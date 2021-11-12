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Два российских десантника разбились во время десантирования на белорусском полигоне

Два российских десантника разбились во время десантирования на белорусском полигоне

На полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих армии РФ.

Об этом сообщает объединение бывших сотрудников силовых структур "BYPOL", передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Радио Свобода.

В телеграмм-канале объединения утверждается, что во время высадки десанта "произошло схождение двух парашютистов с угасанием купола одного из парашютов". В результате инцидента погибли двое военнослужащих Вооруженных Сил РФ – офицер и солдат срочной службы.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила, что 12 ноября на полигоне "Гожский" состоится высадка совместного тактического воздушного десанта сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России. В сообщении это было названо проверкой одного из компонентов сил реагирования Союзного государства – "в связи с наращиванием военной деятельности вблизи Государственной границы Республики Беларусь".

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Телеграмм-канал Nexta Live отмечает, что полигон "Гожский" находится в 10 километрах от границы Литвы и в 20 километрах от границы Польши.

После десантирования белорусские и российские десантники должны были выполнить ряд учебно-боевых задач, включая захват и удерживание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Автор: 

армия РФ (19143) Беларусь (7889) обучение (525)


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Топ комментарии
+84
Жаль, что только двое.
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12.11.2021 21:34
+45
Двома загарбниками менше. Слава Україні!
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12.11.2021 21:35
+44
ни разу не жаль кацапсинскую шваль.
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12.11.2021 21:39
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Та нам якось начхати.
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12.11.2021 23:53 Ответить
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12.11.2021 23:54 Ответить
Минус два ушлепка
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13.11.2021 00:01 Ответить
баби щe нарожають
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13.11.2021 11:25 Ответить
ети белокацапские пляди нападут таки на вейшнорию...
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13.11.2021 04:23 Ответить
летели два товарища, ага...
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13.11.2021 04:25 Ответить
Все-таки порадовали к выходным!
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13.11.2021 06:12 Ответить
Свято продовжається, свято продовжається,
Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
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13.11.2021 06:17 Ответить
Не прошли, значит, проверку...
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13.11.2021 06:24 Ответить
Хорошая новость. Меньше рузькэ, меньше врагов.
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13.11.2021 07:49 Ответить
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13.11.2021 07:59 Ответить
Почему? "пАтАмуШта они тяжелее воздуха".
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13.11.2021 08:02 Ответить
Это не десантники, это ....- ССО!
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13.11.2021 08:22 Ответить
Маловато, кацапня давай ещё больше лепешек
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13.11.2021 08:33 Ответить
))) конечно лучше что из всех десантируемых осталось двое... но маемо що маемо
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13.11.2021 09:31 Ответить
десантник-это 15 секунд орёл,а остальное время мешок с говном.
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13.11.2021 09:12 Ответить
Не 15, а 3 (час льоту на стабілізаторі).
Не мішок, а кінь.
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15.11.2021 18:49 Ответить
Умер Кирил ну и хер с ним
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13.11.2021 09:14 Ответить
Надежные парашуты у кацапов.
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13.11.2021 10:02 Ответить
***** було шастать. Цікаво - а зараз kaцaпи можуть сказати: "Можем повторіть"?
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13.11.2021 10:22 Ответить
Парашути складали напевно ті чеченці що крапові берети получили
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13.11.2021 10:42 Ответить
Сходження куполів не є наслідком неправильної укладки.
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15.11.2021 18:48 Ответить
Два гоміка злились в екстазі
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06.04.2022 21:45 Ответить
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