Пленного Макарца в колонии оккупированной Макеевки зарезали, - Денисова

Причина смерти Руслана Макарца – ножевые ранения.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - написала омбудсмен.

Никаких деталей Денисова не предоставила.

Уполномоченная по правам человека отметила, что украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Но процесс не происходит из-за того, что страна-агрессор блокирует реализацию минских договоренностей.

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"С начала года в колониях на временно оккупированном Донбассе из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины", - добавила Денисова.

В целом, по ее словам, подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 – в Луганской области.