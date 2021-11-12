Нельзя петь и танцевать у бьющего тебя, - Кикабидзе

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не выступает в России и призвал украинских артистов не ездить туда.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа... Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили. То же у нас происходит. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно", – сказал Кикабидзе, отвечая на вопрос о том, могут ли украинские артисты ездить в Россию на гастроли.

Он добавил, что получает сотни приглашений выступить в России. Но уже 12 лет не был ни в одном российском городе.

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