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Новости Война
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Минские соглашения все еще могут помочь прекратить оккупацию, - Блинкен

Минские соглашения все еще могут помочь прекратить оккупацию, - Блинкен

Минский процесс все еще может способствовать решению проблем между Украиной и Россией.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минский процесс, в поддержку которого выступали Украина и Россия, по-моему, все еще может помочь решить проблемы, прекратить оккупацию частей Украины. Мы надеемся, что стороны снова заявят о готовности работать над этим", - отметил он.

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Автор: 

США (26513) минские соглашения (3229) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
Нажаль є тільки один шлях деокупації і він немирний, він азербайджанський.
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12.11.2021 17:43
+9
Про що можливо домовитись з параноїдними шизофреніками ???)))
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12.11.2021 17:54
+6
***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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12.11.2021 19:52
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Правила форума Совет форумчан
Да конечно...
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12.11.2021 17:41 Ответить
Нажаль є тільки один шлях деокупації і він немирний, він азербайджанський.
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12.11.2021 17:43 Ответить
that was kind of stupid.
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12.11.2021 17:44 Ответить
Ты , Зе-клоун, голосовал за старого маразматика байдена . Так что тупой здесь ты , саратовский ментяра.
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12.11.2021 21:41 Ответить
не тобі перейматися, зеконідла підпрапоцева з підера...
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12.11.2021 22:20 Ответить
Шо байдераст саратовский , подгорает ватный пукан ?
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12.11.2021 22:51 Ответить
он дурак или просто обязан так говорить по должности?
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12.11.2021 17:46 Ответить
Не хочете піти радником до Блінкена?
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12.11.2021 17:51 Ответить
И то и другое .
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12.11.2021 21:42 Ответить
Мінські угоди вичерпано, вони дали відтермінування повномасштабної агресії Орди і як ми використали цей час, так буде.
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12.11.2021 17:50 Ответить
"Мінський процес все ще може сприяти вирішенню проблем, що існують між Україною та Росією."

Мордор добровольно откатится за поребрик?!
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12.11.2021 17:52 Ответить
И ни слова о Будапештском меморандуме. Потому, что для раши любой договор не стоит бумаги.
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12.11.2021 17:53 Ответить
Но он так коряво составлен что не может быть реальным рычагом давления.
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12.11.2021 19:47 Ответить
Про що можливо домовитись з параноїдними шизофреніками ???)))
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12.11.2021 17:54 Ответить
***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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12.11.2021 19:52 Ответить
как маленькие дети верят в Санту. Да минские угоды это туфта, решают конфликты стороны конфликта, а не бумажонки. Если расея не хочет выполнять их, как и мы, никакие минские угоды ничего не изменят. Как и любые другие договоренности, если изначально ни у кого не было желания их выполнять.

Мы не будем капитулировать, а расея никогда не идет на попятную мирно.
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12.11.2021 17:56 Ответить
мінські угоди потрібні для санкцій на рашку.
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12.11.2021 18:32 Ответить
ну, нормальные санкции это, скажем, полное эмбарго а не запреты летать забугор для пары гбшников в миллионной стране. могли бы еще, к примеру, (если уж так сильно неймется и хочется торговать ворованными ресурсами, дешево же) хоть пару процентов с "торговли" краденным скидывать на помощь в борьбе с оккупантами\армию, или в обязательном порядке брать ресурсы у кац*апов по квотам и по заниженной цене (в сравнении с мировыми ценами). пока что все абсолютно наоборот что очевидно приведет к плачевным результатам со всех сторон.
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12.11.2021 19:13 Ответить
Не при этой власти... Говнокомандующий до сих пор видит мир в глазах бункерфюрера. В какой еще стране оборона страны осуществляется не благодаря, а вопреки действиям Верховного Главнокомандующего?
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12.11.2021 19:52 Ответить
чушь, фактически минские это попытка навязать нам капитуляцию за счет минимальной поддержки в виде санкций. Санкционировать дворников Европа всегда готова, но вот закрыть СП2 почему-то не хочет. Потому что не пыль глаза, а реальное давление.

Минские для Европы это ширма, это заставить нас не бороться за счет минимальной взятки в виде помощи НЕВОЕННОЙ, которую они себе же вернут с помощью процентов за наданные кредиты. А санкции это лишь наценка Путину в виде доп расходов для их обхода.
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13.11.2021 03:33 Ответить
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12.11.2021 17:58 Ответить
Начал он за здравие, а кончил за упокой!
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12.11.2021 18:57 Ответить
Ага, если этими писульками прибить кремлёвского черта
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12.11.2021 19:01 Ответить
Блінкен грає за свю країну. Він не є щирим. Міські угоди у нинішньому вигляді просто з гарячої війни зробили тліючу. Штатам не потрібна зараз гаряча війна. Це для них наклад - спричинить матеріальні і іміджеві втрати. Якби Блінкен грав не за свю країну, а за нашу, то він сказав би, що Мінськ угоди свю роль виконали. Відвернулися миттєву окупацію значних територій тоді, коли ми були не готові. І чесно б сказав, що до де окупації захоплених територій вони призвести не можуть. Ніяк. Але Блінкен грає за свою країну. І це не Україна.
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12.11.2021 19:47 Ответить
У всех отжатых руссней территорий один кудесник, мечтающий пожить в СССР. Принудительное лечение этого створения уже не поможет.
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12.11.2021 20:08 Ответить
Сурйозно?
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12.11.2021 20:15 Ответить
Любой договор и соглашение,заключается по обоюдному согласию,без военного давления,шантажа и вмешательства третьих сторон.Можно ли"Минское соглашение"считать кристально чистым и прозрачным,принятым в согласии двух сторон и без давления?Нет!А на нет и договора нет
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12.11.2021 20:23 Ответить
Проблему надо было решать в 2014 году. А еще лучше в 2008 году, когда Мордор напал на Грузию. Но промолчали. А теперь ***** вошел в раж и это не проблема, приближение трагедии
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12.11.2021 21:07 Ответить
Что еще можно было ожидать от байденовской администрации ?
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12.11.2021 21:39 Ответить
 
 