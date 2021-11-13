Мюнхен готовий прийняти мігрантів із білорусько-польського кордону, - польське ТБ

Влада Мюнхена виступила з пропозицією прийняти мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє польський телеканал Polsat, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності", - наводить телеканал витяг із повідомлення для преси, оприлюдненого міською владою Мюнхена.

"Для столиці Баварії порятунок людських життів має найвищий пріоритет. У зв'язку з цим ми вкотре пропонуємо швидко і без зайвої бюрократії прийняти в Мюнхені людей, що застрягли на кордоні, і на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку", - йдеться в повідомленні.

Влада Мюнхена вважає, що мігрантів можна було б прийняти в рамках і регіональних, і державних програм. "Можна прийняти цих людей для проведення процедур, пов'язаних з отриманням притулку в Німеччині, проте Мюнхен не має відповідного правового підґрунтя для цього, тому в цьому разі необхідно переправити мігрантів до столиці Баварії за сприяння вищої влади", - наголошується в комюніке.

Читайте також: Це викликає серйозну стурбованість, - Байден про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі