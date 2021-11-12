Мы рассматриваем ряд инструментов, имеющихся для влияния на Лукашенко, - Блинкен

Администрация США рассматривает, какие инструменты может использовать для влияния на власть Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы очень обеспокоены попытками Беларуси использовать иммиграцию как политический инструмент. Не будем заранее сообщать о том, возможны ли санкции. Мы рассматриваем ряд инструментов, которые у нас есть (для влияния на Минск)", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен объяснил, что США готовы реагировать не только на ситуацию со скопившимися на границе Беларуси с ЕС мигрантами, но и на другие проблемы, в частности на действия Минска, которые, по мнению Вашингтона, подавляют белорусскую демократию.

Читайте также: НАТО призывает Беларусь прекратить провокации с мигрантами на границах со странами ЕС