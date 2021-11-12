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Новини Хабарники
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Чиновниця Держгеокадастру затримана на Миколаївщині на хабарі 100 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальницю одного з відділів Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресс-службу Офіса генпрокурора.

Чиновниця Держгеокадастру затримана на Миколаївщині на хабарі 100 тис. грн, - прокуратура 01

За даними слідства, начальниця відділу вимагала від жінки 100 тис грн за вирішення земельних питань, пов’язаних з розпаюванням ділянки сільськогосподарського призначення, присвоєння кадастрових номерів і внесення відомостей до державного реєстру.

Правоохоронці затримали посадову особу у порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди.

Чиновниця Держгеокадастру затримана на Миколаївщині на хабарі 100 тис. грн, - прокуратура 02

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч.3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

Автор: 

хабар (4697) Миколаївська область (2266) Держгеокадастр (301) Офіс Генпрокурора (3245)


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я знав оту наталию хапалко -
вона любила рідну землю палко ...
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12.11.2021 23:15 Відповісти
Та таких корумпованих гнид в Україні сотні тисяч !!! )))))
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12.11.2021 23:19 Відповісти
їх колись кацапи вчили що "не пойман-не вор"
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12.11.2021 23:22 Відповісти
Та всі ці державні інспекціі ,контори та конторки ,розплідники корупціі !!!)))
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12.11.2021 23:24 Відповісти
Пробовал в Николаеве оформить свое право АТОшника на землю реализовать. Скорее больше для интереса. Так был четкий ответ что свободных земель на эту программу нет, сообщим позже письменно. Пришла одна отписка через месяц что нет свободных земель))) Да и ладно, не за то воевали.
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12.11.2021 23:50 Відповісти
Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 208 УПК РФ после получения неправомерной выгоды. Источник:

Кто вам тексты пишет?
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13.11.2021 07:46 Відповісти
Или в Николаеве уже по УПК РФ действуют?
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13.11.2021 07:48 Відповісти
А взагалі, Держгеокадастр те ще лайно, таке відчуття, що структуру зробили виключно для збирання грошей. В ГУ Запорізької області також повний ппц. Там вже і начальника взяли. Мало того що корупція, так ще співробітники ГУ не відповідають критеріям державного службовця, бо тупі та дурні.
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13.11.2021 07:54 Відповісти
 
 