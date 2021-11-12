Макрон обговорить з Путіним Білорусь та Україну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує найближчими днями провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити теми, пов'язані з Україною та Білоруссю.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчими днями я поговорю з президентом Путіним. Обговоримо низку питань: те, про яке ви згадували, а також тему Білорусі", - сказав він на прес-конференції в Парижі за підсумками міжнародної конференції щодо Лівії. Макрон відповідав на запитання щодо ситуації в Україні та про переміщення російських військ поблизу українського кордону.

"Знаю, що пан голова ради міністрів теж зробить це", - додав Макрон, говорячи про прем'єра Італії Маріо Драгі.

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