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Порошенко призвал объединить усилия против энергетической аферы Кремля - "Северного потока-2"

Порошенко призвал объединить усилия против энергетической аферы Кремля -

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал все здоровые силы объединиться для сопротивления "Северному потоку-2".

Порошенко в Facebook приветствовал решение Палаты представителей США внести в оборонный бюджет поправки относительно санкций против энергетической аферы Путина, которая представляет угрозу не только Украине, но и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Тот случай, когда все здоровые силы в Украине, которым небезразлична судьба государства, должны объединиться, чтобы остановить "Северный поток-2", – написал Порошенко.

"Вдохновляющая новость о том, что Палата представителей Конгресса США поддержала поправки к NDAA, которые способны остановить запуск газопровода Путина и сохранить энергетическую безопасность и Украины, и объединенной Европы", – отмечает Порошенко.

"Со своей стороны привлеку все свои возможности и контакты в поддержку политики противодействия "Северному потоку-2". Решение за Сенатом США, где, хочу верить, найдется достаточно стратегического видения и мудрости для остановки энергетической аферы века со стороны Кремля. Остановим Северный поток. -2" вместе!", – призывает он.

Читайте также: Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока-2"

Конгресс США (1228) Порошенко (19584) Северный поток (1448)


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Топ комментарии
+11
ЗЕботы фассс!!!
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13.11.2021 15:15
+8
Треба у комсомолки фрау Меркель запитати їі думку. Бо вона останні сім років була так стурбована будівництвом Північного потоку 2, що не побачила як ***** почав війну з Україною та почав руйнувати ЄС, хоча може це і було ії місією
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13.11.2021 15:19
+8
ЗЕбанат ну тепер ясно, чиї вуха стирчать із цього усього. Знову Порошенко?
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13.11.2021 15:21
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Ахаха, так це його за 3 роки побудували?
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13.11.2021 15:14 Ответить
Ахаха, Южный поток.
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13.11.2021 15:21 Ответить
"гроссмейстер", при твоей каденции было согласовано , начато и построено около 40% этого потока
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13.11.2021 15:14 Ответить
Бум
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13.11.2021 15:16 Ответить
Вся вышеописанная информация есть в открытом доступе и ее несложно найти.
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13.11.2021 15:18 Ответить
ЗЕбанат ну тепер ясно, чиї вуха стирчать із цього усього. Знову Порошенко?
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13.11.2021 15:21 Ответить
Я, так понимаю, что фактами опровергнуть не можете?
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13.11.2021 15:23 Ответить
Якими фактами, ЗЕбанат ти тупорилий?
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13.11.2021 15:25 Ответить
На апрель 2019 года было уложено более 915 км. труб
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2
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13.11.2021 15:35 Ответить
Главное, чтобы и тебя тоже туда же уложили, набутылочное
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13.11.2021 23:04 Ответить
Гуляй зебенябот 😡
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13.11.2021 19:49 Ответить
ну здесь можно спорить - Порошенко вроде как реально боролся против СП-2
- а вот что бесспорны, это то что при нем был построен Крымский мост - в строительстве которого принимали участие украинские и европейские специалисты, и на украинской щебенке + некоторое украинское оборудование, включая аккумуляторы и тд..
- Все это есть в инете, в частности было исследование Радио Свободы, которое как мы знаем финансируется Конгрессом США
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13.11.2021 15:27 Ответить
Значит так боролся, что на 1 первое апреля 2019 года было уложено более 915 км. труб

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2

Понятно, что там хороводила старая кобыла меркель, но с начиная с 2014 года по лето 2019 со всех углов кричали весьмирснами, антихуйловская коалиция, игры в долгую и прочую ересь.
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13.11.2021 15:34 Ответить
таки боролся - при нем строительство СП останавливали несколько раз
- а при Зели продолжили рекордными темпами без остановок + конечно подыграл маразматик Байден
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13.11.2021 15:37 Ответить
На патрет ***** молишься? Поклоны земные отбиваешь?
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13.11.2021 23:05 Ответить
зебілльо як завжди пожвавилося почувши ім"я Порошенка. Обтікли після всіх зелиних зашкварів, і знову в бій))) Іде дерева сади, зебіл. Вже терміни підпирають))
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13.11.2021 17:29 Ответить
Пользователь Olexandr Ivashura не привык пользоваться мозгом по назначению и воспринимать написанный текст.
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13.11.2021 17:38 Ответить
У самого то мозги есть? Лаптеногое
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13.11.2021 23:06 Ответить
Порошенко в https://www.facebook.com/474409562693441/posts/2624922007642175/ Facebook приветствовал решение Палаты представителей США .....
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13.11.2021 17:34 Ответить
Поток начали активно строить при Трампе, друге Путина . Поэтому было невозможно ввести санкции против СП-2, только при Байдене открылась хоть какая-то возможность противостоять СП-2.
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13.11.2021 19:50 Ответить
ЗЕботы фассс!!!
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13.11.2021 15:15 Ответить
Так то тепер не боти Подоляка, а боти Лєщєнка?
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13.11.2021 15:16 Ответить
Порошенко сила, зеосёл могила
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13.11.2021 18:50 Ответить
Треба у комсомолки фрау Меркель запитати їі думку. Бо вона останні сім років була так стурбована будівництвом Північного потоку 2, що не побачила як ***** почав війну з Україною та почав руйнувати ЄС, хоча може це і було ії місією
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13.11.2021 15:19 Ответить
На третий гвоздь, пока вдова рыдала
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (с)
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13.11.2021 15:19 Ответить
Чудовий заклик.... але на жаль німці до нього глухі...
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13.11.2021 15:21 Ответить
Вспомнила баба як дівкою була
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13.11.2021 15:24 Ответить
Не поздновато ли будет Петруччио.. Северный поток начали строить с 2016, а президентство с июня 2014 и закончилось в мае 2019.. Что ж ты не раньше все это не закончил... какие у нас все все таки "умные" опосля". Легче было не начинать чем не запускать готовое...Вот же у нас любят попиз-еть( еще одна любимая тема " газ собственной добычи" по 1 гр для населения..) Лицемер на лицемере...
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13.11.2021 15:27 Ответить
Вже вийшли нові плівки, де Порошенко вимагає від США зняти санкції з північного потоку-2, та i вопше всі санкції з підарахи?
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13.11.2021 15:32 Ответить
При Трампе, друге Путина, было невозможно ввести санкции против СП-2, только при Байдене открылась эта возможность.
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13.11.2021 19:48 Ответить
Поток 2 стали строить в 2016 а президентство Трампа началось в январе 2017... при желании можно было и заблокировать. Хотя тут конечно вопросы больше не к США а к ЕС и Германии , а также к странам в чьих экономических зонах Балтики прошел трубопровод)
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14.11.2021 09:18 Ответить
"Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав усі здорові сили об'єднатись для спротиву "Північному потоку-2"

Народный депутат Украины Порошенко призвал все "здоровые силы" объединиться.
А "нездоровые силы" здесь бросились рассказывать, что Порошенко этот СП-2 чуть-ли не самолично построил...
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13.11.2021 15:53 Ответить
По словам фрау Меркель, СП-2 - чисто коммерческий проект.
Но этот проект с самого начала строительства и уже после завершения строительства обсуждают все ведущие политики мира. Хороша коммерция в бундес-интересах. А скорее, в кремлёвских интересах.
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13.11.2021 16:06 Ответить
Ну золотой же человек ! )) - Когда не у власти ))
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13.11.2021 16:17 Ответить
А может лучше призвать начать создавать в стране свободную экономику,с уважением к нормальному бизнесу и имуществу,без диких налогов и диких взяточников и тогда нам будет пофиг на маршруты путинско-германских труб.
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13.11.2021 16:39 Ответить
Порошенко красавчик- оказывается может, когда ответственности не несёт. У меня жена тоже даёт хорошие советы по вопросам, которые были актуальны вчера. Правда даёт она их, сегодня.
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13.11.2021 16:47 Ответить
Да это я обыграл старую еврейскую поговорку- "Если бы я был таким мудрым сегодня, как моя Сара завтра..."
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13.11.2021 17:18 Ответить
Панове, я вам дивуюсь. Кому ви щось хочете довести вступаючи в дискусію з парашними ботами, фанатами кроворізного паяця та іншими покидьками людства? Не витрачайте на них свій час та трафік. Нехай стукаються головою об стінку і виходять на гівно. Ну, хіба що якщо приколотися хочете або посміятися з них.
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13.11.2021 17:02 Ответить
Абсолютно верно, сразу в спам это говнище
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13.11.2021 23:09 Ответить
Какие усилия? Зелёным дибилам не до СП2 сейчас - лерос бубочке средний палец показал.
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13.11.2021 17:20 Ответить
Дэ будэмо объединятся? И шо брать для сопротивления,,?
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13.11.2021 19:40 Ответить
Лопату і сокиру 👍🏼😠
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13.11.2021 19:53 Ответить
И мозги, если есть
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13.11.2021 23:10 Ответить
Аферы?? Чего то новенькое
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13.11.2021 21:22 Ответить
Че там, на рязанщине электричество дали? Или вода закончилась?
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13.11.2021 23:11 Ответить
 
 