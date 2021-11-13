Порошенко закликав об‘єднати зусилля проти енергетичної афери Кремля - "Північного потоку-2"
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав усі здорові сили об’єднатись для спротиву "Північному потоку-2".
Порошенко у Facebook привітав рішення Палати представників США внести до оборонного бюджету поправки щодо санкцій проти енергетичної афери Путіна, яка становить загрозу не лише для України, а й для ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.
"Той випадок, коли всі здорові сили в Україні, яким небайдужа доля держави, мають об’єднатися, щоб зупинити "Північний потік-2", – написав Порошенко.
"Надихаючою є новина про те, що Палата представників Конгресу США підтримала поправки до NDAA, що здатні зупинити запуск газогону Путіна та зберегти енергетичну безпеку і України, і об’єднаної Європи", – зазначає Порошенко.
"Зі свого боку залучу всі свої можливості і контакти на підтримку політики протидії "Північному потоку-2". Рішення за Сенатом США, де, хочу вірити, знайдеться досить стратегічного бачення і мудрості для зупинки енергетичної афери століття з боку Кремля. Зупинимо "Північний потік-2" разом!", – закликає він.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2
- а вот что бесспорны, это то что при нем был построен Крымский мост - в строительстве которого принимали участие украинские и европейские специалисты, и на украинской щебенке + некоторое украинское оборудование, включая аккумуляторы и тд..
- Все это есть в инете, в частности было исследование Радио Свободы, которое как мы знаем финансируется Конгрессом США
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2
Понятно, что там хороводила старая кобыла меркель, но с начиная с 2014 года по лето 2019 со всех углов кричали весьмирснами, антихуйловская коалиция, игры в долгую и прочую ересь.
- а при Зели продолжили рекордными темпами без остановок + конечно подыграл маразматик Байден
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (с)
Народный депутат Украины Порошенко призвал все "здоровые силы" объединиться.
А "нездоровые силы" здесь бросились рассказывать, что Порошенко этот СП-2 чуть-ли не самолично построил...
Но этот проект с самого начала строительства и уже после завершения строительства обсуждают все ведущие политики мира. Хороша коммерция в бундес-интересах. А скорее, в кремлёвских интересах.