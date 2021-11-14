У нафтогазову галузь України інвестують не менше 1,9 млрд грн, - Шмигаль
За попередніми підрахунками, у нафтогазову галузь буде інвестовано не менше 1,9 млрд грн лише за двома угодами, підписаними про розподіл продукції в межах Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок.
Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбуці, підбиваючи підсумки економічних подій за тиждень, інформує Цензор.НЕТ.
"Збільшення власного видобутку газу. На засіданні Кабінету Міністрів цього тижня затвердили умови двох угод про розподіл продукції у межах Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок. За попередніми підрахунками, у нафтогазову галузь буде інвестовано не менше 1,9 млрд грн. Загалом за останній рік підписано вже 8 угод про розподіл продукції, що дозволяє вже з наступного року суттєво нарощувати видобуток газу", - йдеться у дописі.
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Другой причины терпеть такое недоразумение не вижу.
- Почему у зебилов все новости в будущем времени?
- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
вопрос я задал на сколько % за 5 лет своей каденции увеличили добычу нашего газа при сывочолом гетьмане??? вы же за него топите? так давайте оперировать фактами и оценивать деятельность по реальным шагам
какой зелебоб понятно, но вероятно сейчас будут увеличивать добычу... а вот почему при Потрошенко не увеличивали? ведь очевидно, что ********* нас будет душить!!! и война с ней у нас... но наши правители что зеленые, что шоколадные, действуют примерно одинаково, в угоду агрессору