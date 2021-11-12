Полоненого Макарця в колонії окупованої Макіївки зарізали, - Денісова

Причина смерті Руслана Макарця - ножові поранення.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", – написала омбудсман.

Жодних деталей Денісова не навела.

Уповноважена з прав людини заначила, що українська влада намагалася звільнити Руслана з полону. Але процес не відбувається через те, що країна-агресор блокує реалізацію Мінських домовленостей.

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"З початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", – долала Денісова.

Загалом, за її словами, підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 - в Луганській області.