У "Дії" прибрали функцію видалення COVID-сертифіката

У застосунку "Дія" прибрали функцію "видалити сертифікат".

Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

Федоров зазначив, що прочитав пост у Фейсбуці, як користувач випадково вилучив сертифікат із "Дії" у невідповідний момент.

"Кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І прибрали взагалі цю функцію "видалити сертифікат", - заявив Федоров.

За його словами, нова версія на апруві в маркетах. Після схвалення Google/Apple буде доступною для всіх.

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