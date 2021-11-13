РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10450 посетителей онлайн
Новости
6 593 48

Военные учения НАТО в Черном море – угроза для РФ, - Путин

Военные учения НАТО в Черном море – угроза для РФ, - Путин

Президент России Владимир Путин утверждает, что учения НАТО в Черном море якобы представляют угрозу для РФ, поскольку альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

По его словам, Минобороны России предложило провести в Черном море обучение в ответ на действия НАТО, но президент Путин "считал это нецелесообразным".

Он подчеркнул, что нет необходимости нагнетать обстановку, поэтому российские военные ограничиваются только сопровождением самолетов и кораблей НАТО.

Читайте также: Россия намерена в ноябре провести испытание нового ракетного корабля в Черном море

НАТО (9931) путин (31191) военные учения (3456) Черное море (1470)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Чёрное море не твое внутреннее море, более того береговая линия РФ в черном море составляет только десять процентов, так что пошло нах пуйло сраное
показать весь комментарий
13.11.2021 12:13
+16
Действия полиции угрожает ворам грабящим банк.
Заявление воров.
показать весь комментарий
13.11.2021 12:20
+12
Ага. Угрожают ***** помешать захвату Украины. Не обращайте внимание. Типичное поведение гопника, которому угрожает очкарик у которого не оказалось мелочишка
показать весь комментарий
13.11.2021 12:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Угрожают ***** помешать захвату Украины. Не обращайте внимание. Типичное поведение гопника, которому угрожает очкарик у которого не оказалось мелочишка
показать весь комментарий
13.11.2021 12:13 Ответить
может через портал во Вселенной отправить Прашку куда то за миллионы парсеков от Земли??????
показать весь комментарий
13.11.2021 13:49 Ответить
что, Вова, страшно ?

«Тебя посодют, а ты не воруй! Крым
показать весь комментарий
13.11.2021 14:23 Ответить
Чёрное море не твое внутреннее море, более того береговая линия РФ в черном море составляет только десять процентов, так что пошло нах пуйло сраное
показать весь комментарий
13.11.2021 12:13 Ответить
Сцыт когда страшно
показать весь комментарий
13.11.2021 17:17 Ответить
Військові навчання РФ у Чорному морі загроза Україні,Туреччині, Болгарії, Румунії, Молдові і всьому людству! Перекрити їм Босфор і Дарданели , всі порти у Світі ! Путін і його шобло вороги людства!
показать весь комментарий
10.02.2022 04:33 Ответить
Угроза в твоей шизанутой башке, НАТО не нужны такие голодранцы как рашка
показать весь комментарий
13.11.2021 12:14 Ответить
А в Беларуси и на Донбассе- венец мира.
показать весь комментарий
13.11.2021 12:18 Ответить
Якби НАТО хотіло територію так званої роССії з бородатими і вшивими холопами,то давно б захопила.
показать весь комментарий
13.11.2021 12:19 Ответить
Боже, яке воно дурне.
показать весь комментарий
13.11.2021 12:19 Ответить
Действия полиции угрожает ворам грабящим банк.
Заявление воров.
показать весь комментарий
13.11.2021 12:20 Ответить
Как только этот слабоумный до этого додумался )) Ну ,а типа Крым с Донбассом,то не было для этого перспективой ? )))
показать весь комментарий
13.11.2021 12:20 Ответить
боялся насмешить НАТО до смерти своими корьітами
показать весь комментарий
13.11.2021 12:21 Ответить
Будь-які дії, що на шкоду пі...дарації - УКРАЇНІ ДО ВПОДОБИ!!! -
показать весь комментарий
13.11.2021 12:21 Ответить
Ну і ... Жеріть, падли! І най вам,гнидам, УКРАЇНА поперек горлянки встане !!!
показать весь комментарий
13.11.2021 12:24 Ответить
Хан нашвабрии грозно морщит ботоксный лоб. Держите его семеро.))
показать весь комментарий
13.11.2021 12:22 Ответить
Не и, муйло и впрям думает , шо все вокруг - такие же дурачки как и он.... С его слов НАТО+ США нэви, не то шо в Севасе, в самом Черном море - ему загроза... П.дло, замалчивает, шо НАТА с амеро-японскими нэви ему не представляют угрозы в самом ВЛДВ... - https://youtu.be/jcUd1Mrkra4 Корабли США и Японии прибыли во Владивосток
показать весь комментарий
13.11.2021 12:24 Ответить
Блин, чем дальше, тем больше убеждаюсь что метр шыисят совсем з головой не дружет. Везде враги. А почему он на Литву и Латвию не наезщает ? Там тоже НАТО.
показать весь комментарий
13.11.2021 12:28 Ответить
Це море укрів, набий собі на лобі ***** сране
показать весь комментарий
13.11.2021 12:31 Ответить
харашо ж йому вожжа під хвіст попала
вожжа називається штабний корабель USS Mount Whitney, флагман Шостого флоту США
отой, що в один залп сягає москви

показать весь комментарий
13.11.2021 12:34 Ответить
Кстати, а что там флагман расие ? Тот что кузя. Порезали на метал ?
показать весь комментарий
13.11.2021 12:40 Ответить
"Кузя" - герой України, нє вийдєт, і нє надєйтєсь

У России проблемы с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", который уже 5 лет находится на ремонте. Сроки возврата корабля в эксплуатацию снова сдвинули. Об этом сообщило российское издание РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник. Планировалось, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в конце 2021 года. Однако отремонтировать его не успевают. Сроки перенесли как минимум на год якобы по причине "погодных условий". "Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет, скорее всего, в теплое время следующего года", - сообщил источник. Стоит отметить, что докование крейсера россияне планировали осуществить летом нынешнего года, что позволило бы вернуть "Адмирала Кузнецова" российскому флоту в 2022 году. Однако теперь конечная дата неизвестна - https://www.dialog.ua/war/239698_1636296645
показать весь комментарий
13.11.2021 12:46 Ответить
по причине "погодных условий" ? Ну да, смешно. Это случайно не там верфь во время стройки навернулась ?
показать весь комментарий
13.11.2021 13:06 Ответить
Надо же, а по виду на прогулочный корабль похож..
показать весь комментарий
13.11.2021 19:40 Ответить
визжат о вяличии, обсераясь от одного корабля - было же дело в Балтийское море зашел 1 ракетный крейсер, или эсминец - так русня срочно все жестянки свои вывела в море, типо шоб не уничтожил их... один корабль - и вяликие на бутылке. даже не верится что эти чмошники нас в рабстве держали сотни лет
их даже чукчи гоняли ведь кучу лет, и только водкой сломили чукчей
показать весь комментарий
13.11.2021 12:35 Ответить
НАТО - это защита мира от различных бандитских режимов, например от таких как мафиозно-клептократический полуфашистский режим, который сейчас обитает за кремлёвскими стенами и чей ставленник ботоксный фюрер Путлер сейчас на троне.
Часто слышно как нынешние кремлёвские гопники вбивают в головы ватноголовой биомассе пропагандистскую догму "об угрозе расширения НАТО". Понятно, что это пропагандистский бред, вбиваемый в головы пастве тоталитарно-мафиозными режимами, чтобы продолжать под этот шумок дербанить свои страны и жировать на этом, пока население трясётся в страхе от пропагандистских завываний подобного типа от прикормленных теле-пастухов. Рассмотрим ситуацию для примера в географическом разрезе, с востока на запад. На востоке Япония, Южная Корея, Тайвань - 3 дружественные страны США. Южную Корею США вообще спасли от полной гибели в виде возможной полной оккупации полуострова северокорейским режимом - копией чудовищного, людоедского режима сталинистского типа с концлагерями и т. п. А сейчас Южная Корея - одна из наиболее влиятельных стран мира, с высокотехнологичной промышленностью, один из грандов мирового судостроения с ВВП почти равным ВВП России её огромными доходами от нефти, газа и другого высоколиквидного сырья, но в Южной Корее, в отличие от сырьевой России этот ВВП - практически полностью высокотехнологичный, то есть основан на интеллекте.
Далее на запад - Китай, Монголия, страны Центральной Азии, Грузия, Украина, Беларусь, Прибалтика Финляндия, и только самый краешек Норвегии. То есть Россия граничит с НАТО только в виде стран Прибалтики. Таким образом никак нельзя считать, что НАТО якобы "намеренно окружает Россию в милитаристских целях". Скорее наоборот. Прибалтика вошла в НАТО, так как это миролюбивые страны, они веками такими были. но несколько раз их оккупировала Россия. Вот для защиты от этого, для сохранения своей независимости от возможной оккупации с востока, что уже не раз было, они и присоединились к НАТО - в оборонительных целях. Разве не так? И пропагандисты ведь не освещают эту тему в подобном разрезе, не правда ли? Поэтому всякий раз, когда смотрите российский зомбоящик, знайте, что вами манипулируют в пропагандистских, политиканских целях, и это делает давно уже дискредитировавший себя в глазах мирового сообщества режим, находящийся ныне за стенами Кремля
показать весь комментарий
13.11.2021 12:36 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2021 12:36 Ответить
вот так и Голобородько президентом стал, а ведь мог и на зоне сидеть.

но мне кажется, что еще не все роли ЗЕ-лей сыграны.....
показать весь комментарий
13.11.2021 14:31 Ответить
А "військові навчання РФ біля кордонів України - загроза Україні От і "порозумілися"!
показать весь комментарий
13.11.2021 12:39 Ответить
Для РФ НАТО такая же угроза , как и комбаин ДЖОН ДИР для хлебороба!!!!
Угроза для людей это кремлевские шизофреники, может они там все сифилисом мозга заболевают!!!!
показать весь комментарий
13.11.2021 12:44 Ответить
Пора предложить НАТО учение приближённые к боевым условиям, на территории Украины! Высадка десанта и обезвреживание террористов на полуострове Крым!
PS: Только боюсь, зЕлох не разрешит...
показать весь комментарий
13.11.2021 12:50 Ответить
Большая часть побережья Черного моря принадлежит странам НАТО ( Турция, Румыния, Болгария), кроме этого черноморскими державами являются и страны сотрудничающие с НАТО и желающие туда вступить ( Грузия и Украина) Почему бы им в таком случае им и их союзникам не проводить учения в практически своей море. ( это по сути такое же право как проводить учения для РФ но только с большей долей законности, потому что Рф использует в своих учениях и акватории оккупированных территорий Крыма и Абхазии).)
показать весь комментарий
13.11.2021 12:50 Ответить
Рф-угроза МИРУ во всём мире. Так было со времен московии, так есть и так будет,покуда не исчезнет это квазигосударство.
показать весь комментарий
13.11.2021 12:51 Ответить
Угроза не паРаше , а ее планам по захвату юга Украины !
показать весь комментарий
13.11.2021 12:57 Ответить
ты ж, придурок, когда-то хотел ввступать в НАТУ?)))
показать весь комментарий
13.11.2021 12:57 Ответить
Все что делает то или иное государство для самообороны от агрессии РФ, РФ считает угрозой для себя. Объясняется это очень просто - если банда гопников получает ответку у всех на виду - это позор для главаря гопников и его холуев. За это главаря могут и убить. Альфа самец бабуинов должен быть всегда крут и нахален. Когда рашисты понимают что могут получить отпор - они всегда истерят - а ну как крепостные поймут что царь не настоящий.
показать весь комментарий
13.11.2021 13:02 Ответить
вот тут не ясно. что вепсянский карликовый пигмей имел в виду? какое отношение эта на мордовия имеет к черному морю? у них ведь есть море лаптевых, карское и кусочек северного ледовитого океана с белыми медведями.
показать весь комментарий
13.11.2021 13:02 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2021 13:06 Ответить
ОДА КАЦАПУ.

Вот за кем ваш триколор?Ведь царя то - стяги,
Да и Власову помог: «идти из Варяги».
Ради все чего- потуги?К чему -перемены:
Превращать страну в бедлам, надо ль флага смены?

-Бессомненно, чтобы скрыть, кто за этим всем стоит
Нужны часты смены, флага перемены.
Но в петрушке - суть одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, кацап забывает.

Ведь оттуда ветер веет- гордо знамя реет.
Что , кацап? Он - не смышленный. Когда он прозреет?
Потому в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего им кол осины, если знать - где козни?

ПОСЛЕСЛОВИЕ...Что история страны, той - где проживаешь,
Если хочешь видеть в ней, теньгу, что меняешь?
Аль воротишь ее вспядь? Неужто изменишь?
Парадокс, ведь: не поверишь- предсказать не смеешь.
показать весь комментарий
13.11.2021 13:14 Ответить
А Путлер может послать туда свой авианосец "Адмирал Кузнецов". Этим он подставит под двойной удар английских моряков. Они ещё не отдышались после того как "Кузя" Ла-Манш проходил. А може это и полезно от Ковида.
показать весь комментарий
13.11.2021 13:50 Ответить
Да там не факт, что этот авиапоносец ещё на плаву. Последние новости про него были что он угробил плавучий док. Может его там притопили уже, чтоб он больше не наносил убытков.
показать весь комментарий
13.11.2021 19:38 Ответить
"Навчання у відповідь" бояться проводити - переживають що Натівці і увесь світ животи від реготу понадртвають !
показать весь комментарий
13.11.2021 14:20 Ответить
Які навчання! Літакопаду мало, "корита" ще будете топити! Одного "Ашота" достатньо вам і без військових навчань НАТО.
показать весь комментарий
13.11.2021 14:30 Ответить
На жаль, але тут вимушений буду згодитися з воно, що воно правий. Так. Навчання НАТО і не тільки в Чорному морі для воно - загроза. І навіть серйозніша ніж воно дума. Ну стосовно "не буди лиха..." всі знають крім мабуть воно.
показать весь комментарий
13.11.2021 17:26 Ответить
Существование смехстраны Россия - угроза всему миру. Имхо, угроза должна быть уничтожена!
показать весь комментарий
13.11.2021 18:09 Ответить
Дебилы, ..дь. Угроза для рф это учения рф в Белоруссии.
показать весь комментарий
13.11.2021 19:36 Ответить
Низький уклін Вам Українські інженери-розробники...У вас золоті руки і Ви у нас люди на вагу золота як і наші військові!!!
показать весь комментарий
14.04.2022 21:27 Ответить
 
 