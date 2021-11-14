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У нафтогазову галузь України інвестують не менше 1,9 млрд грн, - Шмигаль

У нафтогазову галузь України інвестують не менше 1,9 млрд грн, - Шмигаль

За попередніми підрахунками, у нафтогазову галузь буде інвестовано не менше 1,9 млрд грн лише за двома угодами, підписаними про розподіл продукції в межах Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбуці, підбиваючи підсумки економічних подій за тиждень, інформує Цензор.НЕТ.

"Збільшення власного видобутку газу. На засіданні Кабінету Міністрів цього тижня затвердили умови двох угод про розподіл продукції у межах Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок. За попередніми підрахунками, у нафтогазову галузь буде інвестовано не менше 1,9 млрд грн. Загалом за останній рік підписано вже 8 угод про розподіл продукції, що дозволяє вже з наступного року суттєво нарощувати видобуток газу", - йдеться у дописі.

Читайте також: Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко

Автор: 

газ (10403) Кабмін (14060) нафта (5478) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+10
Видя сегодня деятельность «ЗЕ-власти», начинаешь думать, что «Свадьба в Малиновке» - «документальный фильм»…

- Почему у зебилов все новости в будущем времени?

- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...

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14.11.2021 09:21
+8
А не будуть вони наподобі оманських "інвестицій"? Чи можна і не задавати таке питання?
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14.11.2021 09:07
+5
Не иначе у бубочки с этим персонажем какие-то нездоровые сексуальные отношения.
Другой причины терпеть такое недоразумение не вижу.
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14.11.2021 08:59
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Закопають гроші в землю. Вже один корєш на його посаді обіцяв забезпечити УКраїну власним газом до 2020 року.
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14.11.2021 08:57 Відповісти
Я помню еще Сеня "куля-в-лоб" Яценюк на Майдане бил себя пяткой в грудь, шо нам хватит газа внутренней добычи по 70 баксов))
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14.11.2021 09:56 Відповісти
вообще наш газ по себестоимости порядка 40 баксов
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14.11.2021 10:14 Відповісти
ну даже по 70 с учетом транспортировки - было бы действительно неплохо.
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14.11.2021 10:19 Відповісти
Не иначе у бубочки с этим персонажем какие-то нездоровые сексуальные отношения.
Другой причины терпеть такое недоразумение не вижу.
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14.11.2021 08:59 Відповісти
тут все просто - гудок взял писюниста за горло и не отпускает...
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14.11.2021 09:17 Відповісти
А не будуть вони наподобі оманських "інвестицій"? Чи можна і не задавати таке питання?
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14.11.2021 09:07 Відповісти
Это просто смешно, нужно в десятки раз больше.
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14.11.2021 09:15 Відповісти
Может это евро
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14.11.2021 09:21 Відповісти
Маловато инвестиций, если учитывать, что газа и нефти своей добычи существенно не хватает.
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14.11.2021 09:21 Відповісти
Видя сегодня деятельность «ЗЕ-власти», начинаешь думать, что «Свадьба в Малиновке» - «документальный фильм»…

- Почему у зебилов все новости в будущем времени?

- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...

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14.11.2021 09:21 Відповісти
Ну нарешті . А то 30 років анонізмом займалися , замість хоч щось робити корисного в плані енергозабезпечення країни.
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14.11.2021 09:21 Відповісти
Смешно,что ,спустя 2,5года,находятся ещё единицы....наивных,которые верят,что зекрысы вообще что то сделают в этой стране,кроме дерьма
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14.11.2021 09:27 Відповісти
можно поинтересоваться, при великом гетьмане видя угрозу большой войны и газовой иглы, на сколько увеличили собственную добычу газа?
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14.11.2021 10:15 Відповісти
"Вєлікій гєтьман" - це Зєлєнскій?
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14.11.2021 10:26 Відповісти
То есть зекрыса увеличила или увеличит добычу угля? встречный вопрос ,что вообще сделала зекрыса за 2,5года,кроме как украла ковидфонд к себе в Оманский офшор ?
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14.11.2021 11:47 Відповісти
уголь??)) вы не из психушки пишете??

вопрос я задал на сколько % за 5 лет своей каденции увеличили добычу нашего газа при сывочолом гетьмане??? вы же за него топите? так давайте оперировать фактами и оценивать деятельность по реальным шагам
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14.11.2021 15:22 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2021/02/05/infografika/jekonomika/kak-menyalis-obemy-dobychi-gaza-ukraine-gody-nezavisimosti

какой зелебоб понятно, но вероятно сейчас будут увеличивать добычу... а вот почему при Потрошенко не увеличивали? ведь очевидно, что ********* нас будет душить!!! и война с ней у нас... но наши правители что зеленые, что шоколадные, действуют примерно одинаково, в угоду агрессору
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14.11.2021 15:25 Відповісти
Так шо,вже добули газ? Чи я шось не поняв.
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14.11.2021 09:33 Відповісти
Який наївний
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14.11.2021 09:52 Відповісти
Розподілили з Бєнєю? 90 на 10?
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14.11.2021 09:43 Відповісти
Із Омана.....😂😂😂.
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14.11.2021 10:14 Відповісти
"Нєфтєгазовуюотрасль" дерибанять кому не лінь! Розвідки не має, буріння не має... Натомість набрали ехвективних менеджерів з зарплатами в декілька сотень тисяч гривень, а звичайний оператор з видобутку отримує 10000 гривень! Нєхтянік, *****!
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14.11.2021 10:26 Відповісти
Когда я уже услышу,что инвестировали,а то все в будущем времени..... Шмыгаль шо тот петух - главное прокукарекать,а там хоть не рассветай....
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14.11.2021 10:27 Відповісти
Неужели из Омана инвестируют?!!
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14.11.2021 10:37 Відповісти
Кожного разу одне й теж. Інвестуете ви всі тільки в папер та прінтер і всі ваші інвестиції в кінцевому результаті лягають на ВСІХ споживачів газу у вигляді платіжок!
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14.11.2021 10:39 Відповісти
инвестируют/ С утра прокукарекал -и целый день свободен: возможность запуска - Шмыгаль /получат, - Шмыгаль/Шмыгаль пойдут/ вырастет, - Шмыгаль/ будет выше, - Шмыгаль /будет достигать, - Шмыгаль/ Шмыгаль- не должно быть /начнут вводить, - Шмыгаль/Шмыгаль: максимально расширить /необходимо развернуть, - Шмыгаль/ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль.
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14.11.2021 10:41 Відповісти
Каламойский видать в счет части долга выкупил добычу до конца каденции Зеленского...
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14.11.2021 11:01 Відповісти
Ни о чём
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14.11.2021 13:04 Відповісти
А инвесторы-то кто? Опять Оман ?
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14.11.2021 19:41 Відповісти
 
 