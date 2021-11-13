Через застосування Bayraktar найманці російських окупаційних військ уникають "служби" на передовій, - Машовець
Безпілотники "Bayraktar TB2" показали свою ефективність не тільки для розвідки.
Проо це заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявив в інтерв’ю виданню "Military Times", коментуючи застосування Збройними Силами України проти окупаційних військ РФ ударного безпілотного авіаційного комплексу. Як інформує Цензор.НЕТ, фрагменти інтервью Машовця публікує Головне управління розвідки Міноборони України в соцмережі "Фейсбук".
За словами Романа Машовця, БпАК "Bayraktar TB2" показали свою ефективність не тільки для розвідки. 26 жовтня 2021 року один із комплексів був використаний проти російської батареї. Як і очікувалося, така операція отримала геополітичний резонанс. Крім того, українська розвідка повідомила, що серед російських окупантів, і в першу чергу серед тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, зростає деморалізація через розуміння спроможностей українських БпЛА.
"Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому", – підсумував Машовець.
"Я вважаю, що ця справа найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці", – сказав він.
"Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому. Наші воїни постійно тренуються та покращують свої навички з кожним днем, що неодноразово підтверджували партнери НАТО під час спільних навчань", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Далі можна не читати
Та й то якихось дві болванки скинули па пріколу , знищивши лише кацапську гаубицю
Як можна вибухом покурочити металеву гаубицю не зачепивши людей поряд?
Силу Страна должна знать свою!!!! А у нас каждый день за взятки садят и солдат убивают!!!!
Вы своем населении веру и огонь гасите!!!! Нет ни веры ни огня!!! Непонятна мне ЦЕЛЬ ваша-ВЛАСТЬ!!!