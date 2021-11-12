Макрон обговорить з Путіним Білорусь та Україну
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує найближчими днями провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити теми, пов'язані з Україною та Білоруссю.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найближчими днями я поговорю з президентом Путіним. Обговоримо низку питань: те, про яке ви згадували, а також тему Білорусі", - сказав він на прес-конференції в Парижі за підсумками міжнародної конференції щодо Лівії. Макрон відповідав на запитання щодо ситуації в Україні та про переміщення російських військ поблизу українського кордону.
"Знаю, що пан голова ради міністрів теж зробить це", - додав Макрон, говорячи про прем'єра Італії Маріо Драгі.
Топ коментарі
+9 Салаутдин
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Давайте теперь Польше план Штайнмайера предлагайте, ублюдки бесхребетные. И так до самого Ламанша.
сдавить кадык,
кремлёвского козла
Макарон турбується про свою країну. Йому треба гарно виглядати перед свої лохоторатом.
Країна, яку очолюють блазні, яка потроху повертаєтьсядо совка, нікого не цікавить.
Зробили всіх разом?
Чому тоді обурюєтесь?