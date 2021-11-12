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Двоє російських десантників розбилися під час десантування на білоруському полігоні

Двоє російських десантників розбилися під час десантування на білоруському полігоні

На полігоні "Гозький" у Білорусі під час висадки десанту російських повітряно-десантних військ загинули двоє військовослужбовців армії РФ.

 Про це повідомляє об'єднання колишніх співробітників силових структур "BYPOL", передає Цензор.НЕТ і посиланням на Радіо Свобода. 

У телеграм-каналі об'єднання стверджується, що під час висадки десанту "відбулося сходження двох парашутистів із згасанням купола одного з парашутів". Внаслідок інциденту загинули двоє військовослужбовців Збройних Сил РФ – офіцер та солдат термінової служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія скерувала десантників у прикордонну з Польщею область Білорусі: "Позапланова перевірка боєздатності ПДВ"

Раніше прес-служба Міністерства оборони Білорусі повідомила, що 12 листопада на полігоні "Гозький" відбудеться висадка спільного тактичного повітряного десанту сил спеціальних операцій ЗС Білорусі та повітрянодесантних військ ЗС Росії. У повідомленні це було названо перевіркою одного із компонентів сил реагування Союзної держави – "у зв'язку з нарощуванням військової діяльності поблизу Державного кордону Республіки Білорусь".

Телеграм-канал Nexta Live зазначає, що полігон "Гозький" знаходиться за 10 кілометрів від кордону Литви і за 20 кілометрів від кордону Польщі.

Після десантування білоруські та російські десантники мали виконати низку навчально-бойових завдань, у тому числі захоплення та утримання плацдарму, пошук та знищення призначених об'єктів, а також диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконних збройних формувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія другий день поспіль скеровує бомбардувальники Ту-160 до Білорусі

Автор: 

армія рф (17291) Білорусь (7927) навчання (575)


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Топ коментарі
+84
Жаль, что только двое.
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12.11.2021 21:34
+45
Двома загарбниками менше. Слава Україні!
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12.11.2021 21:35
+44
ни разу не жаль кацапсинскую шваль.
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12.11.2021 21:39
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Та нам якось начхати.
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12.11.2021 23:53 Відповісти
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12.11.2021 23:54 Відповісти
Минус два ушлепка
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13.11.2021 00:01 Відповісти
баби щe нарожають
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13.11.2021 11:25 Відповісти
ети белокацапские пляди нападут таки на вейшнорию...
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13.11.2021 04:23 Відповісти
летели два товарища, ага...
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13.11.2021 04:25 Відповісти
Все-таки порадовали к выходным!
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13.11.2021 06:12 Відповісти
Свято продовжається, свято продовжається,
Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
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13.11.2021 06:17 Відповісти
Не прошли, значит, проверку...
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13.11.2021 06:24 Відповісти
Хорошая новость. Меньше рузькэ, меньше врагов.
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13.11.2021 07:49 Відповісти
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13.11.2021 07:59 Відповісти
Почему? "пАтАмуШта они тяжелее воздуха".
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13.11.2021 08:02 Відповісти
Это не десантники, это ....- ССО!
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13.11.2021 08:22 Відповісти
Маловато, кацапня давай ещё больше лепешек
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13.11.2021 08:33 Відповісти
))) конечно лучше что из всех десантируемых осталось двое... но маемо що маемо
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13.11.2021 09:31 Відповісти
десантник-это 15 секунд орёл,а остальное время мешок с говном.
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13.11.2021 09:12 Відповісти
Не 15, а 3 (час льоту на стабілізаторі).
Не мішок, а кінь.
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15.11.2021 18:49 Відповісти
Умер Кирил ну и хер с ним
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13.11.2021 09:14 Відповісти
Надежные парашуты у кацапов.
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13.11.2021 10:02 Відповісти
***** було шастать. Цікаво - а зараз kaцaпи можуть сказати: "Можем повторіть"?
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13.11.2021 10:22 Відповісти
Парашути складали напевно ті чеченці що крапові берети получили
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13.11.2021 10:42 Відповісти
Сходження куполів не є наслідком неправильної укладки.
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15.11.2021 18:48 Відповісти
Два гоміка злились в екстазі
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06.04.2022 21:45 Відповісти
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