Дети переносят COVID-19 легче, но есть тяжелые случаи, - Кузин

Дети в большинстве своем переносят COVID-19 легче, чем взрослые, но в Украине уже случались тяжелые случаи заболевания.

Об этом в интервью НВ сообщил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация очень отличается: есть и тяжелые случаи, и легкие. Пока мы фиксируем то, что среди детей ковид переносится значительно легче, чем среди взрослых, количество тяжелых случаев достаточно невелико. В то же время есть связь с наличием сопутствующих соматических заболеваний у детей и тяжестью течения коронавирусной болезни - тенденция такая же, как и у взрослых людей. Поэтому сейчас Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, Минздрав советуют вакцинировать детей в возрасте от 12 лет, если у ребенка тяжелые сопутствующие соматические заболевания", - объяснил Кузин.

В настоящее время на стационарном лечении находится почти 900 больных COVID-19, которым не исполнилось 18 лет. Также в больницах находится 230 детей, которым точный диагноз установят со временем.

Детей с ковидом лечат отдельно от взрослых. Для них в Украине развернули 3,5 тысячи коек. Сейчас занято 25% мест.

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