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Мінські угоди все ще можуть допомогти припинити окупацію, - Блінкен

Мінські угоди все ще можуть допомогти припинити окупацію, - Блінкен

Мінський процес все ще може сприяти вирішенню проблем, що існують між Україною та Росією.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мінський процес, на підтримку якого виступали Україна та Росія, на мою думку, все ще може допомогти вирішити проблеми, припинити окупацію частин України. Ми сподіваємось, що сторони знову заявлять про готовність працювати над цим", - зазначив він.

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Автор: 

США (22665) мінські угоди (2231) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Нажаль є тільки один шлях деокупації і він немирний, він азербайджанський.
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12.11.2021 17:43
+9
Про що можливо домовитись з параноїдними шизофреніками ???)))
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12.11.2021 17:54
+6
***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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12.11.2021 19:52
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Да конечно...
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12.11.2021 17:41 Відповісти
Нажаль є тільки один шлях деокупації і він немирний, він азербайджанський.
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12.11.2021 17:43 Відповісти
that was kind of stupid.
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12.11.2021 17:44 Відповісти
Ты , Зе-клоун, голосовал за старого маразматика байдена . Так что тупой здесь ты , саратовский ментяра.
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12.11.2021 21:41 Відповісти
не тобі перейматися, зеконідла підпрапоцева з підера...
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12.11.2021 22:20 Відповісти
Шо байдераст саратовский , подгорает ватный пукан ?
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12.11.2021 22:51 Відповісти
он дурак или просто обязан так говорить по должности?
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12.11.2021 17:46 Відповісти
Не хочете піти радником до Блінкена?
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12.11.2021 17:51 Відповісти
И то и другое .
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12.11.2021 21:42 Відповісти
Мінські угоди вичерпано, вони дали відтермінування повномасштабної агресії Орди і як ми використали цей час, так буде.
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12.11.2021 17:50 Відповісти
"Мінський процес все ще може сприяти вирішенню проблем, що існують між Україною та Росією."

Мордор добровольно откатится за поребрик?!
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12.11.2021 17:52 Відповісти
И ни слова о Будапештском меморандуме. Потому, что для раши любой договор не стоит бумаги.
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12.11.2021 17:53 Відповісти
Но он так коряво составлен что не может быть реальным рычагом давления.
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12.11.2021 19:47 Відповісти
Про що можливо домовитись з параноїдними шизофреніками ???)))
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12.11.2021 17:54 Відповісти
***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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12.11.2021 19:52 Відповісти
как маленькие дети верят в Санту. Да минские угоды это туфта, решают конфликты стороны конфликта, а не бумажонки. Если расея не хочет выполнять их, как и мы, никакие минские угоды ничего не изменят. Как и любые другие договоренности, если изначально ни у кого не было желания их выполнять.

Мы не будем капитулировать, а расея никогда не идет на попятную мирно.
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12.11.2021 17:56 Відповісти
мінські угоди потрібні для санкцій на рашку.
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12.11.2021 18:32 Відповісти
ну, нормальные санкции это, скажем, полное эмбарго а не запреты летать забугор для пары гбшников в миллионной стране. могли бы еще, к примеру, (если уж так сильно неймется и хочется торговать ворованными ресурсами, дешево же) хоть пару процентов с "торговли" краденным скидывать на помощь в борьбе с оккупантами\армию, или в обязательном порядке брать ресурсы у кац*апов по квотам и по заниженной цене (в сравнении с мировыми ценами). пока что все абсолютно наоборот что очевидно приведет к плачевным результатам со всех сторон.
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12.11.2021 19:13 Відповісти
Не при этой власти... Говнокомандующий до сих пор видит мир в глазах бункерфюрера. В какой еще стране оборона страны осуществляется не благодаря, а вопреки действиям Верховного Главнокомандующего?
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12.11.2021 19:52 Відповісти
чушь, фактически минские это попытка навязать нам капитуляцию за счет минимальной поддержки в виде санкций. Санкционировать дворников Европа всегда готова, но вот закрыть СП2 почему-то не хочет. Потому что не пыль глаза, а реальное давление.

Минские для Европы это ширма, это заставить нас не бороться за счет минимальной взятки в виде помощи НЕВОЕННОЙ, которую они себе же вернут с помощью процентов за наданные кредиты. А санкции это лишь наценка Путину в виде доп расходов для их обхода.
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13.11.2021 03:33 Відповісти
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12.11.2021 17:58 Відповісти
Начал он за здравие, а кончил за упокой!
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12.11.2021 18:57 Відповісти
Ага, если этими писульками прибить кремлёвского черта
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12.11.2021 19:01 Відповісти
Блінкен грає за свю країну. Він не є щирим. Міські угоди у нинішньому вигляді просто з гарячої війни зробили тліючу. Штатам не потрібна зараз гаряча війна. Це для них наклад - спричинить матеріальні і іміджеві втрати. Якби Блінкен грав не за свю країну, а за нашу, то він сказав би, що Мінськ угоди свю роль виконали. Відвернулися миттєву окупацію значних територій тоді, коли ми були не готові. І чесно б сказав, що до де окупації захоплених територій вони призвести не можуть. Ніяк. Але Блінкен грає за свою країну. І це не Україна.
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12.11.2021 19:47 Відповісти
У всех отжатых руссней территорий один кудесник, мечтающий пожить в СССР. Принудительное лечение этого створения уже не поможет.
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12.11.2021 20:08 Відповісти
Сурйозно?
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12.11.2021 20:15 Відповісти
Любой договор и соглашение,заключается по обоюдному согласию,без военного давления,шантажа и вмешательства третьих сторон.Можно ли"Минское соглашение"считать кристально чистым и прозрачным,принятым в согласии двух сторон и без давления?Нет!А на нет и договора нет
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12.11.2021 20:23 Відповісти
Проблему надо было решать в 2014 году. А еще лучше в 2008 году, когда Мордор напал на Грузию. Но промолчали. А теперь ***** вошел в раж и это не проблема, приближение трагедии
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12.11.2021 21:07 Відповісти
Что еще можно было ожидать от байденовской администрации ?
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12.11.2021 21:39 Відповісти
 
 