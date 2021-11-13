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Через застосування Bayraktar найманці російських окупаційних військ уникають "служби" на передовій, - Машовець

Через застосування Bayraktar найманці російських окупаційних військ уникають

Безпілотники "Bayraktar TB2" показали свою ефективність не тільки для розвідки.

Проо це заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявив в інтерв’ю виданню "Military Times", коментуючи застосування Збройними Силами України проти окупаційних військ РФ ударного безпілотного авіаційного комплексу. Як інформує Цензор.НЕТ, фрагменти інтервью Машовця публікує Головне управління розвідки Міноборони України в соцмережі "Фейсбук".

За словами Романа Машовця, БпАК "Bayraktar TB2" показали свою ефективність не тільки для розвідки. 26 жовтня 2021 року один із комплексів був використаний проти російської батареї. Як і очікувалося, така операція отримала геополітичний резонанс. Крім того, українська розвідка повідомила, що серед російських окупантів, і в першу чергу серед тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, зростає деморалізація через розуміння спроможностей українських БпЛА.

"Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому", – підсумував Машовець.

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"Я вважаю, що ця справа найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці", – сказав він.

"Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому. Наші воїни постійно тренуються та покращують свої навички з кожним днем, що неодноразово підтверджували партнери НАТО під час спільних навчань", - резюмував він.

Автор: 

безпілотник (4073) Донбас (22354) найманці рф (2043) Машовець (16) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+20
Треба валити окупантів щоб ср#ли у бліндажах - боялися вийти у туалет!
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13.11.2021 10:45
+13
заступник глави Офісу Президента
Далі можна не читати
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13.11.2021 10:44
+12
Лапшу по ушам развешивает. Такому утверждению можно было ы верить, если бы байрактары утюжили сепаров вдоль и поперек 24/7. Насколько я знаю их применили только раз по боевому назначению и то вне ведома вечноотвтдящего.
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13.11.2021 10:46
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Лапшу по ушам развешивает. Такому утверждению можно было ы верить, если бы байрактары утюжили сепаров вдоль и поперек 24/7. Насколько я знаю их применили только раз по боевому назначению и то вне ведома вечноотвтдящего.
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13.11.2021 10:46 Відповісти
кацап "алекс" , йди в розкішницю
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13.11.2021 10:54 Відповісти
Феерический идиот) С чего он взял, что они вообще об этом знают?)
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13.11.2021 10:43 Відповісти
Как показывает реальная разведка среди них, то большинство из них верит, что это была постановка... Были бы 200-е, может бы инфа лучше разошлась, а так...
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13.11.2021 10:47 Відповісти
1 офицер сдох, моцкалик...
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13.11.2021 18:04 Відповісти
- Я человек завистливый, но тут завидовать нечему.
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13.11.2021 10:44 Відповісти
Вот із-за такого "уникнення" щоденні обстріли і гинуть наші воїни.
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13.11.2021 10:44 Відповісти
то дамбасяне ещё не знают про гей-излучатели ...
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13.11.2021 10:44 Відповісти
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13.11.2021 10:56 Відповісти
заступник глави Офісу Президента
Далі можна не читати
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13.11.2021 10:44 Відповісти
Треба валити окупантів щоб ср#ли у бліндажах - боялися вийти у туалет!
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13.11.2021 10:45 Відповісти
это уже не с нашим Бубой, он сцыкует
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13.11.2021 11:48 Відповісти
Хіба ми застосовували байрактар на передовій ?
Та й то якихось дві болванки скинули па пріколу , знищивши лише кацапську гаубицю
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13.11.2021 10:45 Відповісти
брехня про "знищення".

Як можна вибухом покурочити металеву гаубицю не зачепивши людей поряд?
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13.11.2021 10:56 Відповісти
А какие виды боеприпасов вы знаете?)
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13.11.2021 11:06 Відповісти
Кацапские, очевидно.
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13.11.2021 16:33 Відповісти
в танк или в бмп попал бы кумулятивный заряд, мало бы не показалось
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13.11.2021 18:53 Відповісти
Ну очень мало их используют, мало
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13.11.2021 10:46 Відповісти
Россияне после байрактара жидко обхезались...
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13.11.2021 10:48 Відповісти
Байрактар окрім усього іншого має ще і психологічний вплив. А раптом з"явиться нізвідки і як *****.
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13.11.2021 10:49 Відповісти
Если бы Байрактары постоянно дежурили на фронте то и войны как таковой небыло бы. Боевики потихоньку спивались бы в своих норах, насиловали местных ватников и резали друг друга.
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13.11.2021 10:54 Відповісти
Не зря же ***** столько визгу поднял. Весь его план по закошмариванию Украины под угрозой стал. Только наши придурки вместо поддобавить, начали оправдываться перед всеми и попрятали Байрактары обратно в ангары. Ато видите ли Путен недовольный. Вся наша стратегия оказывается ето удовлетворить *****. А ***** будет удовлетворен когда Украины не станет. Получается наша власть против Украины?
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13.11.2021 10:57 Відповісти
Именно так и получается! Боевое применение "Байрактаров" Залужному строго запретил сам "верховный" Зе, однако же в силу своей трусости - приказ был устный. Так говорят знающие военные с передовой...
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13.11.2021 11:52 Відповісти
Возможно. Очень многое зависит от командиров на передовой. Если нормальный командир то он не будет держать солдат в виде пушечного мяса. Иначе ето преступный приказ сидеть под обстрелами и терпеть. Если дадут преступный приказ скажет что сейчас положу рапорт на стол и идите сами штабные крысы на передовую. А они ой как боятся даже близко подойти к передовой. И даже не самого врага боятся а своих же подчиненных которые и пристрелить могут за то что положили их побратимов. Рассказывали что в Дебальцево штабные крысы боялись и близко подойти к обозленным добробатам потому что были случаи расстрела своими же. Поетому добробатов и расформировали.
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13.11.2021 12:29 Відповісти
ОЙ!!!!!! А вы так сделайте что бы Украинцы в силу свою поверили!!!!! ОТПОР НУЖЕН!!!!!
Силу Страна должна знать свою!!!! А у нас каждый день за взятки садят и солдат убивают!!!!
Вы своем населении веру и огонь гасите!!!! Нет ни веры ни огня!!! Непонятна мне ЦЕЛЬ ваша-ВЛАСТЬ!!!
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13.11.2021 11:00 Відповісти
При владі ************.
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13.11.2021 11:20 Відповісти
От молодцы... Командование АТО на свой страх и риск несмотря на запрет открытия огня говнокомандующим применило Байрактар, а теперь эти офисные шлюхи приписывают это себе как подвиг. Да Байрактары должны круглосуточно в небе висеть и контролировать с последующим зашкваром рашоорков вдоль всей линии фронта.
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13.11.2021 11:22 Відповісти
Ну да, тем более , шо какким бы он ни был, но после применения Байрактара против пушки, уволили министра обороны... Быстрее всего , он не представлял шо там деется на передовой, або и того похлеще, народу уже вкрай осто-опостылела пораженческо-уступническая политика верхов.
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13.11.2021 11:42 Відповісти
Уж от вас этого точно не ожидал) Нет никакой взаимосвязи между применением Байрактара и увольнением министра) Не повторяйте раша сказки) О том что его уволят было известно еще ранее)
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13.11.2021 13:52 Відповісти
Один раз не в счет. Отсутствие убитыми с нашей стороны - это показатель эффективности обороны.
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13.11.2021 11:37 Відповісти
А в четырнадцатом i активная фаза была в нашу пользу (1:17). И так будет до полного освобождения всех наших территорий... NO PASARAN!!!
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13.11.2021 11:44 Відповісти
Ну в общем всё без изменений. Шапкозакидательство и очковтирательство наше всё! Трижды одержали победу. Для кого эта тупая никчемная информация?! Боже, спаси Украину от идиотов!
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13.11.2021 11:48 Відповісти
Шо, прям дважды одну речь повторил?
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13.11.2021 12:04 Відповісти
Походу если ещё раз применить, ваще разбегутся.
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13.11.2021 12:52 Відповісти
Кто хоть раз проезжал рядом с Газой мог наблюдать висячие над ней дирижабли, и поверьте оптика на них супермирового класса. Но дебилы все не унимаются, и активно роют туннели, чтобы нагадить соседу.
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13.11.2021 13:12 Відповісти
Больше всех обосрался янелох! Как же ш теперь заглядывать... Байрактары должны работать круглосуточно!!! И валить эту падаль донбасскую! ОП ещё не открыло уголовное дело на оператора БПЛА? за диарею янелоха. Быдло - шо вы избрали...
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13.11.2021 13:17 Відповісти
а парашенко с ху-лом в своё время мирно базарил...
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13.11.2021 18:06 Відповісти
Байрактари в небо і Сирія 2.
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13.11.2021 14:05 Відповісти
Байрактары и так в небе. Патрулируют, благодаря прекрасной оптике, выполняют разведку. Планирующие бомбы висят под крыльями, надо будет, в*бут
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13.11.2021 19:01 Відповісти
А почему Турчинов занимался нахер ненужными ракетами , а не боевыми беспилотниками - мозгов не хватало или бабло осваивал?
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13.11.2021 14:41 Відповісти
Кому не нужным ракетами? Кацапам? Им да, заноза в заднице украинские ракеты.
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13.11.2021 17:18 Відповісти
Гарна новина - Байрактарам бути на пєрєдку
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13.11.2021 19:31 Відповісти
От чому Кацапія так боїться прогресу - протиставити нічого
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13.11.2021 19:33 Відповісти
 
 