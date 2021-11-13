Мюнхен готов принять мигрантов с белорусско-польской границы, - польское ТВ

Власти Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает польский телеканал Polsat, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы больше не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", - приводит телеканал цитату из сообщения для прессы, обнародованного городскими властями Мюнхена.

"Для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет самый высокий приоритет. В связи с этим мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять в Мюнхене людей, застрявших на границе, и на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища", – говорится в сообщении.

Власти Мюнхена полагают, что мигрантов можно было бы принять в рамках и региональных, и государственных программ. "Можно принять этих людей для проведения процедур, связанных с получением убежища в Германии, однако у Мюнхена нет соответствующей правовой основы для этого, поэтому в этом случае необходимо переправить мигрантов в столицу Баварии при содействии высшей власти", - отмечается в коммюнике.

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