Мюнхен готов принять мигрантов с белорусско-польской границы, - польское ТВ
Власти Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.
Об этом сообщает польский телеканал Polsat, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы больше не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", - приводит телеканал цитату из сообщения для прессы, обнародованного городскими властями Мюнхена.
"Для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет самый высокий приоритет. В связи с этим мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять в Мюнхене людей, застрявших на границе, и на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища", – говорится в сообщении.
Власти Мюнхена полагают, что мигрантов можно было бы принять в рамках и региональных, и государственных программ. "Можно принять этих людей для проведения процедур, связанных с получением убежища в Германии, однако у Мюнхена нет соответствующей правовой основы для этого, поэтому в этом случае необходимо переправить мигрантов в столицу Баварии при содействии высшей власти", - отмечается в коммюнике.
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https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-polen-belarus-1.5461097
То, что она высказала - ни к чему не обязывающее частное мнение, по крайней мере пока
немцы не учли: зверушки хорошо плодятся и через 20 лет в школах Мюнхена в первом классе будет только один (и это тоже не точно!) первоклассник немец
"Але в чому ж вигода? По-перше, Київ, погодившись прийняти цих нещасних, покаже всьому світу свою суб'єктність. Як ******* висловлюватись на Банковій. Москва і Мінськ створили кризу, а ми її готові вирішити. Навіть частково взявши фінансування проживання мігрантів на себе. Тут варто нагадати, що у багатьох із тих, кого обманом звів до себе Лукашенко, є освіта, спеціальність, тобто вони можуть стати нам корисними.
Що натомість за жест доброї волі дасть нам Європа? Тут можна згадати досвід Туреччини. У 2016 р. президент Реджеп Таїп Ердоган взяв на себе зобов'язання розмістити у своїй країні 3,6 млн біженців. В обмін Євросоюз зобов'язався дати Туреччині 6 млрд євро та прискорити переговори про членство в ЄС та лібералізацію візового режиму. Хоча із виконанням обіцянок не склалося. Занадто їх завищили.
Сьогодні для нас найважливіше питання енергетики. То чи не розумніше дати притулок у себе біженцям, отримавши від Європи і гроші, і гарантії нашої енергобезпеки після 2024 р., коли Росія припинить постачати газ українською трубою? У 2024-му Зеленський спробує стати президентом вдруге, і якщо тимчасовий будинок для кількох тисяч мігрантів коштуватиме йому пунктів рейтингу зараз, то дружнє плече Заходу в питаннях енергетики може компенсувати цю втрату".
https://www.dsnews.ua/ukr/setevoy_orakul/kurdy-v-ukraine-chto-ostavit-ot-reytinga-zelenskogo-migracionnyy-krizis-13112021-442623
А у містян спитати не подумали ? Щоб хоч якось орієнтуватися в ситуації.
" Gutta cavat lapidem non vi, sed ***** cadendo"
Доктор говорит, а где муж? почему не привили с собой.
Женщина говорит, так он в коридоре.
Доктор открывает дверь и выглядывает в коридор.
Закрывает дверь и говорит, тю, так он у вас пид***с.
Женщина говорит врачу, а говорил всегда мне, что он социал-демократ.
Толерантність - це коли хочеться сказати правду, а нізя.