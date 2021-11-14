В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют не менее 1,9 млрд грн, - Шмыгаль
По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн только по двум соглашениям, подписанным о распределении продукции в пределах Грунивского и Ахтырского углеводородных участков.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке, подводя итоги экономических событий за неделю, передает Цензор.НЕТ.
"Увеличение собственной добычи газа. На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о распределении продукции в пределах Грунивского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. Всего за последний год уже подписано 8 соглашений о распределении продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа", - говорится в сообщении.
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Другой причины терпеть такое недоразумение не вижу.
- Почему у зебилов все новости в будущем времени?
- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
вопрос я задал на сколько % за 5 лет своей каденции увеличили добычу нашего газа при сывочолом гетьмане??? вы же за него топите? так давайте оперировать фактами и оценивать деятельность по реальным шагам
какой зелебоб понятно, но вероятно сейчас будут увеличивать добычу... а вот почему при Потрошенко не увеличивали? ведь очевидно, что ********* нас будет душить!!! и война с ней у нас... но наши правители что зеленые, что шоколадные, действуют примерно одинаково, в угоду агрессору