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Мы нуждаемся в более чем 2000 камер фиксации нарушений ПДД, - МВД

Мы нуждаемся в более чем 2000 камер фиксации нарушений ПДД, - МВД

В Украине не хватает более двух тысяч видеокамер для автомобильной фиксации нарушений ПДД. МВД изучает несколько вариантов закупки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский в эфире токшоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы нуждаемся в более 2000 камер (автофиксации - ред.) по территории Украины, чтобы эффект был показательным. Сейчас прорабатываем с несколькими компаниями варианты закупки этих камер, чтобы установить их в следующем году", - заявил он.

Монастырский также рассказал о развертывании на украинских дорогах автомобилей-фантомов для фиксации нарушений.

"Также в ближайшее время на улицы украинских городов будут выпущены автомобили-фантомы. Без опознавательных знаков автомобиль будет ездить и фиксировать правонарушения", - рассказал Монастырский.

Читайте также: МВД планирует до конца следующего года установить видеокамеры в более чем 200 отделениях полиции, - Енин

видеофиксация (140) ПДД (532) шоу Шустера (315) видеонаблюдение (176) Монастырский (335)


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Топ комментарии
+13
Зачем вам камеры если вы даже определить на трасе в борисполь ( где куча камер) не в состоянии кто за рулём?...
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13.11.2021 06:43
+12
І що буде?
Невже будете саджати мажорів та ЗЕ-депутатів?

Не вірю !
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13.11.2021 01:40
+6
і ще камер з 2000 на вас, чесних мусорів, зовсім не погано було б....
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13.11.2021 01:44
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І що буде?
Невже будете саджати мажорів та ЗЕ-депутатів?

Не вірю !
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13.11.2021 01:40 Ответить
Хряк-депутатів.
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13.11.2021 02:09 Ответить
За шо саджати? На кожному світлофорі повісити камери і греби лопатою гроші до бюджету - бо дебіли рушають на жовтий, на ось-ось буде зелений. Або я зупинюся не на стоп лінії, а десь там...
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13.11.2021 05:56 Ответить
і ще камер з 2000 на вас, чесних мусорів, зовсім не погано було б....
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13.11.2021 01:44 Ответить
Якби ще з кожним порушенням штраф подвоювався. А так до сраки ті копійки нашим мажорчикам.
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13.11.2021 01:48 Ответить
Треба систему втрати балів вводити за порушення- в Іспанії у тебе є максимум 15,при найгрубшому порушенні втрачаєш 6, тому коли залишається <6, то права вилучають і на перездачу.
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13.11.2021 06:55 Ответить
мусорня їсти хоче, воювати ні - знайомо-зелене....
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13.11.2021 02:01 Ответить
от же ж падли товстенні на потребуеві...
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13.11.2021 03:08 Ответить
дитяча руця за мною? - з покоління в покоління передаеться.
наші внуки, правнуки, праправнукі за кацапнею прийдуть...
пощади не буде..
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13.11.2021 05:25 Ответить
Ми хочемо слідкувати за кожним рухом піддослідних скотиняк.
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13.11.2021 05:40 Ответить
Нема проблем - зверніться до волонтерського євробляхерського руху! Вони допоможуть!
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13.11.2021 06:21 Ответить
Ось хто і саме звідки на чергове народне повстання вирушить на приклад до столиці - то їм цікаве.
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13.11.2021 06:35 Ответить
Провокатор кацапский? Повстання захотел? Еще один проплаченный бунт и страны не будет.
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13.11.2021 07:32 Ответить
Зачем вам камеры если вы даже определить на трасе в борисполь ( где куча камер) не в состоянии кто за рулём?...
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13.11.2021 06:43 Ответить
Чепухня тупая! Всё они в состоянии, да вот только хотение отсутствует.
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13.11.2021 09:11 Ответить
то був Автопілот. Проблема в Збою программи. Всі претензії до Айтішників. Переводім стрєлкі мастєрскі.
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13.11.2021 09:21 Ответить
моностирському варто звернутись до малюські,в нього віп камери і сказав що всіх задовільнить.
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13.11.2021 06:59 Ответить
И это правильно! Пилоты задрали всех без исключения. Драть тварей, как Сидоровых коз.
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13.11.2021 07:30 Ответить
Так а может сразу по камере в кабинеты чиновников? Думаю собрать можно будет в бюджет на порядок больше чем с 10 млн. автомобилистов
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13.11.2021 07:39 Ответить
А трухина они смогут зафиксировать?
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13.11.2021 07:40 Ответить
Может пусть за свои купят? А то получается, купи нам камеру мы тебя с ее помощью оштрафуем.
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13.11.2021 08:10 Ответить
Ок, але умова! Вішаєте одну камеру - звільняєте одного поліцмена-дармоїда!

Це все маячня- поки не буде невідворотності покарання.
Займіться роботою!!
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13.11.2021 08:10 Ответить
В моєму містечку поставте пару штук біля відділення поліції, там їм прямо на сходи вже гадять, а вони не помічають.
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13.11.2021 08:24 Ответить
Снимите нахрен камеры с Бориспольской трассы и поставтье в нужные места... Один хрен от них там (на Бориспольской трассе) толку никакого...
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13.11.2021 08:33 Ответить
Трухин! Падлы! Совести у вас нет, а не камер.
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13.11.2021 09:09 Ответить
А французькі вертольоти пам'яті авакова в кількості 55 шт. ДЕ?
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13.11.2021 09:26 Ответить
вчора бачив мусорський пікап isudzu dmax, з наліпками, дискотекою і т.д. скажіть для чого мєнтам така машина ? це типу вокери техаські рейнджери ? у Львові ? чи через 2 роки її списати і закинути на ранчо відставного орденоносного пузатого мусора ?
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13.11.2021 09:48 Ответить
полицизационная диджилитация Украины...
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13.11.2021 10:01 Ответить
А может по линии фронта камер , оборудования , видео итд!!!! А здесь и так справитесь??? И зарплаты нормальные и дома кормят!!!!! Может жопой чаще шевелить???? А камеры потом - ПОСЛЕ ПОБЕДЫ!!!!
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13.11.2021 11:03 Ответить
В чем проблема?
Продайте аваковские вертолеты - денег НА ВСЕ ХВАТИТ!
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13.11.2021 11:08 Ответить
вам не вистачае камер у в"язниці для мусарні
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13.11.2021 11:09 Ответить
Никто не знает, что нарушение зафиксировано, поэтому никто не узнает, что нужные люди тихо все порешают по своих нарушениях...
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13.11.2021 11:54 Ответить
Ни для кого не секрет что существует база номеров на которые камеры не реагируют. И существует такса за включение номера в эту базу. Потому никто и не узнает.
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13.11.2021 12:58 Ответить
панове можновладці, про Харків не забудьте
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13.11.2021 13:40 Ответить
Почніть із себе,поставте камери на митниці,в прокуратурі,судах,Сервісних центрах МВС,МСЕК,віділах поліції,ВР,в комітетахВР,в облдержадміністраціях і т.д.
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13.11.2021 14:18 Ответить
По меньше воруйте !!И хватит вам не на 2000 камер , а на 20 тысяч камер!!!
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13.11.2021 16:00 Ответить
До выборов про это никто не говорил, налогоплательщик имел другие планы трат своих налогов,ваши камеры - чепуха,труха это доказал всей стране.
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13.11.2021 16:17 Ответить
Зачем камеры, если нарушители оказываются безнаказанными?
Штраф для мажора - смешно.
Штраф должен начинаться от 10% стоимости этого авто в автосалоне.
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13.11.2021 16:42 Ответить
 
 