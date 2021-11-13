Мюнхен готовий прийняти мігрантів із білорусько-польського кордону, - польське ТБ
Влада Мюнхена виступила з пропозицією прийняти мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні.
Про це повідомляє польський телеканал Polsat, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності", - наводить телеканал витяг із повідомлення для преси, оприлюдненого міською владою Мюнхена.
"Для столиці Баварії порятунок людських життів має найвищий пріоритет. У зв'язку з цим ми вкотре пропонуємо швидко і без зайвої бюрократії прийняти в Мюнхені людей, що застрягли на кордоні, і на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку", - йдеться в повідомленні.
Влада Мюнхена вважає, що мігрантів можна було б прийняти в рамках і регіональних, і державних програм. "Можна прийняти цих людей для проведення процедур, пов'язаних з отриманням притулку в Німеччині, проте Мюнхен не має відповідного правового підґрунтя для цього, тому в цьому разі необхідно переправити мігрантів до столиці Баварії за сприяння вищої влади", - наголошується в комюніке.
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https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-polen-belarus-1.5461097
То, что она высказала - ни к чему не обязывающее частное мнение, по крайней мере пока
немцы не учли: зверушки хорошо плодятся и через 20 лет в школах Мюнхена в первом классе будет только один (и это тоже не точно!) первоклассник немец
"Але в чому ж вигода? По-перше, Київ, погодившись прийняти цих нещасних, покаже всьому світу свою суб'єктність. Як ******* висловлюватись на Банковій. Москва і Мінськ створили кризу, а ми її готові вирішити. Навіть частково взявши фінансування проживання мігрантів на себе. Тут варто нагадати, що у багатьох із тих, кого обманом звів до себе Лукашенко, є освіта, спеціальність, тобто вони можуть стати нам корисними.
Що натомість за жест доброї волі дасть нам Європа? Тут можна згадати досвід Туреччини. У 2016 р. президент Реджеп Таїп Ердоган взяв на себе зобов'язання розмістити у своїй країні 3,6 млн біженців. В обмін Євросоюз зобов'язався дати Туреччині 6 млрд євро та прискорити переговори про членство в ЄС та лібералізацію візового режиму. Хоча із виконанням обіцянок не склалося. Занадто їх завищили.
Сьогодні для нас найважливіше питання енергетики. То чи не розумніше дати притулок у себе біженцям, отримавши від Європи і гроші, і гарантії нашої енергобезпеки після 2024 р., коли Росія припинить постачати газ українською трубою? У 2024-му Зеленський спробує стати президентом вдруге, і якщо тимчасовий будинок для кількох тисяч мігрантів коштуватиме йому пунктів рейтингу зараз, то дружнє плече Заходу в питаннях енергетики може компенсувати цю втрату".
https://www.dsnews.ua/ukr/setevoy_orakul/kurdy-v-ukraine-chto-ostavit-ot-reytinga-zelenskogo-migracionnyy-krizis-13112021-442623
А у містян спитати не подумали ? Щоб хоч якось орієнтуватися в ситуації.
" Gutta cavat lapidem non vi, sed ***** cadendo"
Доктор говорит, а где муж? почему не привили с собой.
Женщина говорит, так он в коридоре.
Доктор открывает дверь и выглядывает в коридор.
Закрывает дверь и говорит, тю, так он у вас пид***с.
Женщина говорит врачу, а говорил всегда мне, что он социал-демократ.
Толерантність - це коли хочеться сказати правду, а нізя.