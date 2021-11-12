Не можна співати та танцювати у того, хто тебе б’є, - Кікабідзе
Народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе пояснив, чому не виступає в Росії, та закликав не їздити туди українських артистів.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що не повинні. Але вони мають вимагати у свого уряду, щоб у них була робота... Щось треба вигадувати, щоб вони не їздили. Те саме у нас відбувається. Мені це не подобається, бо не можна йти співати і танцювати у того, хто тебе б'є. Я маю на увазі народ… Неправильно", – сказав Кікабідзе, відповідаючи на запитання про те, чи можуть українські артисти їздити до Росії на гастролі.
Він додав, що отримує сотні запрошені виступити в Росії. Але вже 12 років не був у жодному російському місті.
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В Україні замість народу залишився лохоторат. В Грузії, схоже, теж.
Все.
https://www.youtube.com/watch?v=1RTI2Hc1x5A
Я понимаю, Ярош не хочет. Или не может. Но будем честными. Перед началом Большой Войны у Украины просто нет выбора.
Пожалуйста, донесите до Яроша, что у него нет выбора, кроме как стать Президентом Украины.
до вас не доходит что профи в политике - немалого значит?)))
а вообще есть куча видео где зеленский просит путина принять его к себе на коленях и это огидно...
я не понимаю как за это брехливое хрепливое чмо могли проголосовать 73% лохов как сказал Комаровский и гордон
зі всею повагою до Яроша - він не Презідент, він гарний вояк, бачу йоґо міністром оборони України.
плюйте на мене - доки пастора не зберете, чі як такоґо як він ? - не буде діла.... - буде зелення за зелененнею.....
У тебя паранойя.
Он пел и танцевал в Москве и в окупированной Горловке в 2014-м году.
а ви і справді думаете презедента маете?
Дальше можно не читать, смешно. Если "ультра правый националист" ассоциируется с отсутствием коррупции, воровства, с процветающей экономикой.... смешно вдвойне. Кстати, при президенте ультраправом националисте, за этот пост російською, ты как минимум уже сидел бы, это как минимум
Птичка, птичка, птичка-невеличка я. Вах я тібє вахтанґ спашіваю!