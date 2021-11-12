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Новости Коронавирус и карантин
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"Можно использовать только разрешенные комбинации", - Кузин о смешивании вакцин против COVID-19

Вакцинация должна быть доказательна, а использование бустерных или дополнительных доз должно четко регулироваться.

Об этом замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью изданию Главком, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, которые доказали свою безопасность. В настоящее время смешивание разрешено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Также можно смешивать векторные с мРНК. Например, первая доза AstraZeneca, а вторая вакциной мРНК. Если же вакцинация CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза какой-то альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой. Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям", - сказал Игорь Кузин.

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Статистики случаев смешивания неразрешенных комбинаций вакцин нет, ведь в электронной системе здравоохранения можно видеть только общее количество проведенных прививок. Доступ к персональной информации, в частности о виде вакцины, есть только у врача, лечащего пациента, или у вакцинальной бригады, которая проводит прививку. Но, если такие случаи имеют место, то это нарушение. И будет за это отвечать медработник, который проводит прививку, зная, что человек вакцинировался до этого другим типом вакцины.

Минздрав напоминает: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзерами – спасает жизнь. Берегите себя и родных. При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните своему семейному врачу или в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19

Просмотреть актуальный перечень пунктов прививок и центров массовой вакцинации и выбрать ближайший можно по ссылке.

Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Китайцы радостно потирают передние лапки...😀
Если с их вакциной нельзя ни какие другие смешивать...то может и с бустерами такая схема прокатит...
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12.11.2021 17:46
+1
Так это выходит что в Европу уколотым короноваком путь закрыт в серьез и надолго?? И другими вакцинами не исправить??
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12.11.2021 17:48
+1
некоторые страны европы короновак принимают
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12.11.2021 18:14
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Китайцы радостно потирают передние лапки...😀
Если с их вакциной нельзя ни какие другие смешивать...то может и с бустерами такая схема прокатит...
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12.11.2021 17:46 Ответить
Ты - яркий пример антипривочного идиота, который не зная матчасть постит откровенную куету. Для начала статью прочитай
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12.11.2021 18:26 Ответить
Прочитал..и что??
Кузин говорит что если короновак то только короновак...и все...А если к короноваку что то другое...то это уже эксперимент над собой...
А что там прочитал родимый??
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12.11.2021 18:46 Ответить
Фильтруй базар
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12.11.2021 22:35 Ответить
Так это выходит что в Европу уколотым короноваком путь закрыт в серьез и надолго?? И другими вакцинами не исправить??
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12.11.2021 17:48 Ответить
некоторые страны европы короновак принимают
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12.11.2021 18:14 Ответить
Может быть...но в целом ЕС не признал его...
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12.11.2021 18:17 Ответить
Венгрия, Словакия, Греция, Испания, Австрия, Швейцария, португалия, Исландия - это только малая часть признавших короновак.
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12.11.2021 18:28 Ответить
Замечательно...но ЕС то в целом не признал...так ведь?? Так какие ко мне претензии то??
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12.11.2021 18:44 Ответить
Хотя наши зазывали кричали что вот вот и ЕС признает..колитесь..
И некоторые повелись...но их тупо обманули...
Это сейчас при выборе вакцин короновак выбирают уже вполне осознанно...а поначалу его просто впаривали...
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12.11.2021 18:20 Ответить
Мешать вообще нельзя,

но если уж приходится -
то только по возрастанию крепости
это как после пива можно водку
а наоборот не рекомендуется
хотя и освежает
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12.11.2021 18:42 Ответить
У Игоря Кузина большая....вакцинация!
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12.11.2021 19:41 Ответить
Кухарка подливала в чай сырую воду, а чай между тем продолжали разливать...😁😁😁
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12.11.2021 23:20 Ответить
coronovac forever ?
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12.11.2021 23:30 Ответить
 
 