Великобритания направляет военный контингент для помощи польским пограничникам в противостоянии с мигрантами
Министерство обороны Великобритании направляет на границу Польши и Беларуси военных. Они окажут инженерную помощь польским пограничникам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Британии в Твиттере.
В министерстве отметили, что на польско-белорусскую границу будет направлена небольшая группа военнослужащих Вооруженных сил Великобритании, что согласовано с правительством Польши.
Британские военные должны изучить обстановку на границе и предоставить инженерную поддержку польским пограничникам для разрешения кризиса с потоком мигрантов из Беларуси.
Как известно с августа 2021 г. польские пограничники предотвратили около тысяч попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси мигрантами с Ближнего Востока и стран Африки.
Польша обвиняет Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении на РП и ЕС.
До конца ноября в приграничной зоне Польши с Беларусью действует чрезвычайное положение.
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Чому бріти послали? А щоб беларуси з кацапами розуміли, що відкривши вогонь по кордону Польщі, можуть влучити у брітанського військового, а ВБ ядерна держава, яка має можливості перекрити для РФ Гіблартарський пролів... Наприклад.
ЗеЕрмак?
навіть два - дали поділити Польшу адіку і сраліну перед війною і віддали її сраліну після війни.
боюся рота саперів трохі замало буде ґріхи замолити...
що б такоґо не сталося вас більше влаштуе? - най буде так...
Именно в Британии воевали поляки всю войну. Именно в Британии остались поляки после войны.
"странна війна" - google, далі самі...
"1 вересня 1939 року гітлерівські війська вторглися в Польщу. 3 вересня Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну"
тому і Франція...
стомився з ділетантами, вчіть історію - як вивчете, от тоді вже сперечайтеся.
тому і "странна війна", тому і борґ...
ніколи не навчуся тиснути на "г" "h' а не "g"....
Але підозрювати, це одно, а бути готовим, до будь-якого сценарію, це інша річ, і залежить, в першу чергу, від можливосей економікі, бо як колись сказав Еразм Ротердамський - "Війна це гроши, гроши, та й ще раз гроши" (с).
Тому наразі, поки ще, Путін стане давити Україну економично, за допомогою штучно створенної їм енергетичної кризи. Він стане викачувати гроши з ЕС.
З США пройшло попередження у першу чергу до Путіна, а потім вже до жадібних правителів у деяких державах ЄС. Україньский владі, треба було просто промовчити, але розуму не хватило.
А того, що Путін назбирав біля кордону, для великого наступу не хватить, зате хватить для загострення бойових дій на Донбасі.
Ну десь так.
дурко ніколи не повірить в те щo він дурко, тому що він дурко....
а не після...
"странна війна" - google, далі самі...
навіть не збираюся вас вчити історіі..
це вже стае не смішним...
хотів би бачити тих же британців і амеріканців, навіть в невеликій кількості, присутніми на кордоні України с кацапнею - і що б це було офіціційно підтверджено Брітаніею і Сполученими Штатами - так вони там е.
И ВОЗНИКЛА проблема у аборигенов австрияков - курдские дети учиться не хотят в классах , учителя подстраиваются под общий уровень класса , уровень образования в государственных школах начал падать., австриякам приходится отдавать детей в частные школы .
Не Німеччина чи Франція, з якими Польща у Євросоюзі і які вважають себе лідерами, а Британія, яка не у Євросоюзі і взагалі на островах...
О, новый вариант подсобрать бабла в бюджет рб: уже заставляют на «беженцев» скидываться