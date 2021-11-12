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Новости Коронавирус и карантин
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Дети переносят COVID-19 легче, но есть тяжелые случаи, - Кузин

Дети переносят COVID-19 легче, но есть тяжелые случаи, - Кузин

Дети в большинстве своем переносят COVID-19 легче, чем взрослые, но в Украине уже случались тяжелые случаи заболевания.

Об этом в интервью НВ сообщил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация очень отличается: есть и тяжелые случаи, и легкие. Пока мы фиксируем то, что среди детей ковид переносится значительно легче, чем среди взрослых, количество тяжелых случаев достаточно невелико. В то же время есть связь с наличием сопутствующих соматических заболеваний у детей и тяжестью течения коронавирусной болезни - тенденция такая же, как и у взрослых людей. Поэтому сейчас Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, Минздрав советуют вакцинировать детей в возрасте от 12 лет, если у ребенка тяжелые сопутствующие соматические заболевания", - объяснил Кузин.

В настоящее время на стационарном лечении находится почти 900 больных COVID-19, которым не исполнилось 18 лет. Также в больницах находится 230 детей, которым точный диагноз установят со временем.

Детей с ковидом лечат отдельно от взрослых. Для них в Украине развернули 3,5 тысячи коек. Сейчас занято 25% мест.

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Автор: 

дети (6482) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Дети переносят ковид взрослым...
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12.11.2021 18:01
+2
Это специально...что бы таких дурачков как ты озадачить...
Что до вакцин..то они бесплатны только в твоем воспаленном мозгу...
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12.11.2021 18:41
+2
уважаемый админ.а почкму вы баните людей который высказываете свою точку зрения???
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12.11.2021 19:26
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Дети переносят ковид взрослым...
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12.11.2021 18:01 Ответить
А где они его берут?? В песочнице что ли находят...или таки от взрослых заражаются???
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12.11.2021 18:11 Ответить
А зачем так много вопросительных знаков?
И от взрослых и между собой обмениваются - это несложные логические рассуждения.
И что там с "бесплатными вакцинами"?
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12.11.2021 18:21 Ответить
Это специально...что бы таких дурачков как ты озадачить...
Что до вакцин..то они бесплатны только в твоем воспаленном мозгу...
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12.11.2021 18:41 Ответить

Могу только продублировать свой ответ, возможно на этот раз Ваш высокоразвитый интеллект сможет обработать информацию.

"Я же написал что Украина получает часть вакцин бесплатно. Вы не смогли это осознать?
Напишу ещё раз:
Бесплатных вакцин нет, есть вакцины которые предоставляют бесплатно. Не все вакцины правительство покупает - Украине и другим бедным странам вакцины дают бесплатно по программе COVAX.
"Загалом, на 29 серпня 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX.""
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12.11.2021 18:48 Ответить
Кроме как прикрывать свою тупость хамством, Вы попробовали усвоить информацию о получении Украиной значительной части вакцин на безоплатной основе?
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12.11.2021 19:07 Ответить
готовь своих колоть
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12.11.2021 18:18 Ответить
Спасибо. Мой ребёнок ещё летом вакцинирован.
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12.11.2021 18:25 Ответить
Как же ты, Баба Ванга, сразу-то не догадалась?
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12.11.2021 18:56 Ответить
Это он нас успокаивает или будоражит?
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12.11.2021 18:03 Ответить
уважаемый админ.а почкму вы баните людей который высказываете свою точку зрения???
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12.11.2021 19:26 Ответить
https://www.dw.com/ru/kakie-evropejskie-strany-luchshe-vseh-sderzhivajut-rost-zabolevaemosti-covid-19/a-59782205
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12.11.2021 19:43 Ответить
 
 