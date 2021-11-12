Минские соглашения все еще могут помочь прекратить оккупацию, - Блинкен

Минский процесс все еще может способствовать решению проблем между Украиной и Россией.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минский процесс, в поддержку которого выступали Украина и Россия, по-моему, все еще может помочь решить проблемы, прекратить оккупацию частей Украины. Мы надеемся, что стороны снова заявят о готовности работать над этим", - отметил он.

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