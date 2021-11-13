Мы нуждаемся в более чем 2000 камер фиксации нарушений ПДД, - МВД

В Украине не хватает более двух тысяч видеокамер для автомобильной фиксации нарушений ПДД. МВД изучает несколько вариантов закупки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский в эфире токшоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы нуждаемся в более 2000 камер (автофиксации - ред.) по территории Украины, чтобы эффект был показательным. Сейчас прорабатываем с несколькими компаниями варианты закупки этих камер, чтобы установить их в следующем году", - заявил он.

Монастырский также рассказал о развертывании на украинских дорогах автомобилей-фантомов для фиксации нарушений.

"Также в ближайшее время на улицы украинских городов будут выпущены автомобили-фантомы. Без опознавательных знаков автомобиль будет ездить и фиксировать правонарушения", - рассказал Монастырский.

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