Нельзя петь и танцевать у бьющего тебя, - Кикабидзе
Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не выступает в России и призвал украинских артистов не ездить туда.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа... Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили. То же у нас происходит. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно", – сказал Кикабидзе, отвечая на вопрос о том, могут ли украинские артисты ездить в Россию на гастроли.
Он добавил, что получает сотни приглашений выступить в России. Но уже 12 лет не был ни в одном российском городе.
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В Україні замість народу залишився лохоторат. В Грузії, схоже, теж.
Все.
https://www.youtube.com/watch?v=1RTI2Hc1x5A
Я понимаю, Ярош не хочет. Или не может. Но будем честными. Перед началом Большой Войны у Украины просто нет выбора.
Пожалуйста, донесите до Яроша, что у него нет выбора, кроме как стать Президентом Украины.
до вас не доходит что профи в политике - немалого значит?)))
а вообще есть куча видео где зеленский просит путина принять его к себе на коленях и это огидно...
я не понимаю как за это брехливое хрепливое чмо могли проголосовать 73% лохов как сказал Комаровский и гордон
зі всею повагою до Яроша - він не Презідент, він гарний вояк, бачу йоґо міністром оборони України.
плюйте на мене - доки пастора не зберете, чі як такоґо як він ? - не буде діла.... - буде зелення за зелененнею.....
У тебя паранойя.
Он пел и танцевал в Москве и в окупированной Горловке в 2014-м году.
а ви і справді думаете презедента маете?
Дальше можно не читать, смешно. Если "ультра правый националист" ассоциируется с отсутствием коррупции, воровства, с процветающей экономикой.... смешно вдвойне. Кстати, при президенте ультраправом националисте, за этот пост російською, ты как минимум уже сидел бы, это как минимум
Птичка, птичка, птичка-невеличка я. Вах я тібє вахтанґ спашіваю!