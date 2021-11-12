Мінські угоди все ще можуть допомогти припинити окупацію, - Блінкен

Мінський процес все ще може сприяти вирішенню проблем, що існують між Україною та Росією.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мінський процес, на підтримку якого виступали Україна та Росія, на мою думку, все ще може допомогти вирішити проблеми, припинити окупацію частин України. Ми сподіваємось, що сторони знову заявлять про готовність працювати над цим", - зазначив він.

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