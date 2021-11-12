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Мы рассматриваем ряд инструментов, имеющихся для влияния на Лукашенко, - Блинкен

Мы рассматриваем ряд инструментов, имеющихся для влияния на Лукашенко, - Блинкен

Администрация США рассматривает, какие инструменты может использовать для влияния на власть Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы очень обеспокоены попытками Беларуси использовать иммиграцию как политический инструмент. Не будем заранее сообщать о том, возможны ли санкции. Мы рассматриваем ряд инструментов, которые у нас есть (для влияния на Минск)", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен объяснил, что США готовы реагировать не только на ситуацию со скопившимися на границе Беларуси с ЕС мигрантами, но и на другие проблемы, в частности на действия Минска, которые, по мнению Вашингтона, подавляют белорусскую демократию.

Читайте также: НАТО призывает Беларусь прекратить провокации с мигрантами на границах со странами ЕС

Автор: 

Беларусь (7889) граница (5262) мигранты (981) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+2
Томогавк, который ракета и снайперская винтовка, два лучших инструмента .
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12.11.2021 21:34
+1
Двое российских десантников погибли во время высадки в Белоруссии

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2021/618*********************?from=from_main_2
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12.11.2021 21:10
+1
Ага ... хозяин как КимЧен Ын ... тоже хозяин вЯликий)))) а народ в жопе!
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12.11.2021 21:11
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Если Америка взглянула в сторону Беларуси .... то уже скоро ихняя валюта начнёт стремительное падение.
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12.11.2021 21:05 Ответить
да ладно. на паРашу они смотрят, смотрят...смотрят, смотрят...а кремлядский гопник как гадил по всему миру, так и гадит. с начала войны с Украиной скоро 10 лет пройдет.
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12.11.2021 21:32 Ответить
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12.11.2021 21:06 Ответить
Самый лучший инструмент для Луки - пальцы в двери или паяльник в дупу !
Можно ещё автомат в дупу и ...провернуть !
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12.11.2021 21:07 Ответить
Клал он на Вас с прибором. Какая он не сволочь и диктатор, а он хозяин в своей стране. В своей Родине.
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12.11.2021 21:07 Ответить
Ага ... хозяин как КимЧен Ын ... тоже хозяин вЯликий)))) а народ в жопе!
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12.11.2021 21:11 Ответить
"фальсифицированные продукты" -
Ваш вепс, вполне ваш угрофин.
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12.11.2021 21:25 Ответить
Ліквідація найкращий варіант
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12.11.2021 21:08 Ответить
Двое российских десантников погибли во время высадки в Белоруссии

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2021/618*********************?from=from_main_2
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12.11.2021 21:10 Ответить
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12.11.2021 21:33 Ответить
Томогавк, который ракета и снайперская винтовка, два лучших инструмента .
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12.11.2021 21:34 Ответить
.....импотент пытается настропоить свой когда то гарнюний пиструн.... противно, честно....
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12.11.2021 21:36 Ответить
Бессмысленный бред!
Лукашенко - камикадзе, который вряд ли надеется досидеть на троне ещё хотя бы год.
Он выторговывает у Путина неприкосновенность для своих детишек делая всю самую грязную работу.
Через пол-года, год, он исчезнет, Беларусь поглотится Рашкой.
А ЕС и США будут вынуждены делать хорошую мину лица и "благодарить" Путина, за то, что избавил их от сумасшедшего Луки.
Вот такой план Путина.
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12.11.2021 21:38 Ответить
никуда он не исчезнет - не городи чушь
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12.11.2021 21:50 Ответить
Ты тоже самое про Януковича говорил и где он теперь?
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12.11.2021 22:13 Ответить
Давай поспорим, чисто символически, что Лука останется, так же и зележопый досидит свой срок, как минимум. Янукович не пример, а скорее исключение. И да, можно мой пост про то, как я говорил, что Янукович останется. Уж потрудитесь, поищите, иначе буду считать вас диванным киздаболом. Впрочем ,вы им и так являетесь.)
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13.11.2021 07:16 Ответить
не надо рассматривать ряд инструментов... это похоже на растерянность...
самый важный инструмент - санкции.. причем самому бульбофюреру и его ближайшим холуям...
а иное все...только словоблудие...
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12.11.2021 21:47 Ответить
невозможно повлиять на марионетку кремля, у которой в жопе рука путина
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12.11.2021 21:48 Ответить
Та хрен він ложив на Блінкена та на всіх інших. Воювати з кацапами ніхто не буде, лука-таракан занє, що в цивілізований світ йому дорога заказана. Буде під ****** поки не здохне чи він чи *****.
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12.11.2021 21:51 Ответить
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12.11.2021 22:57 Ответить
Схоже Бацькові ці "інструменти впливу" до одного місця.
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13.11.2021 04:55 Ответить
Запретят Украине покупать ГСМ и электричество у Беларуси.
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13.11.2021 13:21 Ответить
 
 