Не можна співати та танцювати у того, хто тебе б’є, - Кікабідзе

Народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе пояснив, чому не виступає в Росії, та закликав не їздити туди українських артистів.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що не повинні. Але вони мають вимагати у свого уряду, щоб у них була робота... Щось треба вигадувати, щоб вони не їздили. Те саме у нас відбувається. Мені це не подобається, бо не можна йти співати і танцювати у того, хто тебе б'є. Я маю на увазі народ… Неправильно", – сказав Кікабідзе, відповідаючи на запитання про те, чи можуть українські артисти їздити до Росії на гастролі.

Він додав, що отримує сотні запрошені виступити в Росії. Але вже 12 років не був у жодному російському місті.

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