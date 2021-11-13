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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за применения Bayraktar наемники российских оккупационных войск избегают "службы" на передовой, - Машовец

Из-за применения Bayraktar наемники российских оккупационных войск избегают

Беспилотники "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец заявил в интервью изданию Military Times, комментируя применение Вооруженными силами Украины против оккупационных войск РФ ударного беспилотного авиационного комплекса. Как информирует Цензор.НЕТ, фрагменты интервью Машовца публикует Главное управление разведки Минобороны Украины в соцсети "Фейсбук".

По словам Романа Машовца, БПАК "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки. 26 октября 2021 один из комплексов был использован против российской батареи. Как и ожидалось, подобная операция получила геополитический резонанс. Кроме того, украинская разведка сообщила, что среди российских оккупантов, и в первую очередь среди находящихся на линии столкновения, растет деморализация из-за понимания способностей украинских БпЛА.

"Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", – подытожил Машовец.

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"Я считаю, что эта ситуация лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне", – сказал он.

"Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем. Наши воины постоянно тренируются и улучшают свои навыки с каждым днем, неоднократно подтверждаемые партнерами НАТО во время совместных учений", - резюмировал он.

беспилотник (3516) Донбасс (26955) наемники рф (2070) Машовец (15) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+20
Треба валити окупантів щоб ср#ли у бліндажах - боялися вийти у туалет!
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13.11.2021 10:45
+13
заступник глави Офісу Президента
Далі можна не читати
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13.11.2021 10:44
+12
Лапшу по ушам развешивает. Такому утверждению можно было ы верить, если бы байрактары утюжили сепаров вдоль и поперек 24/7. Насколько я знаю их применили только раз по боевому назначению и то вне ведома вечноотвтдящего.
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13.11.2021 10:46
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Лапшу по ушам развешивает. Такому утверждению можно было ы верить, если бы байрактары утюжили сепаров вдоль и поперек 24/7. Насколько я знаю их применили только раз по боевому назначению и то вне ведома вечноотвтдящего.
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13.11.2021 10:46 Ответить
кацап "алекс" , йди в розкішницю
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13.11.2021 10:54 Ответить
Феерический идиот) С чего он взял, что они вообще об этом знают?)
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13.11.2021 10:43 Ответить
Как показывает реальная разведка среди них, то большинство из них верит, что это была постановка... Были бы 200-е, может бы инфа лучше разошлась, а так...
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13.11.2021 10:47 Ответить
1 офицер сдох, моцкалик...
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13.11.2021 18:04 Ответить
- Я человек завистливый, но тут завидовать нечему.
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13.11.2021 10:44 Ответить
Вот із-за такого "уникнення" щоденні обстріли і гинуть наші воїни.
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13.11.2021 10:44 Ответить
то дамбасяне ещё не знают про гей-излучатели ...
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13.11.2021 10:44 Ответить
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13.11.2021 10:56 Ответить
заступник глави Офісу Президента
Далі можна не читати
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13.11.2021 10:44 Ответить
Треба валити окупантів щоб ср#ли у бліндажах - боялися вийти у туалет!
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13.11.2021 10:45 Ответить
это уже не с нашим Бубой, он сцыкует
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13.11.2021 11:48 Ответить
Хіба ми застосовували байрактар на передовій ?
Та й то якихось дві болванки скинули па пріколу , знищивши лише кацапську гаубицю
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13.11.2021 10:45 Ответить
брехня про "знищення".

Як можна вибухом покурочити металеву гаубицю не зачепивши людей поряд?
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13.11.2021 10:56 Ответить
А какие виды боеприпасов вы знаете?)
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13.11.2021 11:06 Ответить
Кацапские, очевидно.
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13.11.2021 16:33 Ответить
в танк или в бмп попал бы кумулятивный заряд, мало бы не показалось
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13.11.2021 18:53 Ответить
Ну очень мало их используют, мало
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13.11.2021 10:46 Ответить
Россияне после байрактара жидко обхезались...
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13.11.2021 10:48 Ответить
Байрактар окрім усього іншого має ще і психологічний вплив. А раптом з"явиться нізвідки і як *****.
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13.11.2021 10:49 Ответить
Если бы Байрактары постоянно дежурили на фронте то и войны как таковой небыло бы. Боевики потихоньку спивались бы в своих норах, насиловали местных ватников и резали друг друга.
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13.11.2021 10:54 Ответить
Не зря же ***** столько визгу поднял. Весь его план по закошмариванию Украины под угрозой стал. Только наши придурки вместо поддобавить, начали оправдываться перед всеми и попрятали Байрактары обратно в ангары. Ато видите ли Путен недовольный. Вся наша стратегия оказывается ето удовлетворить *****. А ***** будет удовлетворен когда Украины не станет. Получается наша власть против Украины?
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13.11.2021 10:57 Ответить
Именно так и получается! Боевое применение "Байрактаров" Залужному строго запретил сам "верховный" Зе, однако же в силу своей трусости - приказ был устный. Так говорят знающие военные с передовой...
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13.11.2021 11:52 Ответить
Возможно. Очень многое зависит от командиров на передовой. Если нормальный командир то он не будет держать солдат в виде пушечного мяса. Иначе ето преступный приказ сидеть под обстрелами и терпеть. Если дадут преступный приказ скажет что сейчас положу рапорт на стол и идите сами штабные крысы на передовую. А они ой как боятся даже близко подойти к передовой. И даже не самого врага боятся а своих же подчиненных которые и пристрелить могут за то что положили их побратимов. Рассказывали что в Дебальцево штабные крысы боялись и близко подойти к обозленным добробатам потому что были случаи расстрела своими же. Поетому добробатов и расформировали.
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13.11.2021 12:29 Ответить
ОЙ!!!!!! А вы так сделайте что бы Украинцы в силу свою поверили!!!!! ОТПОР НУЖЕН!!!!!
Силу Страна должна знать свою!!!! А у нас каждый день за взятки садят и солдат убивают!!!!
Вы своем населении веру и огонь гасите!!!! Нет ни веры ни огня!!! Непонятна мне ЦЕЛЬ ваша-ВЛАСТЬ!!!
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13.11.2021 11:00 Ответить
При владі ************.
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13.11.2021 11:20 Ответить
От молодцы... Командование АТО на свой страх и риск несмотря на запрет открытия огня говнокомандующим применило Байрактар, а теперь эти офисные шлюхи приписывают это себе как подвиг. Да Байрактары должны круглосуточно в небе висеть и контролировать с последующим зашкваром рашоорков вдоль всей линии фронта.
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13.11.2021 11:22 Ответить
Ну да, тем более , шо какким бы он ни был, но после применения Байрактара против пушки, уволили министра обороны... Быстрее всего , он не представлял шо там деется на передовой, або и того похлеще, народу уже вкрай осто-опостылела пораженческо-уступническая политика верхов.
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13.11.2021 11:42 Ответить
Уж от вас этого точно не ожидал) Нет никакой взаимосвязи между применением Байрактара и увольнением министра) Не повторяйте раша сказки) О том что его уволят было известно еще ранее)
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13.11.2021 13:52 Ответить
Один раз не в счет. Отсутствие убитыми с нашей стороны - это показатель эффективности обороны.
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13.11.2021 11:37 Ответить
А в четырнадцатом i активная фаза была в нашу пользу (1:17). И так будет до полного освобождения всех наших территорий... NO PASARAN!!!
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13.11.2021 11:44 Ответить
Ну в общем всё без изменений. Шапкозакидательство и очковтирательство наше всё! Трижды одержали победу. Для кого эта тупая никчемная информация?! Боже, спаси Украину от идиотов!
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13.11.2021 11:48 Ответить
Шо, прям дважды одну речь повторил?
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13.11.2021 12:04 Ответить
Походу если ещё раз применить, ваще разбегутся.
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13.11.2021 12:52 Ответить
Кто хоть раз проезжал рядом с Газой мог наблюдать висячие над ней дирижабли, и поверьте оптика на них супермирового класса. Но дебилы все не унимаются, и активно роют туннели, чтобы нагадить соседу.
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13.11.2021 13:12 Ответить
Больше всех обосрался янелох! Как же ш теперь заглядывать... Байрактары должны работать круглосуточно!!! И валить эту падаль донбасскую! ОП ещё не открыло уголовное дело на оператора БПЛА? за диарею янелоха. Быдло - шо вы избрали...
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13.11.2021 13:17 Ответить
а парашенко с ху-лом в своё время мирно базарил...
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13.11.2021 18:06 Ответить
Байрактари в небо і Сирія 2.
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13.11.2021 14:05 Ответить
Байрактары и так в небе. Патрулируют, благодаря прекрасной оптике, выполняют разведку. Планирующие бомбы висят под крыльями, надо будет, в*бут
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13.11.2021 19:01 Ответить
А почему Турчинов занимался нахер ненужными ракетами , а не боевыми беспилотниками - мозгов не хватало или бабло осваивал?
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13.11.2021 14:41 Ответить
Кому не нужным ракетами? Кацапам? Им да, заноза в заднице украинские ракеты.
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13.11.2021 17:18 Ответить
Гарна новина - Байрактарам бути на пєрєдку
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13.11.2021 19:31 Ответить
От чому Кацапія так боїться прогресу - протиставити нічого
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13.11.2021 19:33 Ответить
 
 