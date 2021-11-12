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Новини Агресія Росії проти України
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Макрон обговорить з Путіним Білорусь та Україну

Макрон обговорить з Путіним Білорусь та Україну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує найближчими днями провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити теми, пов'язані з Україною та Білоруссю.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчими днями я поговорю з президентом Путіним. Обговоримо низку питань: те, про яке ви згадували, а також тему Білорусі", - сказав він на прес-конференції в Парижі за підсумками міжнародної конференції щодо Лівії. Макрон відповідав на запитання щодо ситуації в Україні та про переміщення російських військ поблизу українського кордону.

"Знаю, що пан голова ради міністрів теж зробить це", - додав Макрон, говорячи про прем'єра Італії Маріо Драгі.

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Автор: 

путін володимир (23780) Франція (3053) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+9
Даже Франсуа Перрен был на порядок круче Макрона

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12.11.2021 21:32
+6
А эти все болтают...

Давайте теперь Польше план Штайнмайера предлагайте, ублюдки бесхребетные. И так до самого Ламанша.
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12.11.2021 21:35
+2
Птица-говорун.
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12.11.2021 21:31
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Птица-говорун.
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12.11.2021 21:31 Відповісти
европейская проститутка цены себе сложить не может
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13.11.2021 09:30 Відповісти
Даже Франсуа Перрен был на порядок круче Макрона

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12.11.2021 21:32 Відповісти
Нормальные люди с отморозками не разговаривают.
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12.11.2021 21:33 Відповісти
А эти все болтают...

Давайте теперь Польше план Штайнмайера предлагайте, ублюдки бесхребетные. И так до самого Ламанша.
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12.11.2021 21:35 Відповісти
У вічко зазирне?
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12.11.2021 21:36 Відповісти
А Франция продолжает продавать Мордору материал для пошива военной формы, солдатиков одетых в которую сложнее разглядеть в тепловизионный прицел?
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12.11.2021 21:36 Відповісти
Скорее Макарон боится чтобы ***** опять не поднял желтожелеточников поетому заглядывает ***** в шоколадный глаз а не что то там решает. Макарон как сьездил к ***** в кремль на свидание так сразу стал посмешищем а не лидером.
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12.11.2021 21:47 Відповісти
твоё плешивое ***** объект...?
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12.11.2021 21:59 Відповісти
Плешивый своего добился, опять приглашение к столу. Он уже г8отов не только ноги но член положить на этот стол.
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12.11.2021 21:54 Відповісти
Взагалі-то ще 2019-му в таких випадках Макрон спочатку розмовляв з Порошенко... І після переговорів з ****** - знову з Порошенком...
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12.11.2021 21:54 Відповісти
В 30 годы в Европе к фюреру относились с иронией. Чем закончилось? Озабоченность европейских лидеров только разжигают азарт маньяка. И события на Польской границе тому подтверждение.
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12.11.2021 22:18 Відповісти
французам не хватает зла
сдавить кадык,
кремлёвского козла
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12.11.2021 23:07 Відповісти
Краще би його МІД говорило. Особисто з Путіним він не вміє спілкуватись
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12.11.2021 23:27 Відповісти
Чого ви репетуєте?
Макарон турбується про свою країну. Йому треба гарно виглядати перед свої лохоторатом.
Країна, яку очолюють блазні, яка потроху повертаєтьсядо совка, нікого не цікавить.
Зробили всіх разом?
Чому тоді обурюєтесь?
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12.11.2021 23:30 Відповісти
Французький "нєлох".
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12.11.2021 23:59 Відповісти
Вот это ещё недорозумение. Готов лизать руку маньяку. Противно смотреть
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13.11.2021 05:29 Відповісти
Вот еще один переговорщик, фамилия которого стоит после Меркель в том же негативном ряду! Со стороны видно, как его "особые отношения" с Путиным, имеют решающее значение для замораживания войны России против Украины. Так решать, чтобы ничего не решать! Это не друг Украины! На него опоры нет. Украина может надеяться сама на себя, но с Зеленским и эта надежда призрачная!
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13.11.2021 08:07 Відповісти
После встречи министров обороны и иностранных дел РФ и Франции Макрону захотелось поговорить с Путиным, это понятно. Но наши стратегические союзники это гораздо более мощные страны - США и Британия, исходя из этого нужно строить свою внешнюю и внутреннюю политику.
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13.11.2021 08:35 Відповісти
В натуре, что то клоуны разбушевались.
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13.11.2021 13:13 Відповісти
 
 