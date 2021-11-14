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Европейский инвестиционный банк будет помогать тепломодернизировать больницы в Украине, - Шмыгаль

Европейский инвестиционный банк будет помогать тепломодернизировать больницы в Украине, - Шмыгаль

На этой неделе Министерство развития громад и территорий заключило грантовое соглашение с ЕИБ по дальнейшему внедрению проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава правительства Денис Шмигаль.

"Договоренность предусматривает выделение дополнительных средств на проведение энергосберегающих мероприятий в больницах, в частности, на установку современного энергоэффективного оборудования, систем вентиляции и освещения, а также внутреннего отопления в учреждениях здравоохранения", - отметил Шмигаль.

По его информации, Европейский инвестиционный банк в рамках этого проекта предоставит Украине 300 миллионов евро на повышение энергоэффективности более 1000 общественных зданий.

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больница (1434) модернизация (158) ЕИБанк (27)


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Осталось малость - увидеть заявление *** про это.

А Шмыгаль - брехло зеленое. Ему веры нет.
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14.11.2021 15:47 Ответить
когда квадрат утепления работы материалы стоил 5 долларов больницы не надо было утеплять когда 70-90 долларов квадрат во сразу банк кредиты и распил....ну т какой еврей не заработает свой халявчик гешефт и навар... а тут такая Синагога банда собралась.. жаждущих поковыряться в бюджете....
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14.11.2021 16:15 Ответить
В Одесі міська клінічна лікарня 11 встановила в котельній твердопаливну систему спалювання лушпиння соняшника і дерев'яних пелет і тепер не залежить від газу!
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14.11.2021 17:02 Ответить
Тим більше:
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14.11.2021 17:47 Ответить
Типовой проэкт,без которого никак,стоит космических денег+ненужное оборудование,по итогу стоимость этого удовольствия в 2-3 раза выше реальной цены,потому что всем этим ********* надо занести!!!
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14.11.2021 16:06 Ответить
Вот что зеленая диджитализация с лохами делает. Тепломодернизировать! Этот новейший термин поможет скрыть ***************** и ******************* их какого-там банального бюджета Украины.
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14.11.2021 16:08 Ответить
Новые схемы для воровства денег на так званом *великому крадівництві"?
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14.11.2021 16:08 Ответить
Забудьте, Європейський інвестиційний банк бабла їм на їхні плани - не дасть.
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14.11.2021 18:26 Ответить
 
 