Діти переносять COVID-19 легше, але є важкі випадки, - Кузін

Діти здебільшого переносять COVID-19 легше, ніж дорослі, але в Україні вже траплялися важкі випадки захворювання.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація дуже різниться: є і важкі випадки, і легкі. Поки ми фіксуємо те, що серед дітей ковід переноситься значно легше, ніж серед дорослих, кількість важких випадків є доволі невеликою. Водночас є зв’язок із наявністю супутніх соматичних захворювань у дітей і важкістю перебігу коронавірусної хвороби - тенденція така, як і у дорослих людей. Тому зараз і Національна технічна група експертів з питань імунізації, МОЗ радять вакцинувати дітей віком від 12 років, якщо дитина має важкі супутні соматичні захворювання", - пояснив Кузін.

Наразі на стаціонарному лікуванні знаходиться майже 900 хворих на COVID-19, яким не виповнилося 18 років. Також у лікарнях перебуває 230 дітей, яким точний діагноз встановлять згодом.

Дітей з ковідом лікують окремо від дорослих. Для них в Україні розгорнули 3,5 тисячі ліжок. Наразі зайняті 25% місць.

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