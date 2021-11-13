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Мюнхен готов принять мигрантов с белорусско-польской границы, - польское ТВ

Мюнхен готов принять мигрантов с белорусско-польской границы, - польское ТВ

Власти Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает польский телеканал Polsat, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы больше не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", - приводит телеканал цитату из сообщения для прессы, обнародованного городскими властями Мюнхена.

"Для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет самый высокий приоритет. В связи с этим мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять в Мюнхене людей, застрявших на границе, и на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища", – говорится в сообщении.

Власти Мюнхена полагают, что мигрантов можно было бы принять в рамках и региональных, и государственных программ. "Можно принять этих людей для проведения процедур, связанных с получением убежища в Германии, однако у Мюнхена нет соответствующей правовой основы для этого, поэтому в этом случае необходимо переправить мигрантов в столицу Баварии при содействии высшей власти", - отмечается в коммюнике.

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Беларусь (7886) Германия (6921) мигранты (979) Мюнхен (198)


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Топ комментарии
+50
А украинцам надо судорожно искать немецких родственников, показывать своё образование и очень нужную в Германии специальность, какой у вас банковский счёт, какой вы благонадёжный в плане криминала и кучу всего остального. А целым кишлакам и таборам бабаев оказывается просто можно толпой ломануться через границу и вуаля, уже почти в сытом Мюнхене... А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?
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13.11.2021 13:36
+49
Зачем им посредники? Пускай сразу весь Ирак, Иран и Сирию в Мюнхен переселяют.
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13.11.2021 13:30
+47
так отправляйте Люфтганзу в Минск
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13.11.2021 13:21
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Страница 2 из 2
Немцы подурели,что ли ? Чем наглее требования - тем они уступчивее ?
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13.11.2021 14:25 Ответить
Немцы узнют на своём горьком опыте, что такое мультикультурализм, но будет уже поздно. Когда жил несколько лет в Европе всегда удивлялся: почему местные политические партии так легко и дёшево продают места в своих избирательных списках разным зверушкам? Деньги, выходит, не пахнут?
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13.11.2021 14:31 Ответить
Не знаю в чем дело. Но коррупции у них точно нет. Иначе бы было как у нас.И кацапы превратили бы их во вторую Украину. Но этого не происходит.Потому,что высокие зарплаты. И подкупить их очень затратно.
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13.11.2021 14:51 Ответить
20 років живу у Німеччині. Народний обранець України має грошей більше, ніж німецький. Суддя в Україні має хабара стільки, що німецьким усім разом не снилося. Чому тоді їх наприклад, путін не купить? Тому що спецслужби працюють як належно, на країну. Тому не тільки звичайний німець не голодує та має житло, а й негромадяни.
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16.11.2021 00:21 Ответить
Пока нашел на эту тему только статью в Süddeutsche Zeitung. Думаю, все это очень большое преувеличение.
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-polen-belarus-1.5461097
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13.11.2021 14:28 Ответить
Так это и есть инициатива бюргоместерши из Мюнхена Verene Dietl. Оказывается она ещё в конце октября готовилась принять беженцев. Никакого преувеличения нет.
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13.11.2021 16:27 Ответить
Мэр (Oberbürgermeister) у нас Dieter Reiter, Verena Dietl - заместитель мэра (3. Bürgermeisterin).
То, что она высказала - ни к чему не обязывающее частное мнение, по крайней мере пока
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13.11.2021 18:02 Ответить
Просто цікаво де вона буде їх в Мюнхені селити, зважаючи що тут знайти квартиру важко. Це можливо в східній Німеччині ще могли б десь знайти місце, але ці біженці не останні, тому тут треба дуже зважено приймати їх, а то так можна всю Африку та Близький Схід прийняти.
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15.11.2021 14:12 Ответить
Да ну, какие квартиры, максимум Wohnheim. Но даже так принять несколько тысяч человек проблематично. Уверен, это просто популизм.
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15.11.2021 14:55 Ответить
Ультра правые ей это не дадут сделать
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16.11.2021 22:51 Ответить
Молодцы! То-то радости у коренного населения Германии: зверушки ещё не все зас*али, не все испохабили, и наркота ещё не продаётся в каждом подземном переходе…
немцы не учли: зверушки хорошо плодятся и через 20 лет в школах Мюнхена в первом классе будет только один (и это тоже не точно!) первоклассник немец
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13.11.2021 14:29 Ответить
Їх 3 роки тому, було вже безліч в Берліні.
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13.11.2021 19:54 Ответить
Вже пишуть, що Україні вигідно прийняти біженців, бо Європа дасть гроші, а Бубочці це підніме рейтинг.

"Але в чому ж вигода? По-перше, Київ, погодившись прийняти цих нещасних, покаже всьому світу свою суб'єктність. Як ******* висловлюватись на Банковій. Москва і Мінськ створили кризу, а ми її готові вирішити. Навіть частково взявши фінансування проживання мігрантів на себе. Тут варто нагадати, що у багатьох із тих, кого обманом звів до себе Лукашенко, є освіта, спеціальність, тобто вони можуть стати нам корисними.

Що натомість за жест доброї волі дасть нам Європа? Тут можна згадати досвід Туреччини. У 2016 р. президент Реджеп Таїп Ердоган взяв на себе зобов'язання розмістити у своїй країні 3,6 млн біженців. В обмін Євросоюз зобов'язався дати Туреччині 6 млрд євро та прискорити переговори про членство в ЄС та лібералізацію візового режиму. Хоча із виконанням обіцянок не склалося. Занадто їх завищили.

Сьогодні для нас найважливіше питання енергетики. То чи не розумніше дати притулок у себе біженцям, отримавши від Європи і гроші, і гарантії нашої енергобезпеки після 2024 р., коли Росія припинить постачати газ українською трубою? У 2024-му Зеленський спробує стати президентом вдруге, і якщо тимчасовий будинок для кількох тисяч мігрантів коштуватиме йому пунктів рейтингу зараз, то дружнє плече Заходу в питаннях енергетики може компенсувати цю втрату".

https://www.dsnews.ua/ukr/setevoy_orakul/kurdy-v-ukraine-chto-ostavit-ot-reytinga-zelenskogo-migracionnyy-krizis-13112021-442623
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13.11.2021 14:36 Ответить
я не розумію тупих отказників від тих мігрантів... я рахую, що Європі зробити таку послугу, забрати тих мігрантів тимчасово до себе ми можем без проблем за деякі префиренціїїї - вступ в ЄС або в НАТО. краще в обидві структури. і мігранти велком, поки Германія їх не забере.
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13.11.2021 14:46 Ответить
Обіцянка цяцянка, а дурневі радість. Україна вже віддала ядерну зброю в обмін на обіцянку обіцяти.
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13.11.2021 14:55 Ответить
дурневі обіцянки в радість, як наприклад, особливо тупим фанатам Голобородька... розумному - Договори скріплені підписами - так влаштований теперішній світ.
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13.11.2021 15:04 Ответить
Та звичайно, гроші розкрадуть, а по нашим вулицям буде вештатись відстійник усілякий зі всього світу зібраний. Є такі речі, що й за великі гроші допускати не можна. Вони згрузять нам всю Сирію і т.д, а самі громадяни України змушені будуть тікати з України бо її засеруть.
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13.11.2021 17:33 Ответить
це все конспірологія.... тим більше все буде під контролем і участі німців. не будьте такі лякливі й залякані, більш, як самі українці засрали Україну її ніхто не засере.
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13.11.2021 17:53 Ответить
"я вважаю". "Рахувати" - це інше.
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13.11.2021 16:50 Ответить
дякую за поправку, ваше виправлення стовідсотково правильне... в той же час, нажаль, непросто позбутись суржику, як наслідку окупаційної асиміляції...
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13.11.2021 17:32 Ответить
Продаться -это всё... "А после меня хоть потоп."
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13.11.2021 18:57 Ответить
Це буде прецедент після якого попруть ще більші групи мігрантів.
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13.11.2021 14:36 Ответить
Они там наверное, молятся "Слава аллаху, что ты создал Германию! Иначе у многих мусульман никакой надежды на хорошую жизнь в мусульманских странах просто не было бы." А вот почему аллах так несправедлив у мусульманским странам они не задумываются.
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13.11.2021 14:37 Ответить
Кремлёвская крыса может наводнить Европу ещё не одним миллионом переселенцев и беженцев....
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13.11.2021 14:40 Ответить
Скорее всего, это поляки прикалываются, или аттракцион немецкой щедрости.
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13.11.2021 14:42 Ответить
готові німці забирати ту голоту? так підвозьте під кордон свої автобуси чи скотовози й забирайте, а не годуйте поляків своєю готовністю...
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13.11.2021 14:42 Ответить
германцем можешь ты не быть но майн камф читать обязан на иранском
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13.11.2021 14:50 Ответить
краще читати щирий майн-камф чим нещирі, облудливі й брехливі "труди" леніна, сталіна, троцького й їхнього кумира карли-марла.
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13.11.2021 14:58 Ответить
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13.11.2021 16:16 Ответить
дябилы
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13.11.2021 14:46 Ответить
эээ германцанама иди я тобе дам урюк и кебаб...))
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13.11.2021 14:47 Ответить
Влада Мюнхена готова прийняти (в будь якій кількості і з усіх боків), але не має відповідного правового підґрунтя для цього. Оце і вся мюнхенська готовність. З цього й треба починати, а не з гучних заяв, що Мюнхен такий же гуманний.
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13.11.2021 14:47 Ответить
Это все болтовня. Внешняя политика и иммиграционная в руках федерального уряда. Поэтому трындень в газетах-не мешки ворочать. В Украине можновладци уже три года токо этим и занимаются. Пардон, ишо видосики снимают. Так шо нам тот "Мюнхен"!
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13.11.2021 14:54 Ответить
Кое кому,пару тыс мигрантов тоже не мешало бы взять.Помогали же демократизировать Ирак,и все получилось
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13.11.2021 14:56 Ответить
Допомагали, але не демокритузували, бо це неможливо. Тому їх візьмуть до себе до дому білоруси. Вірніш вже взяли.
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13.11.2021 15:24 Ответить
Как я рад за баварцев Жаль что "беженцы" на пивной "Октоберфест" в Мюнхене пива опоздали. Ничего в следующем году наверстают
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13.11.2021 15:06 Ответить
Это они рамадан отмечают?
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13.11.2021 15:09 Ответить
Учишься, работаешь, поднимаешь квалификацию, считаешь себя полезным для общества и...накуй нужен в той эвропе. Житель ближнего востока, гопничаешь, ничего не умеешь делать и не собираешься - добро пожаловать. Или я дурак, или я ничего не понимаю в тонкой душевной организации европейских чиновников.
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13.11.2021 15:12 Ответить
Вывод. Меняешь цвет волос и разрез глаз. Отсекаешь часть причиндал.Загораешь по полной. Учишся свистеть вслед любой женщине не старше 85. Задираешся по любому поводу и без. Снимаеш трусы и надеваешь длинную рубаху. Учишься есть только пальцами и вытирать их после еды об бороду. Забываешь все профессиональные навыки и учишся торговать овощами. Все. Ты потенциальный кандидат на ПМЖ в любой стране западнее Польши.
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13.11.2021 15:20 Ответить
Саме так, українці там непотрібні, тому фрау штазі і була проти нашого вступу до НАТО та ЄС.
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16.11.2021 00:47 Ответить
Що давно не було терористичних актів в Німечині ? якраз ці так звані мігранти не хочуть пристосовуватись до європейських норм життя .А чому ніхто не хоче порушити питаня чому свох братів не прихистять багаті арабські краіни як Саудівська Аравія, в ниходна віра ,одна мова і клімат такий ? Що німці заварили цю кашу тепер будете пожинати плоди.
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13.11.2021 15:22 Ответить
Бо в Саудії чи Бахрейні з Єміратами араби не працюють. Працюють тільки европейці, пакистанці, індуси, бангли.Тож навіщо місцевим арабам ще якась кількість нероб. Це розпушить їхні гроші.
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13.11.2021 15:37 Ответить
Не міг навіть на хвилину подумати, що магістрат Мюнхена такий дурнуватий!
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13.11.2021 15:24 Ответить
Єс все дурніший і дурніший. Правильно казали великі патріоти України, що потрібно бути незалежними.
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13.11.2021 15:28 Ответить
Как это? Из-за этого же овоща погнали. Из-за этого же началась величайшая в истории человечества революция
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13.11.2021 15:48 Ответить
Революція почалася проти параші, янукович почав туди інтенсивно тягти. Ну і думали що з власними корупціонерами боротися допоможуть. Для європи зараз більший друг раша ніж ми.
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13.11.2021 15:58 Ответить
На жаль так і є.
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13.11.2021 16:05 Ответить
Просто Европа не дала денег сколько хотел Янукович....
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13.11.2021 17:31 Ответить
Достопочтенные бюргеры приветствуют данное решение, досточтимые немецкие граждане срочно организовывают уличные празднества и ликования в связи со столь радостным событием.
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13.11.2021 16:01 Ответить
что то не стало разговоров о развале раши....все больше про ЕС беспокоятся
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13.11.2021 16:01 Ответить
Ну, так развал Раши - это аксиома, а развал Евросоюза - это теорема, которую нужно доказать)))))
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13.11.2021 17:26 Ответить
...а спустя определённое время появляется "Гитлер", возглавляющий армию бюргеров, обиженных на недонемцев...
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13.11.2021 16:44 Ответить
Увы, все в Истории - по спирали. Сперва происходит одно, потом оно постепенно (а иногда и насильно быстро забывается (вспомним декоммунизацию)), потом повторяется (поскольку либо забыто, либо переписано) И некому сказать, - ребята, вас, же разводят и водят по-кругу как осликов за привязанной морковкой........
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13.11.2021 17:38 Ответить
Скоро в Германии не будет ни одного немца а будет арабский мир.А немцы согласны?
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13.11.2021 16:55 Ответить
На эту тему есть хороший анекдот. Германия. Аэропорт Франкфурт-на-Майне. Пилот-немец готовится ко взлету и ведет штатные переговоры с диспетчером по-английски. Где-то, рядом готовится ко взлету пилот-англичанин. Немец, не выключив микрофон начинает стенать, что ну мол дожились, что бы я в родной Германии, да говорил по-английски!!! Ну почему так? Что должно было произойти, чтобы я здесь говорил по-немецки. Услышав это пилот-англичанин пошутил,- "Ну, для этого, дружище, вам нужно былобы выиграть Вторую Мировую Войну!!!"
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13.11.2021 17:24 Ответить
Приймайте всіх. Їх багато є охочих.

А у містян спитати не подумали ? Щоб хоч якось орієнтуватися в ситуації.
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13.11.2021 17:11 Ответить
Вода точит камень не силой, но частым паденьем!
" Gutta cavat lapidem non vi, sed ***** cadendo"
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13.11.2021 17:18 Ответить
ты смотри какие немцы сердобольные, нет чтобы, как в случае с Украиной, несколько лет подряд высказывать глубокую озабоченность или гиперглубокую озабоченность ... ну что ж первый шаг к "Баварскому эмирату" сделан, теперь дело за малым и через пару поколений в Мюнхене баварское пиво будет пить нельзя ибо "харам"
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13.11.2021 17:24 Ответить
молодці, фріци! Забирайте. А лукавому і пукіну пропоную подвоїти і потроїти потік арабів до фріців.
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13.11.2021 18:25 Ответить
германия принадлежит неграм и арабам, дойчи вон с немецкой земли, вы не достойны там проживать
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13.11.2021 19:08 Ответить
шок
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13.11.2021 19:17 Ответить
ктото еще считает немцев умными?
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13.11.2021 20:12 Ответить
Приходит женщина к сексопатологу, и говорит, у нас с мужем не ладится.

Доктор говорит, а где муж? почему не привили с собой.

Женщина говорит, так он в коридоре.

Доктор открывает дверь и выглядывает в коридор.

Закрывает дверь и говорит, тю, так он у вас пид***с.

Женщина говорит врачу, а говорил всегда мне, что он социал-демократ.
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13.11.2021 20:28 Ответить
Толерантна Європа піариться.

Толерантність - це коли хочеться сказати правду, а нізя.
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16.11.2021 00:44 Ответить
Нашим работягам стоит задуматься, как правильно переехать в ЕС
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18.11.2021 10:00 Ответить
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