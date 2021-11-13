Порошенко призвал объединить усилия против энергетической аферы Кремля - "Северного потока-2"

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал все здоровые силы объединиться для сопротивления "Северному потоку-2".

Порошенко в Facebook приветствовал решение Палаты представителей США внести в оборонный бюджет поправки относительно санкций против энергетической аферы Путина, которая представляет угрозу не только Украине, но и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Тот случай, когда все здоровые силы в Украине, которым небезразлична судьба государства, должны объединиться, чтобы остановить "Северный поток-2", – написал Порошенко.

"Вдохновляющая новость о том, что Палата представителей Конгресса США поддержала поправки к NDAA, которые способны остановить запуск газопровода Путина и сохранить энергетическую безопасность и Украины, и объединенной Европы", – отмечает Порошенко.

"Со своей стороны привлеку все свои возможности и контакты в поддержку политики противодействия "Северному потоку-2". Решение за Сенатом США, где, хочу верить, найдется достаточно стратегического видения и мудрости для остановки энергетической аферы века со стороны Кремля. Остановим Северный поток. -2" вместе!", – призывает он.

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