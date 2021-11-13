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Новости Коронавирус и карантин
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Киевщина усилила карантин. Отныне для пользования общественным транспортом требуется COVID-сертификат

Киевщина усилила карантин. Отныне для пользования общественным транспортом требуется COVID-сертификат

Киевская область с 13 ноября ужесточает карантин. В частности, вводят новые правила для транспорта - будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Как отметили в Киевской ОГА, общественный транспорт в пределах области и в Киев будет курсировать по обычному графику. Вместе с тем, ездить в автобусах, маршрутках и электричках имеют право только COVID-безопасные пассажиры.

Таким образом, пассажиры должны иметь при себе один из этих документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку об излечении от коронавируса.

Читайте также: Пассажиры электричек на Киевщине с завтрашнего дня должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, - "Укрзализныця"

карантин (16729) Киевская область (4105) ограничение (119) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
І що воно дасть? Заразу це все одно ніяк нн спинить, навпаки, щеплені безсимптомно будуть розносити між всіма, як це зараз вже відбувається в Німеччині, Британії, Австрії
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13.11.2021 10:46
+5
100%, теперь ваксеры обилеченные будут свысока смотреть на пеших антиваксеров, а мы проезжая на машинах, будем с улыбкой смотреть, как в переполненных маршрутках половина привитых с вирусом заражают вторую половину привитых, но..... не будет ни осложнений, ни госпитализаций, все пройдет легко и мирненько. Главное в это верить
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13.11.2021 10:56
+4
И что для тебя лично это изменит?
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13.11.2021 10:45
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Не вакцинованим лісапети та самокати.
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13.11.2021 10:26 Ответить
Не знал что зеленский мер Киева)
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13.11.2021 10:28 Ответить
йди на йух, кацап "питя питрович"
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13.11.2021 10:34 Ответить
навіть "Брежнев не кривил душой, когда в декабре 1978‑го откровенно заявил: «Есть две вещи, которые всегда были и будут наиболее близки моему сердцу, всегда были и будут предметом моих главных забот. Это хлеб для народа и безопасность страны».
(https://rg.ru/2019/12/19/rodina-brezhnev.html)"
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13.11.2021 10:33 Ответить
Taк то был великий лидер, а не целовальщики ботинок глобалистской банды.
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13.11.2021 11:07 Ответить
Розумне рішення . 70% антиваксерів не є наглухо упоротими чи прихожанами московської "церкви" з тирсою в голові . Від багатьох з них чув : Почнуть щемити - тоді вакцинуюсь . Такі рішення треба запроваджувати по всій Україні ,+ заборона на працю не вакцинованим .
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13.11.2021 10:36 Ответить
И что для тебя лично это изменит?
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13.11.2021 10:45 Ответить
Вакцинація в нашій країні перестала бути методом профілактики захворювань. Наразі це стало боротьбою з правами людини. У тіх хто впроваджував терор завжди були прихильники серед народу. https://www.youtube.com/watch?v=rGr1m89hChQ&t=14s https://www.youtube.com/watch?v=rGr1m89hChQ&t=14s

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13.11.2021 13:18 Ответить
я не антиваксер, я ширнулся 2 дозами, но в транспорте с этим позорным сертефикатом кататся не собираюсь, давно хотел купить автомобиль, а сейчас мне подарили дополнительный стимул, а в заведения где будут требовать заходить с ним не буду чисто из принципа, альтернатива всегда есть
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13.11.2021 10:46 Ответить
100%, теперь ваксеры обилеченные будут свысока смотреть на пеших антиваксеров, а мы проезжая на машинах, будем с улыбкой смотреть, как в переполненных маршрутках половина привитых с вирусом заражают вторую половину привитых, но..... не будет ни осложнений, ни госпитализаций, все пройдет легко и мирненько. Главное в это верить
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13.11.2021 10:56 Ответить
Авто зараз це теж проблема, тому що на дорогах стало дуже багато машин і постійні пробки, також мало парко місць.
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13.11.2021 11:00 Ответить
І що воно дасть? Заразу це все одно ніяк нн спинить, навпаки, щеплені безсимптомно будуть розносити між всіма, як це зараз вже відбувається в Німеччині, Британії, Австрії
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13.11.2021 10:46 Ответить
А де взяти цей сертифікат наприклад людям в яких кнопковий телефон???
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13.11.2021 10:53 Ответить
у семейного врача обычно берут, телефон не выдает
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13.11.2021 11:00 Ответить
Сімейний врач дає сертифікат на папері?
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13.11.2021 11:07 Ответить
Є два варіанти. Або у сімейного лікаря, або роздрукувати папірець з QR-кодомз комп'ютера на сайті дії.
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13.11.2021 11:41 Ответить
да
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13.11.2021 17:05 Ответить
А в кого одне щеплення, а друге можна тільки зробити через 21 день, то що тоді робити?
З одним щепленням сертифікат не дають і одне щеплення діє тільки на жовту зону.
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13.11.2021 10:58 Ответить
Дають і з олдним щепленням: в сімейного в реестратурі своеї поліклініки, в додатку "дія": в телефон або з компьютера тоді можна роздрукувати, в транспор пускають, в торгівельні центри також.
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13.11.2021 11:12 Ответить
В Україні добре те що люди в один момент побігли всі вакцинуватися, а це дасть не поганий соціальний імунітет.
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13.11.2021 11:04 Ответить
будуть тяжкі наслідки - побічні ефекти
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13.11.2021 11:47 Ответить
Социальный иммунитет можешь вычеркнуть из методички, тема протухла еще при Иване Грозном
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13.11.2021 12:06 Ответить
Я мав на увазі колективний імунітет.
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13.11.2021 12:19 Ответить
Нет никакого ни коллективного ни социального иммунитета, люди заражаются повторно, даже привитые, ферштейн?
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13.11.2021 12:30 Ответить
Зачем в таких условиях колоть в себя какое то дерьмо или начинать жрать "новоизобретенные" таблетки, вопрос ума как минимум Эйнштейна
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13.11.2021 12:35 Ответить
Чому люди так бояться цієї прививки, наприклад від грипу теж є прививки, яка працює тільки 1 рік, на другий рік потрібно повторювати і так дальше.
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13.11.2021 11:06 Ответить
Тому що вакцини всі привозні, а не виробляються на Україні. І не відомо в яких умовах вони зберігались і який в них фактичний термін придатності. Крім того багато людей вже перехворіли, багато з них двічі. В цих людей вже є свій імунітет. Чому змушують колотись всіх не проводячи жодних досліджень. Медпрацівників не внесли в список на обов'язкову вакцинацію, через побоювання їх масових звільнень. Що такого знають медики що не хочуть вакцинуватись
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13.11.2021 11:33 Ответить
Просто серед медпрацівників є також будь-яка кількість дебілів, як і в загалі у суспільстві. Усі адекватні роблять щеплення.
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13.11.2021 18:02 Ответить
Прививка от гриппа эффективна менее чем на 50% и полностью неэффективна уже спустя 5 месяцев. Какой год??? И делать ее нужно за месяц до прогнозной эпидемии.
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13.11.2021 11:52 Ответить
как бы про ковид можно сказать тоже самое....
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13.11.2021 17:07 Ответить
Наразі ви все правильно говорите. Вам протирічать Антивакси.
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13.11.2021 23:46 Ответить
Це де ви взяли, що "всі побігли вакцинуватись"? Вакцинованих лише 8 млн. Щось я не бачу черг на пунктах вакцинації.
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13.11.2021 11:08 Ответить
Тому що зараз черги по всіх центрах вакцинації.
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13.11.2021 11:15 Ответить
Я вчора сам вакцинувався, пункт зчеплення працює з 9 год. я прийшов в 8-30 і там було в черзі десь 15 людей, і коли я чекав своєї черги постійно підходили нові люди.
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13.11.2021 11:18 Ответить
з ким ви там зчепилися??
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13.11.2021 17:08 Ответить
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13.11.2021 17:10 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С - нарiд).
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13.11.2021 11:08 Ответить
А вот зеля -гавно, порох-гавно, янык -гавно, ющ-гавно , кучма -гавно , а вот при кравчуке такого бы не было .....(с-нарид)
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13.11.2021 11:10 Ответить
Любий політик в любій країні буде гімном. Не хочеш бути гімном - не лізь в політику. Тільки в савєцкім союзі та КНДР сонцесяйні лідери. Хоча у нас теж є ностальгуючі, які ліплять ідолів з Порха, чи з Зє.
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13.11.2021 11:45 Ответить
обирати треба українця; останній був Петро Шелест. ПРОПОЗИЦІЯ: треба обрати на президента адвоката Сергія Гулу.
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13.11.2021 11:46 Ответить
Даже, если бы Президентом Украины был бы сегодня ,тот Президент которого, запоребриковые мрази убили в 99м , то он вряд ли смог бы противостоять ВОЗ. Хотя смог бы если было бы желание. Но там деньги.
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13.11.2021 12:03 Ответить
Гула конечно , человек хороший. Но у нас не настолько "демократия"
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13.11.2021 12:05 Ответить
Мудрое решение
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13.11.2021 11:09 Ответить
Туфта,ездят по ушам .За углом можно сесть.
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13.11.2021 11:25 Ответить
Ага жди...бумагу подсовывают первой...потом все остальное...
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13.11.2021 11:33 Ответить
Вхід в транспорт лише при наявності Конституції Україна, а вона скасовує атвоматично всі обмеження. НАГАДУВАННЯ: 1828 року в Севастополі ввели суворі карантинні обмеження через чуму. Це настільки допекло людей, що 1830 року місцевий люд підняв повстання, вбив губернатора і декого з його оточення. Скасували карантин. І якось сама чума з того часу взяла і пропала...
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13.11.2021 11:44 Ответить
Вступило в силу новое распоряжение КМУ. Теперь для свободного прохода в центры вакцинации нужно предъявлять сертефикат. А если у вас нету двух укольчиков, то зась
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13.11.2021 11:48 Ответить
А що таке COVID-безпечні пасажири? Тобто щеплений не може захворіти на ковід? То це маніпуляція.
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13.11.2021 11:55 Ответить
Нужно прекращать общаться с этими легко-текущими разносчиками чумы.
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13.11.2021 12:12 Ответить
Кароч! Хто не вакцинований - той ЛОХ!!!
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13.11.2021 12:08 Ответить
А хто вакцинованый- той вакцинованый лох.
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13.11.2021 12:49 Ответить
Ти шо, обідився? ))))))))))
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13.11.2021 12:57 Ответить
Дважды лох чи лахиня.
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13.11.2021 15:55 Ответить
Вместе с тем, ездить в автобусах, маршрутках и электричках имеют право только COVID-безопасные пассажиры

С каких это пор вакцинированные стал безопасными? Так же заражаются и заражают.
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13.11.2021 13:13 Ответить
и болеют....
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13.11.2021 17:09 Ответить
Для противников вакцинации несколько фактов в поддержку их аргументации.

По данным исследований, которые в своё время провел Испанский НИИ им. Т. Торквемады:
- около 30% получивших прививку никогда больше не будут ходить на работу;
- не менее 32% теперь вынуждены избавляться от волосяного покрова в нижней части лица и подносовой впадине;
- 99,9% вакцинированных не в состоянии пробежать 100 м быстрее чем за 10 сек;
- только 0,0027% принявших две инъекции вакцины от Ковид19 в состоянии прыгнуть выше 2 м 35 см.
- не менее 50% вакцинированных НИКОГДА больше не испытают радость материнства;
- почти 48% сделавших прививки вынуждены пользоваться бюстгальтерами;
И самое страшное - почти 100% после второй дозы прививки вынуждены будут почти ежедневно на протяжении ВСЕЙ ЖИЗНИ совершать дефекацию!
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13.11.2021 13:43 Ответить
Хто конкретно вводить ці правила?Указ,виписка,постанова,закон на основі чого вводиться.хто приймав,де голосували,хто голосував,конкретні призвища?????????????????????Це все суцільний бардак.
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13.11.2021 14:12 Ответить
 
 