"Можно использовать только разрешенные комбинации", - Кузин о смешивании вакцин против COVID-19

Вакцинация должна быть доказательна, а использование бустерных или дополнительных доз должно четко регулироваться.

Об этом замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью изданию Главком, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, которые доказали свою безопасность. В настоящее время смешивание разрешено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Также можно смешивать векторные с мРНК. Например, первая доза AstraZeneca, а вторая вакциной мРНК. Если же вакцинация CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза какой-то альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой. Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям", - сказал Игорь Кузин.

Читайте также: Около 1 млн украинцев считают, что вакцина сделает их мутантами, - опрос Украинского института будущего

Статистики случаев смешивания неразрешенных комбинаций вакцин нет, ведь в электронной системе здравоохранения можно видеть только общее количество проведенных прививок. Доступ к персональной информации, в частности о виде вакцины, есть только у врача, лечащего пациента, или у вакцинальной бригады, которая проводит прививку. Но, если такие случаи имеют место, то это нарушение. И будет за это отвечать медработник, который проводит прививку, зная, что человек вакцинировался до этого другим типом вакцины.

Минздрав напоминает: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзерами – спасает жизнь. Берегите себя и родных. При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните своему семейному врачу или в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19

Просмотреть актуальный перечень пунктов прививок и центров массовой вакцинации и выбрать ближайший можно по ссылке.