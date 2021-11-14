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В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют не менее 1,9 млрд грн, - Шмыгаль

В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют не менее 1,9 млрд грн, - Шмыгаль

По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн только по двум соглашениям, подписанным о распределении продукции в пределах Грунивского и Ахтырского углеводородных участков.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке, подводя итоги экономических событий за неделю, передает Цензор.НЕТ.

"Увеличение собственной добычи газа. На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о распределении продукции в пределах Грунивского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. Всего за последний год уже подписано 8 соглашений о распределении продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа", - говорится в сообщении.

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Газ (10223) Кабмин (14024) нефть (1917) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+10
Видя сегодня деятельность «ЗЕ-власти», начинаешь думать, что «Свадьба в Малиновке» - «документальный фильм»…

- Почему у зебилов все новости в будущем времени?

- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...

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14.11.2021 09:21
+8
А не будуть вони наподобі оманських "інвестицій"? Чи можна і не задавати таке питання?
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14.11.2021 09:07
+5
Не иначе у бубочки с этим персонажем какие-то нездоровые сексуальные отношения.
Другой причины терпеть такое недоразумение не вижу.
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14.11.2021 08:59
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Закопають гроші в землю. Вже один корєш на його посаді обіцяв забезпечити УКраїну власним газом до 2020 року.
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14.11.2021 08:57 Ответить
Я помню еще Сеня "куля-в-лоб" Яценюк на Майдане бил себя пяткой в грудь, шо нам хватит газа внутренней добычи по 70 баксов))
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14.11.2021 09:56 Ответить
вообще наш газ по себестоимости порядка 40 баксов
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14.11.2021 10:14 Ответить
ну даже по 70 с учетом транспортировки - было бы действительно неплохо.
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14.11.2021 10:19 Ответить
Не иначе у бубочки с этим персонажем какие-то нездоровые сексуальные отношения.
Другой причины терпеть такое недоразумение не вижу.
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14.11.2021 08:59 Ответить
тут все просто - гудок взял писюниста за горло и не отпускает...
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14.11.2021 09:17 Ответить
А не будуть вони наподобі оманських "інвестицій"? Чи можна і не задавати таке питання?
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14.11.2021 09:07 Ответить
Это просто смешно, нужно в десятки раз больше.
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14.11.2021 09:15 Ответить
Может это евро
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14.11.2021 09:21 Ответить
Маловато инвестиций, если учитывать, что газа и нефти своей добычи существенно не хватает.
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14.11.2021 09:21 Ответить
Видя сегодня деятельность «ЗЕ-власти», начинаешь думать, что «Свадьба в Малиновке» - «документальный фильм»…

- Почему у зебилов все новости в будущем времени?

- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...

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14.11.2021 09:21 Ответить
Ну нарешті . А то 30 років анонізмом займалися , замість хоч щось робити корисного в плані енергозабезпечення країни.
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14.11.2021 09:21 Ответить
Смешно,что ,спустя 2,5года,находятся ещё единицы....наивных,которые верят,что зекрысы вообще что то сделают в этой стране,кроме дерьма
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14.11.2021 09:27 Ответить
можно поинтересоваться, при великом гетьмане видя угрозу большой войны и газовой иглы, на сколько увеличили собственную добычу газа?
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14.11.2021 10:15 Ответить
"Вєлікій гєтьман" - це Зєлєнскій?
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14.11.2021 10:26 Ответить
То есть зекрыса увеличила или увеличит добычу угля? встречный вопрос ,что вообще сделала зекрыса за 2,5года,кроме как украла ковидфонд к себе в Оманский офшор ?
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14.11.2021 11:47 Ответить
уголь??)) вы не из психушки пишете??

вопрос я задал на сколько % за 5 лет своей каденции увеличили добычу нашего газа при сывочолом гетьмане??? вы же за него топите? так давайте оперировать фактами и оценивать деятельность по реальным шагам
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14.11.2021 15:22 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2021/02/05/infografika/jekonomika/kak-menyalis-obemy-dobychi-gaza-ukraine-gody-nezavisimosti

какой зелебоб понятно, но вероятно сейчас будут увеличивать добычу... а вот почему при Потрошенко не увеличивали? ведь очевидно, что ********* нас будет душить!!! и война с ней у нас... но наши правители что зеленые, что шоколадные, действуют примерно одинаково, в угоду агрессору
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14.11.2021 15:25 Ответить
Так шо,вже добули газ? Чи я шось не поняв.
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14.11.2021 09:33 Ответить
Який наївний
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14.11.2021 09:52 Ответить
Розподілили з Бєнєю? 90 на 10?
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14.11.2021 09:43 Ответить
Із Омана.....😂😂😂.
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14.11.2021 10:14 Ответить
"Нєфтєгазовуюотрасль" дерибанять кому не лінь! Розвідки не має, буріння не має... Натомість набрали ехвективних менеджерів з зарплатами в декілька сотень тисяч гривень, а звичайний оператор з видобутку отримує 10000 гривень! Нєхтянік, *****!
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14.11.2021 10:26 Ответить
Когда я уже услышу,что инвестировали,а то все в будущем времени..... Шмыгаль шо тот петух - главное прокукарекать,а там хоть не рассветай....
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14.11.2021 10:27 Ответить
Неужели из Омана инвестируют?!!
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14.11.2021 10:37 Ответить
Кожного разу одне й теж. Інвестуете ви всі тільки в папер та прінтер і всі ваші інвестиції в кінцевому результаті лягають на ВСІХ споживачів газу у вигляді платіжок!
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14.11.2021 10:39 Ответить
инвестируют/ С утра прокукарекал -и целый день свободен: возможность запуска - Шмыгаль /получат, - Шмыгаль/Шмыгаль пойдут/ вырастет, - Шмыгаль/ будет выше, - Шмыгаль /будет достигать, - Шмыгаль/ Шмыгаль- не должно быть /начнут вводить, - Шмыгаль/Шмыгаль: максимально расширить /необходимо развернуть, - Шмыгаль/ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль.
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14.11.2021 10:41 Ответить
Каламойский видать в счет части долга выкупил добычу до конца каденции Зеленского...
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14.11.2021 11:01 Ответить
Ни о чём
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14.11.2021 13:04 Ответить
А инвесторы-то кто? Опять Оман ?
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14.11.2021 19:41 Ответить
 
 