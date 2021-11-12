Чиновниця Держгеокадастру затримана на Миколаївщині на хабарі 100 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальницю одного з відділів Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресс-службу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, начальниця відділу вимагала від жінки 100 тис грн за вирішення земельних питань, пов’язаних з розпаюванням ділянки сільськогосподарського призначення, присвоєння кадастрових номерів і внесення відомостей до державного реєстру.

Правоохоронці затримали посадову особу у порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч.3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.