Діти переносять COVID-19 легше, але є важкі випадки, - Кузін
Діти здебільшого переносять COVID-19 легше, ніж дорослі, але в Україні вже траплялися важкі випадки захворювання.
Про це в інтерв'ю НВ повідомив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація дуже різниться: є і важкі випадки, і легкі. Поки ми фіксуємо те, що серед дітей ковід переноситься значно легше, ніж серед дорослих, кількість важких випадків є доволі невеликою. Водночас є зв’язок із наявністю супутніх соматичних захворювань у дітей і важкістю перебігу коронавірусної хвороби - тенденція така, як і у дорослих людей. Тому зараз і Національна технічна група експертів з питань імунізації, МОЗ радять вакцинувати дітей віком від 12 років, якщо дитина має важкі супутні соматичні захворювання", - пояснив Кузін.
Наразі на стаціонарному лікуванні знаходиться майже 900 хворих на COVID-19, яким не виповнилося 18 років. Також у лікарнях перебуває 230 дітей, яким точний діагноз встановлять згодом.
Дітей з ковідом лікують окремо від дорослих. Для них в Україні розгорнули 3,5 тисячі ліжок. Наразі зайняті 25% місць.
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И от взрослых и между собой обмениваются - это несложные логические рассуждения.
И что там с "бесплатными вакцинами"?
Что до вакцин..то они бесплатны только в твоем воспаленном мозгу...
Могу только продублировать свой ответ, возможно на этот раз Ваш высокоразвитый интеллект сможет обработать информацию.
"Я же написал что Украина получает часть вакцин бесплатно. Вы не смогли это осознать?
Напишу ещё раз:
Бесплатных вакцин нет, есть вакцины которые предоставляют бесплатно. Не все вакцины правительство покупает - Украине и другим бедным странам вакцины дают бесплатно по программе COVAX.
"Загалом, на 29 серпня 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX.""