Мы рассматриваем ряд инструментов, имеющихся для влияния на Лукашенко, - Блинкен
Администрация США рассматривает, какие инструменты может использовать для влияния на власть Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу глава госдепа Энтони Блинкен.
"Мы очень обеспокоены попытками Беларуси использовать иммиграцию как политический инструмент. Не будем заранее сообщать о том, возможны ли санкции. Мы рассматриваем ряд инструментов, которые у нас есть (для влияния на Минск)", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Блинкен объяснил, что США готовы реагировать не только на ситуацию со скопившимися на границе Беларуси с ЕС мигрантами, но и на другие проблемы, в частности на действия Минска, которые, по мнению Вашингтона, подавляют белорусскую демократию.
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Ваш вепс, вполне ваш угрофин.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/11/2021/618*********************?from=from_main_2
Лукашенко - камикадзе, который вряд ли надеется досидеть на троне ещё хотя бы год.
Он выторговывает у Путина неприкосновенность для своих детишек делая всю самую грязную работу.
Через пол-года, год, он исчезнет, Беларусь поглотится Рашкой.
А ЕС и США будут вынуждены делать хорошую мину лица и "благодарить" Путина, за то, что избавил их от сумасшедшего Луки.
Вот такой план Путина.
самый важный инструмент - санкции.. причем самому бульбофюреру и его ближайшим холуям...
а иное все...только словоблудие...