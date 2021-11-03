Переселенцы смогут подавать заявления на пособие через "Дію", - Шмыгаль
Внутренне перемещенные лица смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дія".
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения такой помощи. Это решение избавит тысячи людей от необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения услуги больше не нужно будет повторно предоставлять справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, ведь это будет происходить благодаря синхронизации портала Дія с информационными системами Минсоцполитики.
Топ комментарии
+5 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий03.11.2021 18:05 Ответить Ссылка
+4 Микола Папізже
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+3 Сергей Гусаченко #493712
показать весь комментарий03.11.2021 18:18 Ответить Ссылка
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Женщины и дети не воины, это беда нашего государства что защитить не можем.
Это ты мне написал? Или кто-то вместо тебя?
Так что...радетель за бюджет ты наш... не там ты потери бюджета ищешь...
Так что ...налогоплательщик ты наш....поищи деньги на новое оружие в другом месте....
И скажу тебе по секрету...если ты вдруг не знал...среди добробатов и ВСУ было и есть не мало тех кто жил на ныне оккупированных территориях...
И выехали те кто ЗА Украину....выехали оставив все....взяв только документы...
И никто халявы просит....тем более что деньги платят мизерной части переселенцев...
Что до сидели...то под дулами автоматам продажных ментов и прокурорских....не сильно можно было прыгать....
Ты считаешь что люди грудью на амбразуру должны были ложиться и умирать?? Война уже семь лет....
Пусть живут в гордой новососии...
Патріотів я там МАЙЖЕ не бачив...