці або у їх власника смердюча совість, херня всяка може бути. А враховуючи жопорукість і "чистоту совісті" того всього зброду, що в нас сьогодні рулить, чомусь страшнувато робиться.
Це значить, що штамп у паспорті та славнозвісний паперовий додаток до ID-картки - у минулому!💥
Як це змінить життя українців❓
✅територіальні громади зможуть вести реєстри в електронному форматі. Це дає змогу зробити послугу з реєстрації місця проживання онлайн доступною по всій Україні
✅не треба особисто ходити до військкомату для отримання «прописки», адже електронні реєстри забезпечують передачу даних
✅соціальні та медичні держпослуги можна отримати без прив'язки до місця реєстрації
Крім того, місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло - а тільки повідомлятиме державу про вашу фактичну адресу👌🏼
Цифровізація триває ...
Зайти в Дію можна з звичайного компьютера. Заходите не через ключ, а через кнопку банк тра-та-та, вибираєте той, де є про вас данні в електронному вигляді (Приват, Ощад...)
Дія робить тільки запити по данним в інші служби та генерує для вас документ.
Заповнюєте анкету для входу особистий кабінет та реєструєтесь. У "послугах" заказуєте потрібний
документ - наприклад сертифікат про вакцинацію. Документи завантажуються у форматі pdf, який можна самому роздрукувати.
Єдиний недолік програми - у Дніпропетровській області в переліку міст - усього три міста. Зареєструвалась в районі та селі. Сертифікат сгенерували, все пройшло.
І як звичайно при реєстрації-коди, півідомлення на ел. пошту, телефон
Мій дід завжди казав- те що знаєш, за плечима не носити.
Хай щастить!
если я перед выборами главы села пропишу у себя 500 человек и они соответственно будут иметь право голоса на выборах главы села - тогда можно колесить по стране и выбирать нужных глав нужных населенных пунктов благодаря легкой смене прописки
Центральная избирательная комиссия рекомендует избирателям приходить с физическими документами для получения бюллетеня на местных выборах.
Как https://www.facebook.com/Lena.Gataullina33/posts/1215478092167992 сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина, у избирательных комиссий нет возможности верифицировать электронные документы в приложении https://recruitika.com/companies/diia Дія .
ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ 2020, 16:30
В приложении diia.gov.ua в электронной кабинете гражданина теперь будет отображаться информация из Государственного реестра избирателей. В частности, следующие данные: место регистрации, адрес голосования, адрес избирательной комиссии.
Также пользователи портала смогут проверить себя в списке избирателей и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.
Предыстория:
Ранее проверить наличие своего имени в списке https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/28/7205094/ избирателей можно было онлайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/26/7274968/
История получила резонанс после https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1699942000190894 публикаций в Facebook эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна. Сейчас киберполиции проводит расследование, окончательно не известно, как действовали мошенники.
Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, CEO Berezha Security:
Я думаю, что мошенники где-то получили копии ее паспорта и кода, и зарегистрировались онлайн в одном из банков. Они прислали эти копии документов и прошли идентификацию по видеовызову, ведь сейчас в связи с COVID-19 и ограничениями банки разрешили открывать счета клиентам без личного посещения банка. Когда мошенники открыли счет, они стали клиентом банка от имени Людмилы. А если ты клиент банка, то имеешь право бесплатно получить электронную цифровую подпись, или BankID. Имея это, они зарегистрировали на ее имя аккаунт в Дии, хотя она этого не делала и не планировала делать.
Итак, паспорт Людмилы в Дии стал легальным без нее. Микрофинансовые учреждения пока обязаны принимать цифровой паспорт, как аналог обычного. Таким образом мошенники взяли кредит на этот паспорт. Они пытались взять еще несколько кредитов, однако у них не получилось.
Сейчас Минцифры и Дия говорят, что это не их вина, а вина банка, который не придерживался определенной процедуры. Мне странно это слышать, ведь банк действовал исключительно в пределах полномочий, которые ему определили. С этим надо разбираться.
Основная проблема заключается в том, что в этой ситуации нет крайних. Система Министерства цифровой трансформации введена таким образом, что нет ответственной организации или человека. Министерство направляет в банки, банки тоже куда-то направляют.
https://ru.espreso.tv/bezopasno-li-polzovatsya-prilozheniem-diya-ekspertnyy-opros
Например, разработчики тщательно скрывают документы на это приложение. Исходный код приложения также никто не показывает, хотя это также должно быть открытым. Также не показывают выводы независимых экспертов или организаций, желательно международных, которые доказали безопасность Дии.
Кроме того, Министерство доверяет всем тем частям, из которых состоит инфраструктура приложений - то есть каналы передачи данных шифруются не ими, серверы находятся где-то в облачного провайдера, пусть и украинского. Минцифры слепо доверяет банкам, которые выдают клиентам электронную цифровую подпись, - как оказалось, это тоже слабое звено
https://ru.espreso.tv/bezopasno-li-polzovatsya-prilozheniem-diya-ekspertnyy-opros
На украинском. В расее Дию не обсуждают
Передача идет на украинском канале и ведет ее известный украинский эксперт по кибербезпеке.
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_diyu-mozhno-vzlomat-vopros-v-cene-ekspert/1032857