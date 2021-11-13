У границы с Беларусью найдено тело сирийского мигранта, - польская полиция
Польская полиция обнаружила близ границы с Беларусью в районе населенного пункта Вулька Тереховская тело гражданина Сирии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Twitter полиция Подлясского воеводства Польши.
"Вчера в лесу недалеко от границы под Вулькой Тереховской обнаружено тело молодого человека сирийской национальности", - говорится в сообщении полиции.
Полицейские не смогли установить точную причину смерти 20-летнего мигранта."
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показать весь комментарий13.11.2021 14:31
+13 Alexander Bereznuk #425456
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+10 Dust
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а когда похолодает, трупов будет намного больше.
нужно дать желающим возможность выбраться оттуда.
желающих отвозить бесплатно в закрытых автобусах в ближайший аэропорт и отправлять на историческую родину.
это будет дешевле, чем постоянно сдерживать их на границе.
1) Людина куди проривалася? У Німеччину ...
2) Вона отримала дозвіл від посольства Німеччини у Сірії на те щоб туди їхать? Ні ...
3) Людина отримала дозвіл від польських властей на прохід до Німеччини через територію Польщі? Ні ...
Тобто людина свідомо йшла на порушення закону! Це все одно що жаліть придурка який умисно перевищив швидкість на дорозі і врізався в дерево чи ідіота що пішов через річку по тонкому льоду!
Когда ордынцы начали перебрасывать метательными машинами умерших от легочной чумы жмуриков через городские стены....после чего в европе умерло 2/3 населения..