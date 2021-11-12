Минские соглашения все еще могут помочь прекратить оккупацию, - Блинкен
Минский процесс все еще может способствовать решению проблем между Украиной и Россией.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Минский процесс, в поддержку которого выступали Украина и Россия, по-моему, все еще может помочь решить проблемы, прекратить оккупацию частей Украины. Мы надеемся, что стороны снова заявят о готовности работать над этим", - отметил он.
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+9 Oljik
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+9 Ритта Рыжук
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+6 Вася Шевченко #371210
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Мордор добровольно откатится за поребрик?!
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
Мы не будем капитулировать, а расея никогда не идет на попятную мирно.
Минские для Европы это ширма, это заставить нас не бороться за счет минимальной взятки в виде помощи НЕВОЕННОЙ, которую они себе же вернут с помощью процентов за наданные кредиты. А санкции это лишь наценка Путину в виде доп расходов для их обхода.