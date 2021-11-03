Переселенці зможуть подавати заяви на допомогу через "Дію", - Шмигаль
Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити допомогу на покриття витрат на проживання через портал "Дія".
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Уряд спростив процедуру подання заявки та призначення такої допомоги. Це рішення позбавить тисячі людей необхідності витрачати свій час на черги в кабінетах та зайві бюрократичні процедури", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що для отримання послуги більше не потрібно буде повторно надавати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, адже це відбуватиметься завдяки синхронізації порталу Дія з інформаційними системами Мінсоцполітики.
Топ коментарі
+5 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар03.11.2021 18:05 Відповісти Посилання
+4 Микола Папізже
показати весь коментар03.11.2021 18:03 Відповісти Посилання
+3 Сергей Гусаченко #493712
показати весь коментар03.11.2021 18:18 Відповісти Посилання
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Женщины и дети не воины, это беда нашего государства что защитить не можем.
Это ты мне написал? Или кто-то вместо тебя?
Так что...радетель за бюджет ты наш... не там ты потери бюджета ищешь...
Так что ...налогоплательщик ты наш....поищи деньги на новое оружие в другом месте....
И скажу тебе по секрету...если ты вдруг не знал...среди добробатов и ВСУ было и есть не мало тех кто жил на ныне оккупированных территориях...
И выехали те кто ЗА Украину....выехали оставив все....взяв только документы...
И никто халявы просит....тем более что деньги платят мизерной части переселенцев...
Что до сидели...то под дулами автоматам продажных ментов и прокурорских....не сильно можно было прыгать....
Ты считаешь что люди грудью на амбразуру должны были ложиться и умирать?? Война уже семь лет....
Пусть живут в гордой новососии...
Патріотів я там МАЙЖЕ не бачив...