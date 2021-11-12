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Чиновница Госгеокадастра задержана в Николаевской области на взятке 100 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальницу одного из отделов Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Чиновница Госгеокадастра задержана в Николаевской области на взятке 100 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, начальница отдела требовала от женщины 100 тыс. грн за решение земельных вопросов, связанных с разделением на паи участка сельскохозяйственного назначения, присвоение кадастровых номеров и внесение сведений в государственный реестр.

Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 208 УПК РФ после получения неправомерной выгоды.

Чиновница Госгеокадастра задержана в Николаевской области на взятке 100 тыс. грн, - прокуратура 02

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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Автор: 

взятка (6155) Николаевская область (2116) Госгеокадастр (171) Офис Генпрокурора (2463)


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я знав оту наталию хапалко -
вона любила рідну землю палко ...
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12.11.2021 23:15 Ответить
Та таких корумпованих гнид в Україні сотні тисяч !!! )))))
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12.11.2021 23:19 Ответить
їх колись кацапи вчили що "не пойман-не вор"
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12.11.2021 23:22 Ответить
Та всі ці державні інспекціі ,контори та конторки ,розплідники корупціі !!!)))
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12.11.2021 23:24 Ответить
Пробовал в Николаеве оформить свое право АТОшника на землю реализовать. Скорее больше для интереса. Так был четкий ответ что свободных земель на эту программу нет, сообщим позже письменно. Пришла одна отписка через месяц что нет свободных земель))) Да и ладно, не за то воевали.
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12.11.2021 23:50 Ответить
Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 208 УПК РФ после получения неправомерной выгоды. Источник:

Кто вам тексты пишет?
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13.11.2021 07:46 Ответить
Или в Николаеве уже по УПК РФ действуют?
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13.11.2021 07:48 Ответить
А взагалі, Держгеокадастр те ще лайно, таке відчуття, що структуру зробили виключно для збирання грошей. В ГУ Запорізької області також повний ппц. Там вже і начальника взяли. Мало того що корупція, так ще співробітники ГУ не відповідають критеріям державного службовця, бо тупі та дурні.
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13.11.2021 07:54 Ответить
 
 