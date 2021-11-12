У "Дії" прибрали функцію видалення COVID-сертифіката
У застосунку "Дія" прибрали функцію "видалити сертифікат".
Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
Федоров зазначив, що прочитав пост у Фейсбуці, як користувач випадково вилучив сертифікат із "Дії" у невідповідний момент.
"Кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на досвід користувача. І прибрали взагалі цю функцію "видалити сертифікат", - заявив Федоров.
За його словами, нова версія на апруві в маркетах. Після схвалення Google/Apple буде доступною для всіх.
Топ коментарі
+11 Привет
показати весь коментар12.11.2021 13:17
+9 Alexey G
показати весь коментар12.11.2021 13:23
+4 Eugen Mk
показати весь коментар12.11.2021 13:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На ужин заработал(с)😀
Тестировать ну хоть чучуть не пробовали?
Що ж це за вибори , коли явка 15-25% ?
І хіба ж це легітимність при такій явці ?
Це пародія на вибори.
А в чем смысл сего действа??
Такой тупизной вы меня вакцинироваться не убедите никогда...да и не меня одного...