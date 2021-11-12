Полоненого Макарця в колонії окупованої Макіївки зарізали, - Денісова
Причина смерті Руслана Макарця - ножові поранення.
Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", – написала омбудсман.
Жодних деталей Денісова не навела.
Уповноважена з прав людини заначила, що українська влада намагалася звільнити Руслана з полону. Але процес не відбувається через те, що країна-агресор блокує реалізацію Мінських домовленостей.
"З початку року у колоніях на тимчасово окупованій Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", – долала Денісова.
Загалом, за її словами, підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 - в Луганській області.
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Краще, звичайно, самого *****, або шойгу з герасимовим...
Але...
Планує погасити пенсійні борги перед мешканцями окупованих ОРДЛО на суму 11,2 мільярда гривень. З них половиную мають виділити вже наступного року!
І це - тільки початок.
В колонии оккупированной Макеевке от ножевых ранений умер украинец Руслан Макарец. Около года он служил у боевиков.
Он был задержан в 2019 году в оккупированной Горловке, после чего его приговорили к 13 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб.
По информацииhttps://graty.me/news/v-dnr-otpravili-na-13-let-v-koloniyu-strogogo-rezhima-zhitelya-gorlovki-byvshego-boevika-kotoryj-sdalsya-ukrainskoj-policzii/?fbclid=IwAR3l0StIrXcX_QBYwzV9Ap3yUnZCZO3uKBmbtxpe2-bLS0bK3Cr1HlCrfQg "Граты" , житель Горловки Макарец с февраля 2017-го по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР". После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинской власти.
В украинской полиции Макарец договорился об участии в программе "Тебя ждут дома", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных формирований при условии добровольной сдачи, содействия правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжких преступлениях.
Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке он был задержан сотрудниками оккупационного "Министерства госбезопасности.
Денісова та іже з нею- насправді ці люди загинули через вашу бездіяльність, та завдяки безхребетності зе влади та псевдоукраїнських спецслужб.
давно не бачів хлопця на сайті?
Или деньгами или СИЛОЙ!!!!