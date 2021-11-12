Макрон обсудит с Путиным Беларусь и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует в ближайшие дни провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить темы, связанные с Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшие дни я поговорю с президентом Путиным. Обсудим ряд вопросов: тот, о котором вы упоминали, а также тему Беларуси", - сказал он на пресс-конференции в Париже по итогам международной конференции по Ливии. Макрон отвечал на вопросы по ситуации в Украине и о перемещении российских войск вблизи украинской границы.

"Знаю, что господин глава совета министров тоже сделает это", - добавил Макрон, говоря о премьере Италии Марио Драги.

Читайте также: Байден и Макрон констатировали ухудшение ситуации с безопасностью в Европе: готовы совместно работать над решением проблемы