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У границы с Беларусью найдено тело сирийского мигранта, - польская полиция

У границы с Беларусью найдено тело сирийского мигранта, - польская полиция

Польская полиция обнаружила близ границы с Беларусью в районе населенного пункта Вулька Тереховская тело гражданина Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Twitter полиция Подлясского воеводства Польши.

"Вчера в лесу недалеко от границы под Вулькой Тереховской обнаружено тело молодого человека сирийской национальности", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские не смогли установить точную причину смерти 20-летнего мигранта."

Читайте также: Белорусские военные снимали заграждения на границе с Польшей, а мигранты применяли слезоточивый газ, - польские пограничники. ВИДЕО

нелегалы (452) Польша (8390) Сирия (3144) миграция (260)


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Топ комментарии
+15
Почалось. Зараз Лука заверещить.
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13.11.2021 14:31
+13
а міг би той сирієць преспокійно собі жити в рідній сирії, багатіючій від транзиту катарського чи схожого на нього газу в європу, якби не башар асад і не його далекий північний друг
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13.11.2021 15:05
+10
Таракан не зупиниться, поки його не розчавлять
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13.11.2021 14:34
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Почалось. Зараз Лука заверещить.
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13.11.2021 14:31 Ответить
Таракан не зупиниться, поки його не розчавлять
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13.11.2021 14:34 Ответить
Хто його чавити буде?
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13.11.2021 14:36 Ответить
В том и дело,что некому.
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13.11.2021 14:42 Ответить
да ест ь кому Небесная Канцелярия Бог но видимо пока по планам не время еще... наверное Лука обязан что то выполнить более гадливое или понесет наказание за согрешения.. не нам судить... хотя эмоции и моральность давно перешли Рубикон...
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13.11.2021 14:50 Ответить
а міг би той сирієць преспокійно собі жити в рідній сирії, багатіючій від транзиту катарського чи схожого на нього газу в європу, якби не башар асад і не його далекий північний друг
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13.11.2021 15:05 Ответить
Бабця МЕРКЕЛЬ підписала договір с ***** и здала сірійців , і лівійців здала
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13.11.2021 20:24 Ответить
"Петрови-боширови".
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13.11.2021 16:02 Ответить
Да НУ??? В натуре ,,,,, Грибов на халяву нажрался.
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13.11.2021 17:09 Ответить
Перекинули через прикордонний паркан?
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13.11.2021 14:35 Ответить
Однозначно. Бункерфюреру нужны трупы сирийцев на границе с ЕС, и чем больше теп, особенно детских, тем лучше.
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13.11.2021 14:46 Ответить
перекидали вчора ті двоє російських десантників, яким і самим врятуватись не вдалось...запутались
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13.11.2021 15:07 Ответить
Поляки им не очень рады.
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13.11.2021 14:36 Ответить
Разумеется, сирийская зверушка была «православной» и любила «святую Русь», только жить рвалась почему-то в «гейропу».
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13.11.2021 14:37 Ответить
Перша "ластівка". Того гляди зі сторони Білорусі буду перекидати трупи на територію Польші.
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13.11.2021 14:37 Ответить
зарить в тому ж лісі як міндобриво для дерев.... знав куди лізе і по що лізе...
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13.11.2021 14:38 Ответить
хіба ж мін-добриво...біо-добавка
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13.11.2021 15:10 Ответить
Дуже сподіваюся, що скоро там почнуть знаходити трупи кацапських десантників.
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13.11.2021 14:39 Ответить
Скоро їх буде сотні.. Від переохолодження
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13.11.2021 14:44 Ответить
Не факт. Їм Бульба бараки будує. Мабуть буде їх залучати до трудової діяльності. Це не Європа. У Бульби за харчі треба ще погарувати...
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13.11.2021 14:57 Ответить
одна ветвь черножопого рода уже никогда не станет жителями Германии.
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13.11.2021 14:49 Ответить
Старушка Европа медлительная против многоходовочек бункерфюрера. Да пропустили бы и сразу на самолётах обратно в Сирию. Для бюджета ЕС не такие и большие деньги.
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13.11.2021 14:49 Ответить
С пулей от Нагана в затылке
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13.11.2021 14:53 Ответить
А выплаты за эту "мертвую душу" куратор из ФСБ уже оставляет себе?...
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13.11.2021 14:57 Ответить
Путін та Лукашенка-вбивці,то хіба треба ще щось додавати...
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13.11.2021 15:11 Ответить
Распятый мальчик номер 1
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13.11.2021 15:20 Ответить
Він переплутав напрямок. Друг Сирії в протилежному напрямку.
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13.11.2021 15:23 Ответить
как говорят. издох махмуд, так заройте его тут.
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13.11.2021 15:40 Ответить
хохоту было...пельмешек налепят
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13.11.2021 16:15 Ответить
сириец внезапно умер, когда попался на глаза местным жителям.
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13.11.2021 16:25 Ответить
кацапские козлячие выродки будут удерживать заложников до последнего, пока все не погибнут. заградотряды будут и дальше гнать их только вперед не считаясь с количеством жертв.
а когда похолодает, трупов будет намного больше.
нужно дать желающим возможность выбраться оттуда.
желающих отвозить бесплатно в закрытых автобусах в ближайший аэропорт и отправлять на историческую родину.
это будет дешевле, чем постоянно сдерживать их на границе.
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13.11.2021 17:34 Ответить
Млять тут некоторые комментаторы обзывают погибшего черножопым и зверушкой. Вы чё больные? Или уроды моральные? Погиб человек ,которого кацапы обманом заманили в свою аферу. Погиб на чужбине низачто,он не оккупант не бандит,скорее всего несчастный обманутый человек. Это ж не кацап,я бы вашу радость разделил.
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13.11.2021 18:31 Ответить
А тепер давай "по поличках
1) Людина куди проривалася? У Німеччину ...
2) Вона отримала дозвіл від посольства Німеччини у Сірії на те щоб туди їхать? Ні ...
3) Людина отримала дозвіл від польських властей на прохід до Німеччини через територію Польщі? Ні ...
Тобто людина свідомо йшла на порушення закону! Це все одно що жаліть придурка який умисно перевищив швидкість на дорозі і врізався в дерево чи ідіота що пішов через річку по тонкому льоду!
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13.11.2021 20:36 Ответить
4) Афганских, сирийских, хусейновских беженцев породил каазлабад, плюс ко всему приютил у себя выдав кацапвизы... А по большому счету каазлабад этих беженцев пытается втюрить Европе.
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14.11.2021 08:32 Ответить
А я щось заперечую? Кожна людина має "свободу волі" Адже він міг-би залишиться в Сірії і пасти там овець чи вирощувать бавовну з пшеницею, а не витрачать купу грошей , пертися в Білорусь і ризикувать життям переходячи кордон для того щоб здохнуть у польському лісі ...
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14.11.2021 08:45 Ответить
Да и йух с ним, пусть у тех голово болит, кто его привез в беларусь. А это, как я понимаю, либо рассеяне, либо бульбаши.
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13.11.2021 19:56 Ответить
Сейчас начнут поголовно падать от короны и воспаления легких. Не то время выбрали для ночевок в беларуских лесах.
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13.11.2021 20:33 Ответить
Надо быть внимательным, чтобы не случилось как в свое время в Кафе..
Когда ордынцы начали перебрасывать метательными машинами умерших от легочной чумы жмуриков через городские стены....после чего в европе умерло 2/3 населения..
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13.11.2021 22:10 Ответить
 
 