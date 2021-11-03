Переселенцы смогут подавать заявления на пособие через "Дію", - Шмыгаль

Внутренне перемещенные лица смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дія".

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения такой помощи. Это решение избавит тысячи людей от необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения услуги больше не нужно будет повторно предоставлять справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, ведь это будет происходить благодаря синхронизации портала Дія с информационными системами Минсоцполитики.

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