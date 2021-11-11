Кабмін дозволив громадянам з паспортами-книжечками змінювати місце проживання онлайн

Уряд затвердив із доопрацюванням експериментальний проєкт щодо можливості людям із паспортами у формі книжки здійснювати реєстрацію місця проживання в електронній формі за допомогою порталу "Дія".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посилянням на Урядовий портал.

Зараз зміна місця реєстрації онлайн працює для власників ID-карток у 7 містах. Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу та Маріуполя. Постанова дає змогу до моменту набуття законом чинності запустити експериментальний проєкт для жителів всієї країни, зокрема власників паспортів-книжечок.

Як змінити місце реєстрації з паспортом-книжечкою?

На порталі Дія вибрати пункт "‎Реєстрація місця проживання" та заповнити заяву. Власник житла, де ви мешкаєте, зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання після опрацювання заяви реєстратором з’являться в реєстрі територіальної громади, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби.

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Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон про зміну місця реєстрації онлайн. З грудня регіони почнуть поступово переходити на електронну зміну місця реєстрації. Завдяки цьому реєстрація місця проживання буде декларативною — людина просто на порталі Дія зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, і отримати підтвердження від власника житла. Жодних папірців чи походів у ЦНАП. А чоловіки не мусять щоразу відвідувати військкомати під час переїзду — вони отримуватимуть цю інформацію автоматично. Закон дозволяє отримати вторинну та третинну медичну допомогу, оформити пенсію за місцем фактичного проживання.