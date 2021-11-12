Двоє російських десантників розбилися під час десантування на білоруському полігоні

На полігоні "Гозький" у Білорусі під час висадки десанту російських повітряно-десантних військ загинули двоє військовослужбовців армії РФ.

Про це повідомляє об'єднання колишніх співробітників силових структур "BYPOL", передає Цензор.НЕТ і посиланням на Радіо Свобода.

У телеграм-каналі об'єднання стверджується, що під час висадки десанту "відбулося сходження двох парашутистів із згасанням купола одного з парашутів". Внаслідок інциденту загинули двоє військовослужбовців Збройних Сил РФ – офіцер та солдат термінової служби.

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Раніше прес-служба Міністерства оборони Білорусі повідомила, що 12 листопада на полігоні "Гозький" відбудеться висадка спільного тактичного повітряного десанту сил спеціальних операцій ЗС Білорусі та повітрянодесантних військ ЗС Росії. У повідомленні це було названо перевіркою одного із компонентів сил реагування Союзної держави – "у зв'язку з нарощуванням військової діяльності поблизу Державного кордону Республіки Білорусь".

Телеграм-канал Nexta Live зазначає, що полігон "Гозький" знаходиться за 10 кілометрів від кордону Литви і за 20 кілометрів від кордону Польщі.

Після десантування білоруські та російські десантники мали виконати низку навчально-бойових завдань, у тому числі захоплення та утримання плацдарму, пошук та знищення призначених об'єктів, а також диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконних збройних формувань.

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