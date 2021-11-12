Макрон обсудит с Путиным Беларусь и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует в ближайшие дни провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить темы, связанные с Украиной и Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ближайшие дни я поговорю с президентом Путиным. Обсудим ряд вопросов: тот, о котором вы упоминали, а также тему Беларуси", - сказал он на пресс-конференции в Париже по итогам международной конференции по Ливии. Макрон отвечал на вопросы по ситуации в Украине и о перемещении российских войск вблизи украинской границы.
"Знаю, что господин глава совета министров тоже сделает это", - добавил Макрон, говоря о премьере Италии Марио Драги.
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показать весь комментарий12.11.2021 21:32
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Давайте теперь Польше план Штайнмайера предлагайте, ублюдки бесхребетные. И так до самого Ламанша.
сдавить кадык,
кремлёвского козла
Макарон турбується про свою країну. Йому треба гарно виглядати перед свої лохоторатом.
Країна, яку очолюють блазні, яка потроху повертаєтьсядо совка, нікого не цікавить.
Зробили всіх разом?
Чому тоді обурюєтесь?