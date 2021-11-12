УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5050 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 246 18

Діти переносять COVID-19 легше, але є важкі випадки, - Кузін

Діти переносять COVID-19 легше, але є важкі випадки, - Кузін

Діти здебільшого переносять COVID-19 легше, ніж дорослі, але в Україні вже траплялися важкі випадки захворювання.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація дуже різниться: є і важкі випадки, і легкі. Поки ми фіксуємо те, що серед дітей ковід переноситься значно легше, ніж серед дорослих, кількість важких випадків є доволі невеликою. Водночас є зв’язок із наявністю супутніх соматичних захворювань у дітей і важкістю перебігу коронавірусної хвороби - тенденція така, як і у дорослих людей. Тому зараз і Національна технічна група експертів з питань імунізації, МОЗ радять вакцинувати дітей віком від 12 років, якщо дитина має важкі супутні соматичні захворювання", - пояснив Кузін.

Наразі на стаціонарному лікуванні знаходиться майже 900 хворих на COVID-19, яким не виповнилося 18 років. Також у лікарнях перебуває 230 дітей, яким точний діагноз встановлять згодом.

Дітей з ковідом лікують окремо від дорослих. Для них в Україні розгорнули 3,5 тисячі ліжок. Наразі зайняті 25% місць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Можна використовувати лише дозволені комбінації", - Кузін про змішування вакцин проти COVID-19

Автор: 

діти (5054) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Дети переносят ковид взрослым...
показати весь коментар
12.11.2021 18:01
+2
Это специально...что бы таких дурачков как ты озадачить...
Что до вакцин..то они бесплатны только в твоем воспаленном мозгу...
показати весь коментар
12.11.2021 18:41
+2
уважаемый админ.а почкму вы баните людей который высказываете свою точку зрения???
показати весь коментар
12.11.2021 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дети переносят ковид взрослым...
показати весь коментар
12.11.2021 18:01 Відповісти
А где они его берут?? В песочнице что ли находят...или таки от взрослых заражаются???
показати весь коментар
12.11.2021 18:11 Відповісти
А зачем так много вопросительных знаков?
И от взрослых и между собой обмениваются - это несложные логические рассуждения.
И что там с "бесплатными вакцинами"?
показати весь коментар
12.11.2021 18:21 Відповісти
Это специально...что бы таких дурачков как ты озадачить...
Что до вакцин..то они бесплатны только в твоем воспаленном мозгу...
показати весь коментар
12.11.2021 18:41 Відповісти

Могу только продублировать свой ответ, возможно на этот раз Ваш высокоразвитый интеллект сможет обработать информацию.

"Я же написал что Украина получает часть вакцин бесплатно. Вы не смогли это осознать?
Напишу ещё раз:
Бесплатных вакцин нет, есть вакцины которые предоставляют бесплатно. Не все вакцины правительство покупает - Украине и другим бедным странам вакцины дают бесплатно по программе COVAX.
"Загалом, на 29 серпня 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX.""
показати весь коментар
12.11.2021 18:48 Відповісти
Кроме как прикрывать свою тупость хамством, Вы попробовали усвоить информацию о получении Украиной значительной части вакцин на безоплатной основе?
показати весь коментар
12.11.2021 19:07 Відповісти
готовь своих колоть
показати весь коментар
12.11.2021 18:18 Відповісти
Спасибо. Мой ребёнок ещё летом вакцинирован.
показати весь коментар
12.11.2021 18:25 Відповісти
Как же ты, Баба Ванга, сразу-то не догадалась?
показати весь коментар
12.11.2021 18:56 Відповісти
Это он нас успокаивает или будоражит?
показати весь коментар
12.11.2021 18:03 Відповісти
уважаемый админ.а почкму вы баните людей который высказываете свою точку зрения???
показати весь коментар
12.11.2021 19:26 Відповісти
https://www.dw.com/ru/kakie-evropejskie-strany-luchshe-vseh-sderzhivajut-rost-zabolevaemosti-covid-19/a-59782205
показати весь коментар
12.11.2021 19:43 Відповісти
 
 