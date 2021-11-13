У границы с Беларусью найдено тело сирийского мигранта, - польская полиция

Польская полиция обнаружила близ границы с Беларусью в районе населенного пункта Вулька Тереховская тело гражданина Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Twitter полиция Подлясского воеводства Польши.

"Вчера в лесу недалеко от границы под Вулькой Тереховской обнаружено тело молодого человека сирийской национальности", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские не смогли установить точную причину смерти 20-летнего мигранта."

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