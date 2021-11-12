"Можно использовать только разрешенные комбинации", - Кузин о смешивании вакцин против COVID-19
Вакцинация должна быть доказательна, а использование бустерных или дополнительных доз должно четко регулироваться.
Об этом замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью изданию Главком, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, которые доказали свою безопасность. В настоящее время смешивание разрешено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Также можно смешивать векторные с мРНК. Например, первая доза AstraZeneca, а вторая вакциной мРНК. Если же вакцинация CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза какой-то альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой. Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям", - сказал Игорь Кузин.
Статистики случаев смешивания неразрешенных комбинаций вакцин нет, ведь в электронной системе здравоохранения можно видеть только общее количество проведенных прививок. Доступ к персональной информации, в частности о виде вакцины, есть только у врача, лечащего пациента, или у вакцинальной бригады, которая проводит прививку. Но, если такие случаи имеют место, то это нарушение. И будет за это отвечать медработник, который проводит прививку, зная, что человек вакцинировался до этого другим типом вакцины.
Минздрав напоминает: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзерами – спасает жизнь. Берегите себя и родных. При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните своему семейному врачу или в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19
Просмотреть актуальный перечень пунктов прививок и центров массовой вакцинации и выбрать ближайший можно по ссылке.
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Если с их вакциной нельзя ни какие другие смешивать...то может и с бустерами такая схема прокатит...
Кузин говорит что если короновак то только короновак...и все...А если к короноваку что то другое...то это уже эксперимент над собой...
А что там прочитал родимый??
И некоторые повелись...но их тупо обманули...
Это сейчас при выборе вакцин короновак выбирают уже вполне осознанно...а поначалу его просто впаривали...
но если уж приходится -
то только по возрастанию крепости
это как после пива можно водку
а наоборот не рекомендуется
хотя и освежает