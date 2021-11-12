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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пленного Макарца в колонии оккупированной Макеевки зарезали, - Денисова

Пленного Макарца в колонии оккупированной Макеевки зарезали, - Денисова

Причина смерти Руслана Макарца – ножевые ранения.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - написала омбудсмен.

Никаких деталей Денисова не предоставила.

Уполномоченная по правам человека отметила, что украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Но процесс не происходит из-за того, что страна-агрессор блокирует реализацию минских договоренностей.

Читайте также: В колонии оккупированной Макеевки скончался пленник Макарец, - советница главы украинской делегации в ТКГ Ризаева

"С начала года в колониях на временно оккупированном Донбассе из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины", - добавила Денисова.

В целом, по ее словам, подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 – в Луганской области.

Автор: 

Денисова Людмила (996) Макеевка (455) смерть (9215) убийство (6479) пленные (2135)


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Топ комментарии
+38
Рашисты и коллаборанты - террористы убийцы ! зеИУДА их пособник ! Его кум Мецгер спонсирует из казны госбанка на 60 000 000
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12.11.2021 18:11
+30
теперішня шобла зелених колаборантів може сепарів хіба що в дупу цьомати, бо всі спецоперації української розвідки за каденції зеленого зрадника були провалені (злиті московській орді)...
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12.11.2021 19:12
+24
Що робить влада Зе и Веращук?
Планує погасити пенсійні борги перед мешканцями окупованих ОРДЛО на суму 11,2 мільярда гривень. З них половиную мають виділити вже наступного року!
І це - тільки початок.
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12.11.2021 18:43
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Правила форума Совет форумчан
значить, потрібно привезти в Київ і хазяїна макіївської тюрми.
Краще, звичайно, самого *****, або шойгу з герасимовим...
Але...
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12.11.2021 18:08 Ответить
Да не, надо им пенсии повысить.
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12.11.2021 18:32 Ответить
не беспокойтесь, именно этим счас будет заниматься новый министр - верещук, та еще сосна...
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12.11.2021 20:13 Ответить
спочатку потрібно членограя вигнати
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13.11.2021 10:31 Ответить
"За що боровся,на те і наповнився". Не треба було по різним помийкам "динири" лазити.
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12.11.2021 18:10 Ответить
Рашисты и коллаборанты - террористы убийцы ! зеИУДА их пособник ! Его кум Мецгер спонсирует из казны госбанка на 60 000 000
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12.11.2021 18:11 Ответить
это полтора миллиада гривен ....
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13.11.2021 04:03 Ответить
как там на урале снег выпал7
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13.11.2021 10:39 Ответить
А не пора ли уже чепушилина в лифте прокатить?
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12.11.2021 18:38 Ответить
теперішня шобла зелених колаборантів може сепарів хіба що в дупу цьомати, бо всі спецоперації української розвідки за каденції зеленого зрадника були провалені (злиті московській орді)...
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12.11.2021 19:12 Ответить
Вся верхушка Украины - это откровенные кацапы.Хто того пениса душилина катать будет?Ты вот только про это написал,а шмыгаль уже позвонил душилину и расказал,что его покатать в лифте хотят в комментах цензора.
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12.11.2021 19:14 Ответить
да они тут все под никами , особенно силовое крыло, всйо читают лично
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12.11.2021 21:59 Ответить
Прокацаплені жидобільшовики.
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12.11.2021 22:30 Ответить
ты мабудь . трохи пиз...данутий
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12.11.2021 22:05 Ответить
краще на колі ,чи на колу , дупою.
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12.11.2021 22:06 Ответить
То почитайте що це за фрукт - це колишній водій терористів.
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12.11.2021 18:39 Ответить
Що робить влада Зе и Веращук?
Планує погасити пенсійні борги перед мешканцями окупованих ОРДЛО на суму 11,2 мільярда гривень. З них половиную мають виділити вже наступного року!
І це - тільки початок.
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12.11.2021 18:43 Ответить
Треба терміново всім сєпарам виплатити всі пенсії і соц виплати!
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12.11.2021 18:45 Ответить
У многих сепаров родственники живут в Украине, с помощью их можно сепаров сделать вежливыми, можно родственников проведывать на России. Недорабатываем.
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12.11.2021 18:47 Ответить
Я так зрозумів з коментарів; було б бажаня в української влади захищати соїх громадян - захистили б !
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12.11.2021 18:54 Ответить
Головне щоб злиті ''вагнерівці'' не кашляли і харашо піталіся.
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12.11.2021 19:04 Ответить
просто информация :

В колонии оккупированной Макеевке от ножевых ранений умер украинец Руслан Макарец. Около года он служил у боевиков.

Он был задержан в 2019 году в оккупированной Горловке, после чего его приговорили к 13 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб.

По информацииhttps://graty.me/news/v-dnr-otpravili-na-13-let-v-koloniyu-strogogo-rezhima-zhitelya-gorlovki-byvshego-boevika-kotoryj-sdalsya-ukrainskoj-policzii/?fbclid=IwAR3l0StIrXcX_QBYwzV9Ap3yUnZCZO3uKBmbtxpe2-bLS0bK3Cr1HlCrfQg "Граты" , житель Горловки Макарец с февраля 2017-го по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР". После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинской власти.
В украинской полиции Макарец договорился об участии в программе "Тебя ждут дома", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных формирований при условии добровольной сдачи, содействия правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжких преступлениях.

Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке он был задержан сотрудниками оккупационного "Министерства госбезопасности.
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12.11.2021 19:05 Ответить
..нажаль, у говнокомандувача-стукача больше нет вагнеровцев для обмена, а если бы и были, оно бы всё равно завалило обмен, абы только в очко хйла посмотреть..
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12.11.2021 19:45 Ответить
Если бы Денисова меньше мела хвостом вокруг борова Сцыкашвили, а уделяла столько же внимания украинским пленным, этого могло не случиться. Все ради пиара, как вы уже этим пиаром всех задрали!
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12.11.2021 21:08 Ответить
"З початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", - додала Денісова. Джерело:
Денісова та іже з нею- насправді ці люди загинули через вашу бездіяльність, та завдяки безхребетності зе влади та псевдоукраїнських спецслужб.
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12.11.2021 22:44 Ответить
Это убийство, терроризм и преступление против человечности!
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12.11.2021 23:12 Ответить
Ну, в сущности - да. Он год "служил" в рядах русских зверей в донбабве.
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13.11.2021 00:53 Ответить
Макс, коли востаннe раз від фантома шо чув?
давно не бачів хлопця на сайті?
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13.11.2021 01:11 Ответить
Нi, вже давно не бачив.
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13.11.2021 01:29 Ответить
сподіваюсь відпішеться, хлопець наш - турбуе...
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13.11.2021 01:38 Ответить
почекаймо...
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13.11.2021 01:55 Ответить
житель Горловки Макарец с февраля 2017 по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР Источник: . А потом видно что то там натворил и перебежал, но недалеко и ездил туда сюда.
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13.11.2021 06:43 Ответить
Погиб наш паренёк у них в застенках? Значит у нас должен повесится камере их сепар, при чем сразу насколько суицидироваться должны. Око за око. Они по другому не понимают. Это страшно говорить но на войне только так. Надо мочить этих пи до ров и в наших застенках. Или наши люди будут продолжать страдать. Нашиспецслужбы после этого должны поднять этот вопрос и отвечать их же языком
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13.11.2021 07:48 Ответить
"Ваш паренёк" у сепаров водилой служил. Читать нужно не только заголоаки.
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13.11.2021 08:32 Ответить
100%
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13.11.2021 17:29 Ответить
Герої не вмирають. Смерть окупантам.
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13.11.2021 09:17 Ответить
З нього герой як з х*я кулемет....
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13.11.2021 17:04 Ответить
Их надо освободить!!!!! Не можете освободить их надо выкупить!!!!! Нет с...ка денег просите у граждан!!!! Просто просите!!!!! Но вы власть , у вас зарплаты космос!!!!!! Решите этот вопрос!!!!
Или деньгами или СИЛОЙ!!!!
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13.11.2021 10:37 Ответить
Зе и компания договорили про два удачных обмена. К сожалению, пу теперь упёрся и не отдаёт.
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13.11.2021 11:04 Ответить
74 полонених українця (з них кілька знову поїхало до орків) помінили на 124 терористів та беркутівція які відношення не мають до війни на Донбасі. Це "удачний обмен"? Для кого він "удачний"? Для Пуйла та Зеленої шмарклі?
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13.11.2021 14:43 Ответить
Членограй всіх терористів вже віддав. На кого міняти? Хібащо на "зелену команду"...
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13.11.2021 14:40 Ответить
подонки рашисткие
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13.11.2021 17:00 Ответить
Він такий же подонок,ще й тупий до того. Колишній впопучлєнєц,звільнений від криміналу.
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13.11.2021 17:05 Ответить
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13.11.2021 17:46 Ответить
 
 