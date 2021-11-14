В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют не менее 1,9 млрд грн, - Шмыгаль

По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн только по двум соглашениям, подписанным о распределении продукции в пределах Грунивского и Ахтырского углеводородных участков.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке, подводя итоги экономических событий за неделю, передает Цензор.НЕТ.

"Увеличение собственной добычи газа. На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о распределении продукции в пределах Грунивского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. Всего за последний год уже подписано 8 соглашений о распределении продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа", - говорится в сообщении.

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