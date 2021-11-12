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Не можна співати та танцювати у того, хто тебе б’є, - Кікабідзе

Не можна співати та танцювати у того, хто тебе б’є, - Кікабідзе

Народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе пояснив, чому не виступає в Росії, та закликав не їздити туди українських артистів.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що не повинні. Але вони мають вимагати у свого уряду, щоб у них була робота... Щось треба вигадувати, щоб вони не їздили. Те саме у нас відбувається. Мені це не подобається, бо не можна йти співати і танцювати у того, хто тебе б'є. Я маю на увазі народ… Неправильно", – сказав Кікабідзе, відповідаючи на запитання про те, чи можуть українські артисти їздити до Росії на гастролі.

Він додав, що отримує сотні запрошені виступити в Росії. Але вже 12 років не був у жодному російському місті.

Читайте: Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів

Автор: 

Кікабідзе Вахтанг (13) росія (65035) шоу-бізнес (112) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+86
Глибока шана великій Людині.
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12.11.2021 23:30
+54
Вахтанг Кікабідзе - це не тільки талановитий співак , а мудра людина і патріот своєі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼
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12.11.2021 23:39
+43
вчіться у Вахтанга - у 2008 сказав, що кацапні для ньоґо не існуе...
https://www.youtube.com/watch?v=1RTI2Hc1x5A
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12.11.2021 23:39
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а шо там з петицією Кондратюка?
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12.11.2021 23:28 Відповісти
Вже набрала потрібну кількість голосів. Тепер рішення за ослом. Але всім притомним людям вже ясно, яке це буде рішення, виходячи з того, що він наклав у рішенні щодо попередньої петиції.
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13.11.2021 08:28 Відповісти
Як умруть,то поховайте біля Лорак Орбакайте,в ще також Лободу і рублі киньте в труну.
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12.11.2021 23:30 Відповісти
Лабуду дешеву..
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12.11.2021 23:56 Відповісти
Есть еще один кандидат

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13.11.2021 00:19 Відповісти
Глибока шана великій Людині.
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12.11.2021 23:30 Відповісти
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12.11.2021 23:56 Відповісти
https://i.gifer.com/5gmm.gif
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13.11.2021 10:09 Відповісти
Респект,генацвале !!!)))
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12.11.2021 23:31 Відповісти
Ключлва фраза: "Я маю на увазі народ… "
В Україні замість народу залишився лохоторат. В Грузії, схоже, теж.
Все.
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12.11.2021 23:32 Відповісти
Продукт кремлівської селекціі ,мутовані потвори ,ьез роду та племені,савєцкий нарот !!!)))
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12.11.2021 23:37 Відповісти
Це зветься "какадін". Совок виховував "всех как адін". І ці "какадіни" досі існують. І, нажаль, їх багато. (синоним - "янелохи")
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12.11.2021 23:42 Відповісти
На жаль українці вибрали президентом того хто на них плює.
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12.11.2021 23:34 Відповісти
Выбрал нарид, хахлы, малороссы! Украинцы выбирали Гетьмана ,а не недомерка
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13.11.2021 06:42 Відповісти
он тоже актер ...но для него не бабло главное и это факт
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12.11.2021 23:35 Відповісти
Гідність.
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13.11.2021 10:24 Відповісти
Зелена пліснява цього не збагне ,це якась вища матерія !!!))))
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12.11.2021 23:35 Відповісти
Вахтанг Кікабідзе - це не тільки талановитий співак , а мудра людина і патріот своєі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼
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12.11.2021 23:39 Відповісти
вчіться у Вахтанга - у 2008 сказав, що кацапні для ньоґо не існуе...
https://www.youtube.com/watch?v=1RTI2Hc1x5A
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12.11.2021 23:39 Відповісти
Народний артист Грузії - це вам не клован з даху ніхт польота...
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12.11.2021 23:45 Відповісти
А клоун і танцював і грав на роялі коли окупанти вдерлись в Україану.
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12.11.2021 23:45 Відповісти
Кікабідзе паразит. Він вимагає в уряду щоб той забезпечив артистів роботою.
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12.11.2021 23:48 Відповісти
паразіт ти, смам до тебе від мене....
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12.11.2021 23:53 Відповісти
Я не паразитую на державному бюджеті, а Кікабідзе хоче паразитувати.
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12.11.2021 23:59 Відповісти
гавнюк ти прикацаплений-наклепник, і знову ж спам...
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13.11.2021 00:31 Відповісти
А мати там фабрику і платити податки ворогу - це правильно?
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12.11.2021 23:50 Відповісти
А кто мешает барыге офшорному продать свой квартал? Контракт с минобороны параши?
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13.11.2021 08:01 Відповісти
Яроша в президенты, Кикабидзе в министры культуры.

Я понимаю, Ярош не хочет. Или не может. Но будем честными. Перед началом Большой Войны у Украины просто нет выбора.

Пожалуйста, донесите до Яроша, что у него нет выбора, кроме как стать Президентом Украины.
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12.11.2021 23:52 Відповісти
андрюша, вам мало зеленского?

до вас не доходит что профи в политике - немалого значит?)))
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13.11.2021 00:04 Відповісти
У нас было достаточно министров иностранцев. И больше всех грузин. Где они ?
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13.11.2021 08:42 Відповісти
зеленский и его студия квартал - 95 сваты маты и т.д. считают иначе.. это не мародёрство и не бизнес на крови.. и даже не те офшоры что у Порошенко, это другое вы не понимаете))
а вообще есть куча видео где зеленский просит путина принять его к себе на коленях и это огидно...
я не понимаю как за это брехливое хрепливое чмо могли проголосовать 73% лохов как сказал Комаровский и гордон
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12.11.2021 23:57 Відповісти
А ще згадайте, як він навколішки вимолював вибачення від чеченського кадирки.
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13.11.2021 11:03 Відповісти
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12.11.2021 23:59 Відповісти
мізкі де були за цю тварюку?
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13.11.2021 04:28 Відповісти
Так и Крым уже как 2 месяца оккупирован был.
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13.11.2021 19:11 Відповісти
ви не розуміете різницю між бути патріотом і бути патріотом-Президентом, а вона е...
зі всею повагою до Яроша - він не Презідент, він гарний вояк, бачу йоґо міністром оборони України.
плюйте на мене - доки пастора не зберете, чі як такоґо як він ? - не буде діла.... - буде зелення за зелененнею.....
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13.11.2021 00:01 Відповісти
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13.11.2021 00:03 Відповісти
А кого услаждал за срублишки Косоворотько с 2014 по 2019? Не своих братух-дикарей?
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13.11.2021 02:24 Відповісти
якщо це Кікабідзе, то я Марина Владі....
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13.11.2021 02:42 Відповісти
срусня зелена міняеться під ніком, сміна за сміною - тому цей нік ніколи не спить...
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13.11.2021 02:48 Відповісти
хуторской маргинал и под звёзднополосатым - маргинал.
У тебя паранойя.
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13.11.2021 08:10 Відповісти
Без устали трудится Максимка,хоть покушал бедолага?😂🌷
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13.11.2021 08:59 Відповісти
Это и к тебе относится, цветовод.
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13.11.2021 09:01 Відповісти
Троллятинка всхрюкнула.Таки поел😂🌷
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13.11.2021 09:33 Відповісти
Ох і пояснив!
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13.11.2021 00:04 Відповісти
нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет - сказал Кикабидзе / Четыреждыуклонист -пианист в кипе думает иначе. Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России27.08.19 . "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании. 20.01.21.
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13.11.2021 00:10 Відповісти
А вы у ЗЕ спросите.

Он пел и танцевал в Москве и в окупированной Горловке в 2014-м году.
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13.11.2021 00:54 Відповісти
він і зараз співае скрипуче і танцюе - "сушу рубашку",
а ви і справді думаете презедента маете?
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13.11.2021 04:40 Відповісти
Не зря КАЦАПЫ вешали огромный борд с Кикабидзе на Арбате под надписью " ВРАГ РОССИИ " !!!
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13.11.2021 05:36 Відповісти
Поясніть це нашому найвеличнішому лідеру **********.
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13.11.2021 06:07 Відповісти
це Він мав на увазі дебілів зекварталу.
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13.11.2021 07:45 Відповісти
Возмущает и вызывает не понимание позиция,,профи должны быть президентами,, Кто в Украине ,,профи,,- Янукович- зек, Тимошенко - самое большое брехло во Вселенной, Кива - клинический дол@***, наркоша, ПЗЖ- фашисты ФСБ,Дон Карлеоне - Кучма, крестный отец мафии? В условиях вечной и такой, что будет всегда войны с андрофагами и мутантами- нужен Президент ультра правый националист....Мы никогда не станем людьми, а Украина страной- пока не будет действовать принцип неотвратимости наказания. Нужно начинать с Зе и его ФСБшных друзей - помощников , которые им руководят и сливают все раше. Думаю лет по 100 им хватит( в Штатах за создание фиктивного триста , который и деньги выплачивал инвесторам , дали три пожизненных срока).У нас в политике половина уголовников , людям нужно рассказывать о них. Есть уникумы - Рабиновичу высшую меру- расстрел ( при советах ) заменили 14 годами- больше всех ,,гавкает о воровстве. Убийцы и очень большие воры сидят тихо , и тихо правят. Ввести смертную казнь( временно, для очищения) депортацию и ультра правый режим.
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13.11.2021 08:53 Відповісти
нужен Президент ультра правый националист....

Дальше можно не читать, смешно. Если "ультра правый националист" ассоциируется с отсутствием коррупции, воровства, с процветающей экономикой.... смешно вдвойне. Кстати, при президенте ультраправом националисте, за этот пост російською, ты как минимум уже сидел бы, это как минимум
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13.11.2021 11:13 Відповісти
Так если их в польшах не слушают, а в Украине они считаются предателями, где им выступать?
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13.11.2021 13:03 Відповісти
"Не можна співати та танцювати у того, хто тебе б'є, - Кікабідзе"- сушь https://www.youtube.com/watch?v=MATetAVwFsg дараґой зачєм на русскій язиг пайож ,да

Птичка, птичка, птичка-невеличка я. Вах я тібє вахтанґ спашіваю!
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13.11.2021 19:59 Відповісти
Повага.
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13.11.2021 22:17 Відповісти
 
 