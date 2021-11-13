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Киевщина усилила карантин. Отныне для пользования общественным транспортом требуется COVID-сертификат
Киевская область с 13 ноября ужесточает карантин. В частности, вводят новые правила для транспорта - будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации в Facebook.
Как отметили в Киевской ОГА, общественный транспорт в пределах области и в Киев будет курсировать по обычному графику. Вместе с тем, ездить в автобусах, маршрутках и электричках имеют право только COVID-безопасные пассажиры.
Таким образом, пассажиры должны иметь при себе один из этих документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку об излечении от коронавируса.
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+6 Andriy Marchyk
показать весь комментарий13.11.2021 10:46
+5 Antton Pappayev #491292
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+4 Привет
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(https://rg.ru/2019/12/19/rodina-brezhnev.html)"
З одним щепленням сертифікат не дають і одне щеплення діє тільки на жовту зону.
С каких это пор вакцинированные стал безопасными? Так же заражаются и заражают.
По данным исследований, которые в своё время провел Испанский НИИ им. Т. Торквемады:
- около 30% получивших прививку никогда больше не будут ходить на работу;
- не менее 32% теперь вынуждены избавляться от волосяного покрова в нижней части лица и подносовой впадине;
- 99,9% вакцинированных не в состоянии пробежать 100 м быстрее чем за 10 сек;
- только 0,0027% принявших две инъекции вакцины от Ковид19 в состоянии прыгнуть выше 2 м 35 см.
- не менее 50% вакцинированных НИКОГДА больше не испытают радость материнства;
- почти 48% сделавших прививки вынуждены пользоваться бюстгальтерами;
И самое страшное - почти 100% после второй дозы прививки вынуждены будут почти ежедневно на протяжении ВСЕЙ ЖИЗНИ совершать дефекацию!