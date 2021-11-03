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Переселенці зможуть подавати заяви на допомогу через "Дію", - Шмигаль

Переселенці зможуть подавати заяви на допомогу через

Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити допомогу на покриття витрат на проживання через портал "Дія".

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уряд спростив процедуру подання заявки та призначення такої допомоги. Це рішення позбавить тисячі людей необхідності витрачати свій час на черги в кабінетах та зайві бюрократичні процедури", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для отримання послуги більше не потрібно буде повторно надавати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, адже це відбуватиметься завдяки синхронізації порталу Дія з інформаційними системами Мінсоцполітики.

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Автор: 

переселенці (990) Шмигаль Денис (4671) Дія (1149)


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Топ коментарі
+5
Переселенцам надо уже забывать за всякие пособия и остальные подачки из бюджета и строить свою жизнь самостоятельно. Сегодня всем непросто и плодить очередных льготников , которых и так выше крыши,так никакой бюджет не выдержит
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03.11.2021 18:05 Відповісти
+4
Сьогодні Дія знову потребувала банківські дані для реестрації. На фоні останніх зашкварів, та взлом студентами, видалив цю гидоту з телефону.
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03.11.2021 18:03 Відповісти
+3
Вот и все результаты правительства... Везде коричневый вонючий шоколад, а Дия зеленая вишенка на этой куче. И это, заметьте, не продукт Рошен... Это испражнения зеленой власти.
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03.11.2021 18:18 Відповісти
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Сьогодні Дія знову потребувала банківські дані для реестрації. На фоні останніх зашкварів, та взлом студентами, видалив цю гидоту з телефону.
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03.11.2021 18:03 Відповісти
Ты разумно поступил.это план сатаны.вид на ют.мое Тайни знаки вийныhttps://youtu.be/plbVbKVrfDc
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11.04.2022 14:56 Відповісти
Переселенцам надо уже забывать за всякие пособия и остальные подачки из бюджета и строить свою жизнь самостоятельно. Сегодня всем непросто и плодить очередных льготников , которых и так выше крыши,так никакой бюджет не выдержит
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03.11.2021 18:05 Відповісти
Та обкормили переселенцев всякими пособиями... На Ферарри уже все катаются.
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03.11.2021 18:21 Відповісти
Иди воевать за свой дом или умри в нищете. Ты думал, что кто-то пойдет умирать за тебя? Естественный отбор работает, даже очень жестоко. Во Львове есть храм военных капелланов (Петра и Павла), а в нем экспозиция фото сотен десантников 80 бригады, погибших на Донбассе. Они жили во Львове и на ферарри тоже не катались, но они пошли воевать за твой дом, а ты клянчишь денег.
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03.11.2021 18:45 Відповісти
Воевал, в отличии от тебя, и ничего не клянчу. Какая же ты падла тыловая, что такое говно пишешь.
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03.11.2021 18:55 Відповісти
Я тоже воевал (19 БТРО), хотя до моего дома было очень далеко, был ранен. А ты сдрыснул и клянчишь денег. Что же ты сейчас не воюешь?
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03.11.2021 19:07 Відповісти
Отвалялся в госпиталях, не ходил, повреждение позвоночника (не ранение). Научился по новой ходить. 204 БрТА, Севастопольская.
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03.11.2021 19:13 Відповісти
28 ноября, 2014 год, батальон николаевской теробороны (возраст 59 лет) удерживали позицию под Старогнатовкой Волновахского района (рядом с Гранитным), минометный обстрел, проникающее в брюшину, раздробление правого плечевого сустава. Что ж ты меня гандонишь, не узнав правды? Да был и позорный момент в истории 19 БТРО, когда часть часть бойцов (1 рота) 13 сентября просто уехала с передовой, но я то остался. Тех кто помоложе перебросили в Донецкий аэропорт, там погибли наши четверо ребят. Поэтому, будь осторожней в определения.
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03.11.2021 19:30 Відповісти
Я тоже был резок. Для мужчины не в падлу извинить за свой проступок. Прости, не знал.
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03.11.2021 19:33 Відповісти
ок, я так понял что ты не увидел сарказма в моей фразе "Та обкормили переселенцев всякими пособиями... На Ферарри уже все катаются."
Женщины и дети не воины, это беда нашего государства что защитить не можем.
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03.11.2021 19:36 Відповісти
"Иди воевать за свой дом или умри в нищете. Ты думал, что кто-то пойдет умирать за тебя? Естественный отбор работает, даже очень жестоко. Во Львове есть храм военных капелланов (Петра и Павла), а в нем экспозиция фото сотен десантников 80 бригады, погибших на Донбассе. Они жили во Львове и на ферарри тоже не катались, но они пошли воевать за твой дом, а ты клянчишь денег."
Это ты мне написал? Или кто-то вместо тебя?
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03.11.2021 19:34 Відповісти
Я писал, признаю , но это правда. Чересчур многие хотят, чтобы за них воевали другие. Я не знал, что ты воевал, за что принес извинение. Просто я видел как греки из Гранитного наводили минометный обстрел даже ночью по нашим ребятам, укрытым посадкой. Я видел эти опущенные, откровенно злобные глаза местных. Я видел горящий дом мужика, подожженный местными сепарами за то, что он в ведрах сварил суп из убитых обстрелом кур и принес нам. Я слышал в магазине : "Сигарет нет, а остальное - заказ". А теперь эти сепары качают права, нас обижают, дайте денег. Может быть, я неправ, но мне поздно меняться, я это видел лично.
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03.11.2021 19:47 Відповісти
Да я и не спорю, но тема была про беженцев, а не про сепаров. Надо их различать. И надо помогать бежавшим от войны пока мы им жилище безопасное не вернули.
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03.11.2021 19:49 Відповісти
400 гривен государство дает переселенцам) космические деньжища, и то дают только официально трудоустроенным
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03.11.2021 18:28 Відповісти
По сравнению с тем сколько воруют чинуши из бюджета...выплаты переселенцам это капля в море...
Так что...радетель за бюджет ты наш... не там ты потери бюджета ищешь...
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03.11.2021 18:44 Відповісти
Поясню для жителей Лугандона и сочувствующим : зачем мне как налогоплатильщику, вместо нового оружия для своей страны и помощи раненным военнослужащим, которые воевали за эту самую страну, спонсировать "беженцев" из Дамбабве, которые на жопе сидели ровно в 2014, а потом когда увидев окончательный пис...ец и поняв то, что денег на халяву никто раздавать не будет, ломанулись к фошиздо-бендеровцам и теперь о вечных "помощах-правах-статусах" скулят? Так надеюсь более доступнее будет
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03.11.2021 18:58 Відповісти
Повторяю для особо одаренных еще раз.... По сравнению с тем сколько воруют чинуши из бюджета...выплаты переселенцам это капля в море...
Так что ...налогоплательщик ты наш....поищи деньги на новое оружие в другом месте....
И скажу тебе по секрету...если ты вдруг не знал...среди добробатов и ВСУ было и есть не мало тех кто жил на ныне оккупированных территориях...
И выехали те кто ЗА Украину....выехали оставив все....взяв только документы...
И никто халявы просит....тем более что деньги платят мизерной части переселенцев...
Что до сидели...то под дулами автоматам продажных ментов и прокурорских....не сильно можно было прыгать....
Ты считаешь что люди грудью на амбразуру должны были ложиться и умирать?? Война уже семь лет....
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03.11.2021 19:12 Відповісти
Ало, при чём тут чинуши к статье? А ещё есть табак, янтарь, газ, лес, контрабанда, игровики, обнал и всё прочее, только какое всё это имеет отношение к выплатам "переселенцам" и кто и где сколько у нас ворует? Искать деньги надо везде и не разбазаривать их на бессмысленные расходы. Какая разница сколько и кого было в Армии и добробатах, если результат в Донецке и Луганске на лице? Выйди 30 тыс человек ( футбольный стадион) весной 2014 на площади этих городов, вся шалупонь разбежалась бы за час и на этом всё закончилось. Где было местные жители, мониторы мониторили и о новых корытах мечтали, а в итоге обосрались? Кто должен был бороться с луганскими и донецкими милиционерами-прокурорами? Киев, Харьков,Днепр, Одесса, Львов или всё-таки местные аборигены? Вот именно что война уже 8-й год, а приезжие, особенно мне нравятся толпы мамочек-бабушек с кучей детишек и без своих папочек, всё о халяве мечтают и права пытаются качать. Что ещё не ясного?
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03.11.2021 20:03 Відповісти
Вот и все результаты правительства... Везде коричневый вонючий шоколад, а Дия зеленая вишенка на этой куче. И это, заметьте, не продукт Рошен... Это испражнения зеленой власти.
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03.11.2021 18:18 Відповісти
Дия план сатаны,который зелька сын сатаны и воплотил .
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11.04.2022 14:54 Відповісти
Навіть ті, хто воює у лавах ДНР та ЛНР. Зелі нікому не жалко, "єто же наші люди".
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03.11.2021 18:31 Відповісти
Зачем???

Пусть живут в гордой новососии...

Патріотів я там МАЙЖЕ не бачив...
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03.11.2021 19:17 Відповісти
Дия-это план сатаны,хозяина мира нашего, имя его Мм Мория.Он придет и зельке грамоту вручит за Мисто в смартфоне
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11.04.2022 14:53 Відповісти
 
 