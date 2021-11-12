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Новини Окуповані території
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Полоненого Макарця в колонії окупованої Макіївки зарізали, - Денісова

Полоненого Макарця в колонії окупованої Макіївки зарізали, - Денісова

Причина смерті Руслана Макарця - ножові поранення.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", – написала омбудсман.

Жодних деталей Денісова не навела.

Уповноважена з прав людини заначила, що українська влада намагалася звільнити Руслана з полону. Але процес не відбувається через те, що країна-агресор блокує реалізацію Мінських домовленостей.

Читайте: У колонії окупованої Макіївки помер полонений Макарець, - радниця глави української делегації в ТКГ Різаєва

"З початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", – долала Денісова.

Загалом, за її словами, підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 - в Луганській області.

Автор: 

Денісова Людмила (883) Макіївка (108) смерть (6743) вбивство (3083) полонені (2259)


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Топ коментарі
+38
Рашисты и коллаборанты - террористы убийцы ! зеИУДА их пособник ! Его кум Мецгер спонсирует из казны госбанка на 60 000 000
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12.11.2021 18:11
+30
теперішня шобла зелених колаборантів може сепарів хіба що в дупу цьомати, бо всі спецоперації української розвідки за каденції зеленого зрадника були провалені (злиті московській орді)...
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12.11.2021 19:12
+24
Що робить влада Зе и Веращук?
Планує погасити пенсійні борги перед мешканцями окупованих ОРДЛО на суму 11,2 мільярда гривень. З них половиную мають виділити вже наступного року!
І це - тільки початок.
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12.11.2021 18:43
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значить, потрібно привезти в Київ і хазяїна макіївської тюрми.
Краще, звичайно, самого *****, або шойгу з герасимовим...
Але...
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12.11.2021 18:08 Відповісти
Да не, надо им пенсии повысить.
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12.11.2021 18:32 Відповісти
не беспокойтесь, именно этим счас будет заниматься новый министр - верещук, та еще сосна...
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12.11.2021 20:13 Відповісти
спочатку потрібно членограя вигнати
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13.11.2021 10:31 Відповісти
"За що боровся,на те і наповнився". Не треба було по різним помийкам "динири" лазити.
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12.11.2021 18:10 Відповісти
Рашисты и коллаборанты - террористы убийцы ! зеИУДА их пособник ! Его кум Мецгер спонсирует из казны госбанка на 60 000 000
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12.11.2021 18:11 Відповісти
это полтора миллиада гривен ....
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13.11.2021 04:03 Відповісти
как там на урале снег выпал7
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13.11.2021 10:39 Відповісти
А не пора ли уже чепушилина в лифте прокатить?
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12.11.2021 18:38 Відповісти
теперішня шобла зелених колаборантів може сепарів хіба що в дупу цьомати, бо всі спецоперації української розвідки за каденції зеленого зрадника були провалені (злиті московській орді)...
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12.11.2021 19:12 Відповісти
Вся верхушка Украины - это откровенные кацапы.Хто того пениса душилина катать будет?Ты вот только про это написал,а шмыгаль уже позвонил душилину и расказал,что его покатать в лифте хотят в комментах цензора.
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12.11.2021 19:14 Відповісти
да они тут все под никами , особенно силовое крыло, всйо читают лично
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12.11.2021 21:59 Відповісти
Прокацаплені жидобільшовики.
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12.11.2021 22:30 Відповісти
ты мабудь . трохи пиз...данутий
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12.11.2021 22:05 Відповісти
краще на колі ,чи на колу , дупою.
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12.11.2021 22:06 Відповісти
То почитайте що це за фрукт - це колишній водій терористів.
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12.11.2021 18:39 Відповісти
Що робить влада Зе и Веращук?
Планує погасити пенсійні борги перед мешканцями окупованих ОРДЛО на суму 11,2 мільярда гривень. З них половиную мають виділити вже наступного року!
І це - тільки початок.
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12.11.2021 18:43 Відповісти
Треба терміново всім сєпарам виплатити всі пенсії і соц виплати!
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12.11.2021 18:45 Відповісти
У многих сепаров родственники живут в Украине, с помощью их можно сепаров сделать вежливыми, можно родственников проведывать на России. Недорабатываем.
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12.11.2021 18:47 Відповісти
Я так зрозумів з коментарів; було б бажаня в української влади захищати соїх громадян - захистили б !
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12.11.2021 18:54 Відповісти
Головне щоб злиті ''вагнерівці'' не кашляли і харашо піталіся.
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12.11.2021 19:04 Відповісти
просто информация :

В колонии оккупированной Макеевке от ножевых ранений умер украинец Руслан Макарец. Около года он служил у боевиков.

Он был задержан в 2019 году в оккупированной Горловке, после чего его приговорили к 13 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб.

По информацииhttps://graty.me/news/v-dnr-otpravili-na-13-let-v-koloniyu-strogogo-rezhima-zhitelya-gorlovki-byvshego-boevika-kotoryj-sdalsya-ukrainskoj-policzii/?fbclid=IwAR3l0StIrXcX_QBYwzV9Ap3yUnZCZO3uKBmbtxpe2-bLS0bK3Cr1HlCrfQg "Граты" , житель Горловки Макарец с февраля 2017-го по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР". После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинской власти.
В украинской полиции Макарец договорился об участии в программе "Тебя ждут дома", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных формирований при условии добровольной сдачи, содействия правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжких преступлениях.

Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке он был задержан сотрудниками оккупационного "Министерства госбезопасности.
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12.11.2021 19:05 Відповісти
..нажаль, у говнокомандувача-стукача больше нет вагнеровцев для обмена, а если бы и были, оно бы всё равно завалило обмен, абы только в очко хйла посмотреть..
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12.11.2021 19:45 Відповісти
Если бы Денисова меньше мела хвостом вокруг борова Сцыкашвили, а уделяла столько же внимания украинским пленным, этого могло не случиться. Все ради пиара, как вы уже этим пиаром всех задрали!
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12.11.2021 21:08 Відповісти
"З початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", - додала Денісова. Джерело:
Денісова та іже з нею- насправді ці люди загинули через вашу бездіяльність, та завдяки безхребетності зе влади та псевдоукраїнських спецслужб.
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12.11.2021 22:44 Відповісти
Это убийство, терроризм и преступление против человечности!
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12.11.2021 23:12 Відповісти
Ну, в сущности - да. Он год "служил" в рядах русских зверей в донбабве.
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13.11.2021 00:53 Відповісти
Макс, коли востаннe раз від фантома шо чув?
давно не бачів хлопця на сайті?
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13.11.2021 01:11 Відповісти
Нi, вже давно не бачив.
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13.11.2021 01:29 Відповісти
сподіваюсь відпішеться, хлопець наш - турбуе...
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13.11.2021 01:38 Відповісти
почекаймо...
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13.11.2021 01:55 Відповісти
житель Горловки Макарец с февраля 2017 по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР Источник: . А потом видно что то там натворил и перебежал, но недалеко и ездил туда сюда.
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13.11.2021 06:43 Відповісти
Погиб наш паренёк у них в застенках? Значит у нас должен повесится камере их сепар, при чем сразу насколько суицидироваться должны. Око за око. Они по другому не понимают. Это страшно говорить но на войне только так. Надо мочить этих пи до ров и в наших застенках. Или наши люди будут продолжать страдать. Нашиспецслужбы после этого должны поднять этот вопрос и отвечать их же языком
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13.11.2021 07:48 Відповісти
"Ваш паренёк" у сепаров водилой служил. Читать нужно не только заголоаки.
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13.11.2021 08:32 Відповісти
100%
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13.11.2021 17:29 Відповісти
Герої не вмирають. Смерть окупантам.
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13.11.2021 09:17 Відповісти
З нього герой як з х*я кулемет....
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13.11.2021 17:04 Відповісти
Их надо освободить!!!!! Не можете освободить их надо выкупить!!!!! Нет с...ка денег просите у граждан!!!! Просто просите!!!!! Но вы власть , у вас зарплаты космос!!!!!! Решите этот вопрос!!!!
Или деньгами или СИЛОЙ!!!!
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13.11.2021 10:37 Відповісти
Зе и компания договорили про два удачных обмена. К сожалению, пу теперь упёрся и не отдаёт.
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13.11.2021 11:04 Відповісти
74 полонених українця (з них кілька знову поїхало до орків) помінили на 124 терористів та беркутівція які відношення не мають до війни на Донбасі. Це "удачний обмен"? Для кого він "удачний"? Для Пуйла та Зеленої шмарклі?
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13.11.2021 14:43 Відповісти
Членограй всіх терористів вже віддав. На кого міняти? Хібащо на "зелену команду"...
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13.11.2021 14:40 Відповісти
подонки рашисткие
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13.11.2021 17:00 Відповісти
Він такий же подонок,ще й тупий до того. Колишній впопучлєнєц,звільнений від криміналу.
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13.11.2021 17:05 Відповісти
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13.11.2021 17:46 Відповісти
 
 