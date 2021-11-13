Порошенко призвал объединить усилия против энергетической аферы Кремля - "Северного потока-2"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал все здоровые силы объединиться для сопротивления "Северному потоку-2".
Порошенко в Facebook приветствовал решение Палаты представителей США внести в оборонный бюджет поправки относительно санкций против энергетической аферы Путина, которая представляет угрозу не только Украине, но и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Тот случай, когда все здоровые силы в Украине, которым небезразлична судьба государства, должны объединиться, чтобы остановить "Северный поток-2", – написал Порошенко.
"Вдохновляющая новость о том, что Палата представителей Конгресса США поддержала поправки к NDAA, которые способны остановить запуск газопровода Путина и сохранить энергетическую безопасность и Украины, и объединенной Европы", – отмечает Порошенко.
"Со своей стороны привлеку все свои возможности и контакты в поддержку политики противодействия "Северному потоку-2". Решение за Сенатом США, где, хочу верить, найдется достаточно стратегического видения и мудрости для остановки энергетической аферы века со стороны Кремля. Остановим Северный поток. -2" вместе!", – призывает он.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2
- а вот что бесспорны, это то что при нем был построен Крымский мост - в строительстве которого принимали участие украинские и европейские специалисты, и на украинской щебенке + некоторое украинское оборудование, включая аккумуляторы и тд..
- Все это есть в инете, в частности было исследование Радио Свободы, которое как мы знаем финансируется Конгрессом США
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2
Понятно, что там хороводила старая кобыла меркель, но с начиная с 2014 года по лето 2019 со всех углов кричали весьмирснами, антихуйловская коалиция, игры в долгую и прочую ересь.
- а при Зели продолжили рекордными темпами без остановок + конечно подыграл маразматик Байден
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (с)
Народный депутат Украины Порошенко призвал все "здоровые силы" объединиться.
А "нездоровые силы" здесь бросились рассказывать, что Порошенко этот СП-2 чуть-ли не самолично построил...
Но этот проект с самого начала строительства и уже после завершения строительства обсуждают все ведущие политики мира. Хороша коммерция в бундес-интересах. А скорее, в кремлёвских интересах.