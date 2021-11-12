Мінські угоди все ще можуть допомогти припинити окупацію, - Блінкен
Мінський процес все ще може сприяти вирішенню проблем, що існують між Україною та Росією.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мінський процес, на підтримку якого виступали Україна та Росія, на мою думку, все ще може допомогти вирішити проблеми, припинити окупацію частин України. Ми сподіваємось, що сторони знову заявлять про готовність працювати над цим", - зазначив він.
Топ коментарі
+9 Oljik
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+9 Ритта Рыжук
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+6 Вася Шевченко #371210
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Мордор добровольно откатится за поребрик?!
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
Мы не будем капитулировать, а расея никогда не идет на попятную мирно.
Минские для Европы это ширма, это заставить нас не бороться за счет минимальной взятки в виде помощи НЕВОЕННОЙ, которую они себе же вернут с помощью процентов за наданные кредиты. А санкции это лишь наценка Путину в виде доп расходов для их обхода.