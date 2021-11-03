Переселенці зможуть подавати заяви на допомогу через "Дію", - Шмигаль

Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити допомогу на покриття витрат на проживання через портал "Дія".

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уряд спростив процедуру подання заявки та призначення такої допомоги. Це рішення позбавить тисячі людей необхідності витрачати свій час на черги в кабінетах та зайві бюрократичні процедури", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для отримання послуги більше не потрібно буде повторно надавати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, адже це відбуватиметься завдяки синхронізації порталу Дія з інформаційними системами Мінсоцполітики.

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