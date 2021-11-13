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Порошенко закликав об‘єднати зусилля проти енергетичної афери Кремля - "Північного потоку-2"

Порошенко закликав об‘єднати зусилля проти енергетичної афери Кремля -

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав усі здорові сили об’єднатись для спротиву "Північному потоку-2".

 Порошенко у  Facebook привітав рішення Палати представників США внести до оборонного бюджету поправки щодо санкцій проти енергетичної афери Путіна, яка становить загрозу не лише для України, а й для ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Той випадок, коли всі здорові сили в Україні, яким небайдужа доля держави, мають об’єднатися, щоб зупинити "Північний потік-2", – написав Порошенко.

"Надихаючою є новина про те, що Палата представників Конгресу США підтримала поправки до NDAA, що здатні зупинити запуск газогону Путіна та зберегти енергетичну безпеку і України, і об’єднаної Європи", – зазначає Порошенко.

"Зі свого боку залучу всі свої можливості і контакти на підтримку політики протидії "Північному потоку-2". Рішення за Сенатом США, де, хочу вірити, знайдеться досить стратегічного бачення і мудрості для зупинки енергетичної афери століття з боку Кремля. Зупинимо "Північний потік-2" разом!", – закликає він.

Читайте також: Зеленський подякував США за включення до оборонного бюджету-2022 поправки проти "Північного потоку-2"

Автор: 

Конгрес США (1222) Порошенко (15154) Північний потік (2460)


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Топ коментарі
+11
ЗЕботы фассс!!!
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13.11.2021 15:15
+8
Треба у комсомолки фрау Меркель запитати їі думку. Бо вона останні сім років була так стурбована будівництвом Північного потоку 2, що не побачила як ***** почав війну з Україною та почав руйнувати ЄС, хоча може це і було ії місією
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13.11.2021 15:19
+8
ЗЕбанат ну тепер ясно, чиї вуха стирчать із цього усього. Знову Порошенко?
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13.11.2021 15:21
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Ахаха, так це його за 3 роки побудували?
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13.11.2021 15:14 Відповісти
Ахаха, Южный поток.
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13.11.2021 15:21 Відповісти
"гроссмейстер", при твоей каденции было согласовано , начато и построено около 40% этого потока
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13.11.2021 15:14 Відповісти
Бум
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13.11.2021 15:16 Відповісти
Вся вышеописанная информация есть в открытом доступе и ее несложно найти.
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13.11.2021 15:18 Відповісти
ЗЕбанат ну тепер ясно, чиї вуха стирчать із цього усього. Знову Порошенко?
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13.11.2021 15:21 Відповісти
Я, так понимаю, что фактами опровергнуть не можете?
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13.11.2021 15:23 Відповісти
Якими фактами, ЗЕбанат ти тупорилий?
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13.11.2021 15:25 Відповісти
На апрель 2019 года было уложено более 915 км. труб
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2
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13.11.2021 15:35 Відповісти
Главное, чтобы и тебя тоже туда же уложили, набутылочное
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13.11.2021 23:04 Відповісти
Гуляй зебенябот 😡
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13.11.2021 19:49 Відповісти
ну здесь можно спорить - Порошенко вроде как реально боролся против СП-2
- а вот что бесспорны, это то что при нем был построен Крымский мост - в строительстве которого принимали участие украинские и европейские специалисты, и на украинской щебенке + некоторое украинское оборудование, включая аккумуляторы и тд..
- Все это есть в инете, в частности было исследование Радио Свободы, которое как мы знаем финансируется Конгрессом США
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13.11.2021 15:27 Відповісти
Значит так боролся, что на 1 первое апреля 2019 года было уложено более 915 км. труб

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2

Понятно, что там хороводила старая кобыла меркель, но с начиная с 2014 года по лето 2019 со всех углов кричали весьмирснами, антихуйловская коалиция, игры в долгую и прочую ересь.
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13.11.2021 15:34 Відповісти
таки боролся - при нем строительство СП останавливали несколько раз
- а при Зели продолжили рекордными темпами без остановок + конечно подыграл маразматик Байден
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13.11.2021 15:37 Відповісти
На патрет ***** молишься? Поклоны земные отбиваешь?
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13.11.2021 23:05 Відповісти
зебілльо як завжди пожвавилося почувши ім"я Порошенка. Обтікли після всіх зелиних зашкварів, і знову в бій))) Іде дерева сади, зебіл. Вже терміни підпирають))
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13.11.2021 17:29 Відповісти
Пользователь Olexandr Ivashura не привык пользоваться мозгом по назначению и воспринимать написанный текст.
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13.11.2021 17:38 Відповісти
У самого то мозги есть? Лаптеногое
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13.11.2021 23:06 Відповісти
Порошенко в https://www.facebook.com/474409562693441/posts/2624922007642175/ Facebook приветствовал решение Палаты представителей США .....
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13.11.2021 17:34 Відповісти
Поток начали активно строить при Трампе, друге Путина . Поэтому было невозможно ввести санкции против СП-2, только при Байдене открылась хоть какая-то возможность противостоять СП-2.
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13.11.2021 19:50 Відповісти
ЗЕботы фассс!!!
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13.11.2021 15:15 Відповісти
Так то тепер не боти Подоляка, а боти Лєщєнка?
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13.11.2021 15:16 Відповісти
Порошенко сила, зеосёл могила
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13.11.2021 18:50 Відповісти
Треба у комсомолки фрау Меркель запитати їі думку. Бо вона останні сім років була так стурбована будівництвом Північного потоку 2, що не побачила як ***** почав війну з Україною та почав руйнувати ЄС, хоча може це і було ії місією
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13.11.2021 15:19 Відповісти
На третий гвоздь, пока вдова рыдала
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (с)
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13.11.2021 15:19 Відповісти
Чудовий заклик.... але на жаль німці до нього глухі...
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13.11.2021 15:21 Відповісти
Вспомнила баба як дівкою була
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13.11.2021 15:24 Відповісти
Не поздновато ли будет Петруччио.. Северный поток начали строить с 2016, а президентство с июня 2014 и закончилось в мае 2019.. Что ж ты не раньше все это не закончил... какие у нас все все таки "умные" опосля". Легче было не начинать чем не запускать готовое...Вот же у нас любят попиз-еть( еще одна любимая тема " газ собственной добычи" по 1 гр для населения..) Лицемер на лицемере...
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13.11.2021 15:27 Відповісти
Вже вийшли нові плівки, де Порошенко вимагає від США зняти санкції з північного потоку-2, та i вопше всі санкції з підарахи?
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13.11.2021 15:32 Відповісти
При Трампе, друге Путина, было невозможно ввести санкции против СП-2, только при Байдене открылась эта возможность.
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13.11.2021 19:48 Відповісти
Поток 2 стали строить в 2016 а президентство Трампа началось в январе 2017... при желании можно было и заблокировать. Хотя тут конечно вопросы больше не к США а к ЕС и Германии , а также к странам в чьих экономических зонах Балтики прошел трубопровод)
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14.11.2021 09:18 Відповісти
"Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав усі здорові сили об'єднатись для спротиву "Північному потоку-2"

Народный депутат Украины Порошенко призвал все "здоровые силы" объединиться.
А "нездоровые силы" здесь бросились рассказывать, что Порошенко этот СП-2 чуть-ли не самолично построил...
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13.11.2021 15:53 Відповісти
По словам фрау Меркель, СП-2 - чисто коммерческий проект.
Но этот проект с самого начала строительства и уже после завершения строительства обсуждают все ведущие политики мира. Хороша коммерция в бундес-интересах. А скорее, в кремлёвских интересах.
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13.11.2021 16:06 Відповісти
Ну золотой же человек ! )) - Когда не у власти ))
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13.11.2021 16:17 Відповісти
А может лучше призвать начать создавать в стране свободную экономику,с уважением к нормальному бизнесу и имуществу,без диких налогов и диких взяточников и тогда нам будет пофиг на маршруты путинско-германских труб.
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13.11.2021 16:39 Відповісти
Порошенко красавчик- оказывается может, когда ответственности не несёт. У меня жена тоже даёт хорошие советы по вопросам, которые были актуальны вчера. Правда даёт она их, сегодня.
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13.11.2021 16:47 Відповісти
Да это я обыграл старую еврейскую поговорку- "Если бы я был таким мудрым сегодня, как моя Сара завтра..."
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13.11.2021 17:18 Відповісти
Панове, я вам дивуюсь. Кому ви щось хочете довести вступаючи в дискусію з парашними ботами, фанатами кроворізного паяця та іншими покидьками людства? Не витрачайте на них свій час та трафік. Нехай стукаються головою об стінку і виходять на гівно. Ну, хіба що якщо приколотися хочете або посміятися з них.
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13.11.2021 17:02 Відповісти
Абсолютно верно, сразу в спам это говнище
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13.11.2021 23:09 Відповісти
Какие усилия? Зелёным дибилам не до СП2 сейчас - лерос бубочке средний палец показал.
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13.11.2021 17:20 Відповісти
Дэ будэмо объединятся? И шо брать для сопротивления,,?
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13.11.2021 19:40 Відповісти
Лопату і сокиру 👍🏼😠
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13.11.2021 19:53 Відповісти
И мозги, если есть
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13.11.2021 23:10 Відповісти
Аферы?? Чего то новенькое
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13.11.2021 21:22 Відповісти
Че там, на рязанщине электричество дали? Или вода закончилась?
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13.11.2021 23:11 Відповісти
 
 