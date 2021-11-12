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Новости Агрессия России против Украины
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Макрон обсудит с Путиным Беларусь и Украину

Макрон обсудит с Путиным Беларусь и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует в ближайшие дни провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить темы, связанные с Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшие дни я поговорю с президентом Путиным. Обсудим ряд вопросов: тот, о котором вы упоминали, а также тему Беларуси", - сказал он на пресс-конференции в Париже по итогам международной конференции по Ливии. Макрон отвечал на вопросы по ситуации в Украине и о перемещении российских войск вблизи украинской границы.

"Знаю, что господин глава совета министров тоже сделает это", - добавил Макрон, говоря о премьере Италии Марио Драги.

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Автор: 

путин владимир (31231) Франция (3500) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+9
Даже Франсуа Перрен был на порядок круче Макрона

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12.11.2021 21:32
+6
А эти все болтают...

Давайте теперь Польше план Штайнмайера предлагайте, ублюдки бесхребетные. И так до самого Ламанша.
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12.11.2021 21:35
+2
Птица-говорун.
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12.11.2021 21:31
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Птица-говорун.
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12.11.2021 21:31 Ответить
европейская проститутка цены себе сложить не может
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13.11.2021 09:30 Ответить
Даже Франсуа Перрен был на порядок круче Макрона

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12.11.2021 21:32 Ответить
Нормальные люди с отморозками не разговаривают.
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12.11.2021 21:33 Ответить
А эти все болтают...

Давайте теперь Польше план Штайнмайера предлагайте, ублюдки бесхребетные. И так до самого Ламанша.
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12.11.2021 21:35 Ответить
У вічко зазирне?
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12.11.2021 21:36 Ответить
А Франция продолжает продавать Мордору материал для пошива военной формы, солдатиков одетых в которую сложнее разглядеть в тепловизионный прицел?
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12.11.2021 21:36 Ответить
Скорее Макарон боится чтобы ***** опять не поднял желтожелеточников поетому заглядывает ***** в шоколадный глаз а не что то там решает. Макарон как сьездил к ***** в кремль на свидание так сразу стал посмешищем а не лидером.
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12.11.2021 21:47 Ответить
твоё плешивое ***** объект...?
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12.11.2021 21:59 Ответить
Плешивый своего добился, опять приглашение к столу. Он уже г8отов не только ноги но член положить на этот стол.
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12.11.2021 21:54 Ответить
Взагалі-то ще 2019-му в таких випадках Макрон спочатку розмовляв з Порошенко... І після переговорів з ****** - знову з Порошенком...
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12.11.2021 21:54 Ответить
В 30 годы в Европе к фюреру относились с иронией. Чем закончилось? Озабоченность европейских лидеров только разжигают азарт маньяка. И события на Польской границе тому подтверждение.
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12.11.2021 22:18 Ответить
французам не хватает зла
сдавить кадык,
кремлёвского козла
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12.11.2021 23:07 Ответить
Краще би його МІД говорило. Особисто з Путіним він не вміє спілкуватись
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12.11.2021 23:27 Ответить
Чого ви репетуєте?
Макарон турбується про свою країну. Йому треба гарно виглядати перед свої лохоторатом.
Країна, яку очолюють блазні, яка потроху повертаєтьсядо совка, нікого не цікавить.
Зробили всіх разом?
Чому тоді обурюєтесь?
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12.11.2021 23:30 Ответить
Французький "нєлох".
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12.11.2021 23:59 Ответить
Вот это ещё недорозумение. Готов лизать руку маньяку. Противно смотреть
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13.11.2021 05:29 Ответить
Вот еще один переговорщик, фамилия которого стоит после Меркель в том же негативном ряду! Со стороны видно, как его "особые отношения" с Путиным, имеют решающее значение для замораживания войны России против Украины. Так решать, чтобы ничего не решать! Это не друг Украины! На него опоры нет. Украина может надеяться сама на себя, но с Зеленским и эта надежда призрачная!
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13.11.2021 08:07 Ответить
После встречи министров обороны и иностранных дел РФ и Франции Макрону захотелось поговорить с Путиным, это понятно. Но наши стратегические союзники это гораздо более мощные страны - США и Британия, исходя из этого нужно строить свою внешнюю и внутреннюю политику.
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13.11.2021 08:35 Ответить
В натуре, что то клоуны разбушевались.
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13.11.2021 13:13 Ответить
 
 