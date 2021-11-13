Из-за применения Bayraktar наемники российских оккупационных войск избегают "службы" на передовой, - Машовец

Беспилотники "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец заявил в интервью изданию Military Times, комментируя применение Вооруженными силами Украины против оккупационных войск РФ ударного беспилотного авиационного комплекса. Как информирует Цензор.НЕТ, фрагменты интервью Машовца публикует Главное управление разведки Минобороны Украины в соцсети "Фейсбук".

По словам Романа Машовца, БПАК "Bayraktar TB2" показали свою эффективность не только для разведки. 26 октября 2021 один из комплексов был использован против российской батареи. Как и ожидалось, подобная операция получила геополитический резонанс. Кроме того, украинская разведка сообщила, что среди российских оккупантов, и в первую очередь среди находящихся на линии столкновения, растет деморализация из-за понимания способностей украинских БпЛА.

"Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", – подытожил Машовец.

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"Я считаю, что эта ситуация лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне", – сказал он.

"Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем. Наши воины постоянно тренируются и улучшают свои навыки с каждым днем, неоднократно подтверждаемые партнерами НАТО во время совместных учений", - резюмировал он.