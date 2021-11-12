Чиновница Госгеокадастра задержана в Николаевской области на взятке 100 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальницу одного из отделов Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, начальница отдела требовала от женщины 100 тыс. грн за решение земельных вопросов, связанных с разделением на паи участка сельскохозяйственного назначения, присвоение кадастровых номеров и внесение сведений в государственный реестр.

Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 208 УПК РФ после получения неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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